Консорциум DVB утвердил ряд новых спецификаций. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Правление DVB утвердило обновление технических спецификаций, включив в них поддержку передачи видео в стандарте 8K UHD. Утверждение данных спецификаций, расширяющих сферу применения кодека HEVC, должно стать первым шагом на пути реализации более масштабного плана по внесению ключевых изменений в технические параметры компрессии видео в рамках DVB.

Зачем это

Реализовав данную программу, в DVB надеются продолжить предоставлять «наиболее широкий и гибкий» набор инструментов, необходимых для предоставления услуг телевидения нового поколения в широковещательных и широкополосных сетях.

Кодек HEVC (высокоэффективное кодирование видео), известный также как H.265, является стандартом, который обеспечивает увеличение эффективности компрессии на 25-50% при сохранении качества картинки на том же уровне, которая была характерна для его предшественника – кодека MPEG-4/AVC. Новый кодек уже используется на целом ряде рынков по всему миру. До сегодняшнего дня в спецификациях DVB была прописана совместимость кодека HEVC исключительно для передачи видео в разрешении 4K.

Суть спецификации

Обновлённая спецификация DVB описывает параметры передачи видео в разрешении 8K UHD как в сфере широковещания (транспортный поток), так и в широкополосных сетях (DVB-DASH). Обновлённая документация включает в себя спецификации DVB для кодирования видео и аудио, профиль DVB-DASH для потокового видео и спецификацию DVB-SI для доставки служебной информации. Три блока обновлений также содержат исправления некоторых ошибок.

В DVB отмечают, что в долгосрочной перспективе качество и надёжность передачи видео в разрешении 8K конечному пользователю будет лишь улучшаться – «за счёт использования кодеков, способных предложить ещё большую эффективность при компрессии». В рамках реализации данных стратегических планов организация уже выступила с несколькими инициативами, которые направлены на дальнейшее изучение видеокодеков следующего поколения.

Что с VVC?

Нынешнее обновление является лишь первым шагом, и в дальнейшем при очередных обновлениях спецификаций 8K UHD в DVB намерены включить в них поддержку более совершенных кодеков.

«Три новых кодека, которые были определены как кандидаты на первоочередное добавление, – это AV1, AVS3 и VVC, – заявили в группе DVB ещё в июле 2021 года. – Расширенный динамический диапазон (HDR) и высокая частота кадров (HFR) также должны будут получить поддержку».

Первым из грядущих расширений спецификации DVB 8K UHD в начале 2022 года станет введение поддержки VVC (Универсальное кодирование видео).

Обновление правления

На недавнем общем собрании DVB, прошедшем в ноябре, был обновлён состав правления консорциума. В частности, были избраны новые члены правления, представляющие 41 входящую в организацию (все они разбиты на четыре большие группы):

Производители/поставщики программного обеспечения: Dolby, Enensys Technologies, Ericsson, Fraunhofer IIS, HiSilicon, InterDigital, LG, Nagra, NERC-DTV, Nokia, Panasonic, Qualcomm, Samsung, Sony, ST Engineering iDirect, TP Vision, Verance.

Поставщики контента/вещатели: ARD, BBC, Netflix, NRK, RAI, RTI-Mediaset, RTL, Sky, TF1, ZDF.

Правительства/национальные регуляторные органы: Федеральное сетевое агентство (BNetzA, Германия), Landesanstalt für Kommunikation (LFK, Германия), Ofcom (Великобритания).

Провайдеры инфраструктуры: Arqiva, BT, Cellnex, Elettronica Industriale, Eutelsat, Hispasat, Orange, RTRN, SES, TDF, Telecom Italia, Telenor.

Полный список представителей вышеупомянутых компаний, которые будут работать в правлении альянса в течение следующих двух лет, можно найти здесь.