Новый сайт программы «Вікна-новини» создан с использованием инновационных разработок и адаптирован под различные устройства. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ теперь имеет собственный сайт, который доступен по адресу vikna.tv.

Сайт максимально удобный для использования в мобильной версии и предлагает информацию, разделенную на пять категорий:

Для тебя. Материалы о воспитании, работе, отношениях и советы от авторитетных экспертов в области психологии, медицины, кулинарии, сексологии, права, фитнеса и др. Видео. Полные выпуски программы «Вікна-новини» и эфирные видео по темам. Истории. Интервью и рассказы интересных украинских персоналий. Стиль жизни. Полезные материалы по темам «Здоровье и красота», «Путешествия», «Еда» и новости шоу-биза. Тесты. Игры и опросы для отдыха и лучшего познания себя.

Сами говорят

«“Вікна-новини” на СТБ – топовая информационная программа украинского телевидения, которой доверяют миллионы зрителей. Более 26 лет “Вікна” держат крепкую связь со зрителем и работают с высокими стандартами журналистики. Прошлой весной, следуя слогану “Побач більше”, мы запустили дневной выпуск в 14:30, а осенью этого года добавили утренний в 11:30. Собственный сайт – это еще один шаг в нашем стремлении быть рядом со своим зрителем и давать ответы на все беспокоящие украинцев вопросы», – комментирует главный редактор и ведущий информационной программы «Вікна-новини» Владимир Павлюк.

«“Вікна” – это сайт, где будут вдохновляющие истории и новости, которые помогут читателям чувствовать себя в безопасности. В онлайн-версии мы продолжим историю эфирных “Вікон” на СТБ. Мы будем затрагивать за живое и расширим спектр важных социальных тем, которые зрители видят в “Вікнах”. Мы стремимся, чтобы сайт был интересен для каждого и стал своеобразным личным пространством, куда захочется заходить каждый день. Будем разбираться по сути вещей, показывать, что происходит на самом деле и как это может повлиять на вашу жизнь», – отмечает главный редактор сайта Валерия Малицкая.

Что известно о программе «Вікна-новини»

Информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы Starlight Media, а также в ТОП информационных программ украинского телевидения. Это первые независимые новости в Украине, которым уже 25 лет доверяют зрители. За соблюдение высоких стандартов журналистики «Вікна-новини» неоднократно были отмечены профессиональными телевизионными премиями.

Смотрите «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 11:30, 14:30, 17:30 и 22:00. Ведущие утренне-дневного блока – Яна Брензей, Орест Дрималовский. Ведущие вечернего блока – Татьяна Высоцкая, Владимир Павлюк.