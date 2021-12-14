Благодаря MediaLake процесс создания видеоконтента становится намного легче. Рассказываем подробности о новом решении.

Что произошло

Инженеры международной IT-компании GlobalLogic разработали технологию, которая оптимизирует процесс изготовления кинопродуктов. MediaLake позволяет всем командам, вовлеченным в создание кино, эффективно взаимодействовать с файлами в режиме реального времени. Также технология предотвращает утечку материалов до релиза.

Почему это безопасно

Команда GlobalLogic улучшила уровень безопасности данных при работе с медиаматериалами. MediaLake сохраняет все данные в облаке – они доступны в режиме потокового видео или аудио и интегрируются непосредственно в редактор для пользователя с соответствующими правами доступа. Поскольку файлы физически не находятся на рабочих станциях, их нельзя скопировать на съемные носители или передать в сеть. Технология поддерживает такие популярные медиа-редакторы, как Davinchi, Adobe, Avid и т.д.

Как это работает

Одновременно над созданием фильма может работать большое количество команд, поэтому сложно отслеживать результат работы и корректировать материалы. Технология MediaLake позволяет всем участникам процесса одновременно работать над видео, сохраняя результаты в облаке.

На старте работы нужно скачать в систему сценарий. После этого она автоматически разобьет материал на сцены и создаст таймлайн проекта. Со временем в MediaLake можно скачать раскадровку и сгенерировать сториборд. В процессе система автоматически добавит снятые сцены с облачного сервиса в таймлайне. После чего с материалами одновременно могут работать команды по motion graphic, цветокоррекции, звуку и т.д. – система будет отображать все результаты на таймлайне.

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Сами говорят

«MediaLake позволяет пользователям получать быстрый доступ к отснятым материалам и просматривать результаты работы в режиме реального времени. Благодаря инновационному подходу, нам удалось разработать решение, которое сделает процесс изготовления фильмов быстрым, легким и доступным. В технологии реализована возможность создавать задачи для разных команд и следить за их выполнением, а специалисты могут общаться между собой благодаря интеграции Microsoft Teams», – комментирует разработку соавтор проекта Senior Business Architect, GlobalLogic, Евгений Напрягло.