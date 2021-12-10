В Украине успешно протестировали дистанционное управление автомобилем при помощи 5G

Тест-драйв состоялся на машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» (ДТЭК Энерго) в Харькове в рамках реализации первого в Украине пилотного проекта цифрового предприятия Smart Factory 5G.

Что произошло

На машиностроительном заводе в Харькове проведены успешные тесты электромобиля – решения для удаленного управления транспортом через сеть 5G. Тест-драйв состоялся в рамках реализации первого в Украине пилотного проекта цифрового предприятия Smart Factory 5G.

В чем суть инновации

Решение работает в сети Private Network 5G, развернутой на предприятии компаниями Vodafone и Ericsson. Оно позволяет заменить традиционную производственную линию беспилотными тележками, которые можно запрограммировать под нужды конкретного предприятия.

Удаленное управление повышает уровень безопасности персонала, ведь оператор электромобиля находится в безопасном месте и работает без риска для жизни.

Как происходит сам процесс

Оператор находится в удаленном центре управления и наблюдает за полной HD-картиной происходящего вокруг. Встроенный в машину 5G-модем обеспечивает высокую скорость обмена данными – поэтому электрокар мгновенно реагирует на команды оператора. Задержка составляет всего 20 миллисекунд.

Таким образом, оператор испытывает эффект непосредственного управления – будто бы он сам сейчас за рулем транспортного средства, хотя в это время находится на дистанции.

Где уже используется

Подобное решение уже используют на заводе Daimler «Factory 56» в Зиндельфингене, где к выделенной сети 5G компании Ericsson подключены ручные инструменты и беспилотные тележки для оптимизации процесса сборки автомобилей.

Напомним, что Vodafone Украина совместно с ДТЭК Энерго, Ericsson и Corum Group летом объявили о старте первого в Украине проекта Smart Factory 5G на машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» в Харькове. По проекту на заводе развернули частную технологическую сеть (Private Network) связи 5G, в которую интегрируются мобильные устройства,производственное оборудование, управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления.