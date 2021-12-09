Главная причина использования стиральной машины — экономия времени и сил. Качественная модель имеет дополнительное преимущество. Она удаляет любые загрязнения намного эффективнее человека, который использует ручную стирку.

Потребители все еще выбирают типы техники: автомат или полуавтомат. Эксперты дают однозначный ответ. Полуавтомат уже не актуален. Автоматические стиральные машины характеризуются лучшими показателями по главным критериям выбора:

удобство;

затраты времени;

качество стирки.

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Важные характеристики автоматических стиральных машин

Эта группа техники оборудована встроенным компьютером. Участие человека в стирке сводится к загрузке белья и выбору программы одним или двумя нажатиями кнопок. Поэтому важный критерий выбора автомата — программное обеспечение, спектр режимов и настроек. Важно тщательно проанализировать функционал и продумать, какие возможности актуальны лично для вас.

Стиральные машины оснащаются одним из 2 типов двигателя: коллекторный и инверторный. Первый — работает шумно из-за особенностей конструкции. Единственное преимущество коллекторного мотора — простой ремонт. Инверторный двигатель — самый технологичный. Его преимущества:

устойчивость к перепадам сети;

контролируемое количество оборотов;

экономность;

бесшумная работа;

долговечность.

Единственный нюанс инверторных двигателей — сложный и дорогой ремонт.

Тип загрузки, вместительность и габариты определяются индивидуально. Эти параметры следует выбирать с учетом ваших потребностей, особенностей помещения, в котором будет установлена стиральная машина. В процессе покупки обязательно проверьте сертификаты изделия. Важный критерий выбора производителя — наличие поблизости сервисных центров. Следует предусмотреть удобство технического обслуживания и ремонта заранее.

Почему следует купить стиральную машину в ТехноGRAD

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