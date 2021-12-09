Техника от компании Apple славится качеством материалов, скоростью работы и высокой продуктивностью. Но, к сожалению, не все люди могут позволить купить себе новый гаджет. К счастью, сегодня есть возможность купить б/у технику, которая по качеству не уступает устройству “с завода”.

Стоит ли покупать б/у технику?

Есть много вариантов подержанных телефонов на рынке, но как среди них выбрать самый подходящий по цене и характеристикам? Наверняка, у вас полно еще других вопросов, поэтому обо всем по порядку.

Здравый смысл говорит о том, что намного целесообразнее купить б/у айфон, при этом экономия составит около 30-40 процентов. Не беспокойтесь о том, что будет нарушен функционал, если девайс оригинальный, то он служит без перебоев на протяжении многих лет даже при активном использовании.

Плюсы покупки:

можно подобрать самый выгодный вариант;

нужный товар практически всегда есть в наличии;

если у вас уже был айфон, то пользование операционной системы iOS не составит вам проблем;

экономия денег.

Как понять что мне нужно?

Если вы решили приобрести в 2021 году подержанный айфон, то стоит обращать внимание не только на самые новые модели, смотрите также на целостность корпуса, четко определитесь с тем, чего именно вы ждете от покупки. Например, если вас нужна лучшая камера, то покупайте не iphone xr бу, а модель pro. Если же вы ищете качественный долговечный телефон, который должен выполнять стандартные функции, то iphone 11 бу точно для вас!

Когда вы уже точно определились с моделью айфона, обязательно проверьте его перед покупкой:

Внимательно рассмотрите устройство, убедитесь, что отсутствуют значительные повреждения корпуса.

Удостоверьтесь в качестве работы Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

Проверьте цветопередачу, звук работу камеры.

Посмотрите ресурс батареи.

Подержанная техника Apple пользуется огромным спросом в странах СНГ, ведь покупка таких гаджетов действительно является выгодной. Естественно, среди продавцов есть и мошенники, которые обманывают людей, “кидая” на деньги или же выставляя на продажу “китайские” айфоны. Поэтому будьте внимательными перед покупкой, чтобы не попасться на удочку.

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