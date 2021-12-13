Новый сервис позволить делиться интернет-трафиком с дополнительной SIM-кратой, отслеживать его использование и контролировать баланс для обеих карт.

В чем суть услуги

Vodafone запустил сервис «Интернет для 2-го девайса» – шеринг интернета для еще одной дополнительной SIM-карты. Таким образом у пользователя может быть один номер, две карты и два девайса с общим интернет-трафиком. Сервис позволяет не только делиться интернетом, но и отслеживать его использование и контролировать баланс для обеих карт.

Компания Vodafone предложила использовать единый объем данных для двух устройств одновременно, что упрощает пользование интернетом для нескольких девайсов – клиентам больше не нужно думать об оплате интернета на каждой карте в отдельности. Основная и дополнительная карточки будут иметь общий баланс и использовать интернет в рамках одного тарифа. В отличие от раздачи интернета, при использовании услуги «Интернет для 2-го девайса», сессия не будет прерываться даже во время голосового вызова.

Для кого подойдет

Услуга пригодится тем, кто хочет подключать к своему смартфону дополнительно 3G или 4G девайсы и пользоваться интернетом в любой точке сети Vodafone. Также это удобный способ обеспечить подключением к интернету девайсы детей или родителей. На дополнительной карте заблокированы голосовые и SMS-услуги, а также USSD запросы, что обезопасит от подключения случайных услуг.

На каких устройствах используется

По данным, полученным на этапе клиентского тестирования услуги, дополнительную карту использовали не только в планшетах и смартфонах, но и в ноутбуках, модемах и даже в автомагнитолах.

Внутренний опрос участников тестирования показал, что клиенты высоко оценили удобство пользования общим счетом и пакетом мегабайт, 90% респондентов после тестирования готовы продолжить пользоваться услугой и в дальнейшем, а 73% респондентов готовы порекомендовать услугу своим друзьям.

Тарифные планы

«Интернет для 2-го девайса» можно подключить в одном из тарифных планов Vodafone – RED XXL, ULTRA, ULTRA VIP, SuperNet Unlim, RED XL или в бизнес-тарифах Red Business L, Red Business L, Red Business XL, Red Business Ultra, Red Business VIP.

Стоимость использования услуги будет бесплатной для всех тарифных планов, кроме тарифов SuperNet Unlim, RED XL и Red Business L. Для последних тарифных планов первый месяц будет бесплатным, а дальше – 50 грн в месяц со второго месяца пользования.

Как подключить вторую карту

Для того чтобы подключить вторую карту, нужно приобрести стартовый пакет Power SIM стоимостью 25 грн – в интернет-магазине или в любом магазине Vodafone. Узнать подробнее, как подключить услугу можно на странице www.vodafone.ua/i2d.

Vodafone – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний мира. Ее услугами в Украине пользуется более 19 миллионов пользователей. 82% территории Украины имеет 4G-покрытие, поэтому скорость мобильного интернета можно почувствовать почти повсюду. 4G-покрытие работает на всех 52 станциях метро в Киеве и на 30 в Харькове, а также на перегонах между всеми станциями.