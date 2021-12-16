В декабре платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ (партнерский проект группы 1+1 media и компании Киевстар) и независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA начали сотрудничество с целью обогащения Big Data Rating – данных измерения поведенческих настроений зрителей в ОТТ-сегменте.

Цель сотрудничества

Увеличение генеральной совокупности исследуемых пользователей онлайн-телевидения позволит с более высокой точностью отвечать на вопросы относительно каналов, которые смотрят украинцы на ОТТ-платформах и контента, который больше всего привлекает внимание или не интересует вовсе.

Система позволяет делать анализ, сгруппировав данные по географическим, временным и другим признакам. Результаты рейтингов просмотра телеканалов ОТТ-абонентами Украины ежемесячно публикуются на сайте bigdataua.com, а партнеры и клиенты BIG DATA UA имеют возможность анализировать данные в любое время.

О пользователях

Пользователи сервисов онлайн-телевидения – преимущественно социально активная и современная аудитория, которая по данным прошлых исследований BIG DATA UA, включает работающие супружеские пары до 45 лет с несовершеннолетними детьми, оба супруга имеют высшее образование, проживают в региональных центрах или в их пригороде. Выводы трендов телепросмотра в основном построены именно на поведении этой доли населения и являются ключевыми для постоянного совершенствования предложений и изучения потребностей клиентов.

Как комментируют

«Стремительный рост рынка ОТТ и увеличение количества пользователей таких сервисов позволяет использовать полученные данные для детального изучения поведения аудитории. Мы рады присоединиться к этой инициативе, чтобы благодаря аналитике просмотра телеканалов через сервис Киевстар ТВ данные BIG DATA стали еще более точными и игроки рынка получали дополнительную аналитику относительно популярности телеканалов и их продуктов», — отмечает руководитель Киевстар ТВ Павел Рыбак.

«Увеличение исследуемой аудитории за счет сотрудничества с Киевстар ТВ, с одной стороны, предоставляет более четкую картину о зрительских настроениях всех пользователей ОТТ в Украине, а с другой стороны, что является самым важным, добавляет территории, которые раньше почти не были представлены. Так как, пользователи Киевстар ТВ расположены в большем количестве населенных пунктов по всей Украине. Поскольку метрология исследования больших данных не является выборочным измерением и все данные без исключения собираются для анализа, появляется возможность даже небольшим локальным вещателям видеть наименее возможное количество зрителей. Я очень рад началу сотрудничества с Киевстаром ТВ и уверен, что это принесет пользу для развития всего сегмента ОТТ в Украине», — говорит основатель и руководитель BIG DATA UA Сергей Бойко.