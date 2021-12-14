С космодрома «Байконур» запущены два телекоммуникационных спутника. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

13 декабря с космодрома Байконур состоялся парный запуск космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», которые принадлежат компании-оператору «Космическая связь» (ГПКС). Спутники займут позиции на геостационарной орбите 103° и 145° в.д. соответственно.

Когда заработают

Вывод космических аппаратов на расчётные позиции происходит в несколько этапов. После запуска и отделения от разгонного блока спутники будут довыведены в точки стояния на геостационарной орбите (ГСО) с помощью собственных электрореактивных двигателей. Сейчас связь с космическими аппаратами установлена. Центр управления полётами (ЦУП) ГПКС взял их в управление.

Начало эксплуатации намечено на март 2022 года. Срок активной работоспособности – 15 лет.

Как комментируют запуск

«Сегодня ГПКС обладает крупнейшей в России орбитальной группировкой геостационарных спутников связи и вещания, обеспечивающих глобальное покрытие. И мы продолжаем её наращивать: теперь группировка пополнилась ещё двумя современными и надежными космическими аппаратами. Выигрышная зона покрытия новых спутников, в которую входят восточная часть России и страны СНГ, позволяет повысить качество сервисов и услуг по обеспечению телевещания, спутникового интернета, связи на земле и воде», – говорит генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин.

О спутниках

Оба аппарата предназначены для цифрового телерадиовещания, передачи данных, высокоскоростного интернет-доступа и услуг связи на подвижных объектах.

Для передачи данных и предоставления доступа в интернет с использованием малоразмерных абонентских станций предназначен многолучевой спутник «Экспресс-АМУ3».

«Экспресс-АМУ7», прежде всего, повысит надежность федерального телевещания в 4-х вещательных зонах в восточной части России, а также обеспечит дополнительные каналы связи на Дальнем Востоке. Оба спутника будут задействованы для развития морских сервисов в этом регионе и вдоль Северного морского пути.

Космические аппараты создавались ведущим предприятием российской ракетно-космической отрасли АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева». Оборудование полезной нагрузки разработано и изготовлено европейской компанией Thales Alenia Space.