Нацсовет: недопонимание с «Первым независимым», санкции за отсутствие минуты молчания и суды с «телеканалом-невидимкой»

Дополнительные проверки, строгие выговоры и даже судебные иски – такие решения были приняты на очередном заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которое состоялось 8 декабря. В нашем материале рассказываем о том, как украинские радиостанции придерживаются «языкового закона», кто может получить новую лицензию на вещание, а кто уже точно ее лишится, почему ТРК «Винничина» снова с санкциями и где снова «всплыл» Шуфрич.

Языковые квоты на радиостанциях — требования выполнены, но есть колебания

Перед началом заседания – отчет по работе радиостанций, в частности касаемо выполнения языковых квот. Член Нацсовета Елена Ницко сообщила, что все 14 национальных радиостанций требования закона выполнили. Так, в эфире около 60 процентов программ и 35 процентов песен звучали на украинском языке.

100-процентный показатель, что естественно для украиноязычных радиостанций, у «Країна ФМ» та «Українське радіо». На государственном языке полностью велись передачи и у «Люкс ФМ», «Радіо «Культура» и «Радіо «Промінь». В передачах «Русское радио-Украина» и «Нашего радио» этот показатель составляет 71 процент.

По объему украинских песен в эфире в лидерах «Радио «Культура» — 90% и «Радіо «Промінь» — 85 процентов. Самие низкие показатели в ноябре у радиостанции «Пятница» — только 38 % из всех песен, которые выходили в эфире, звучали на украинском языке.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то у пяти вещателей в ноябре вырос показатель ведения передач на государственном языке: это «ХІТ ФМ» и «Перець ФМ» на 5%, «Шансон» на 4%, «Радіо НВ» на 3%, «Пятница» на 2%.

А вот песен на украинском языке стало меньше: у «Радио «Культура» на 10%, у «Русское радио – Украина» – на 6%, у «Пятница» – на 4%, у «Радио НВ» – на 3% и у «Люкс ФМ» – на 1%.

Преступления и наказания

ТРК «Виниччина»

Первым вопросом, который рассмотрели члены Нацсовета, было нарушение ТРК «Винниччина». В день памяти украинцев, жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944 – 1951 годах, телекомпания не выполнила ряд правил вещания. В частности 12 сентября в 12:00 на телеканале не была объявлена минута молчания и не прозвучало сообщение по какому поводу отмечается день памяти. Также на экране отсутствовало изображение горящей свечи или другого соответсвующего изображения.

Нарушения подтвердились и во время внеплановой проверки компании — выписки из журнала учета телепередач ТРК «Винниччина» мер по дню памяти 12 сентября не было предусмотрено. Таким образом Нацсовет объявил телекомпании предупреждение, но отметил, что лицензиаты Национального совета вправе обратиться в регуляторный орган о снятии санкции через год после того, как произошло нарушение законодательных требований. В этот период времени они не должны допускать повторных нарушений законодательства.

Напомним, что 16 сентября текущего года ТРК «Виниччина» уже получала предупреждение из-за трансляции эфира телеканал «Наш».

— Мы сейчас находимся в кризисном состоянии. Частная структура, ковид и так далее. Набрали новых людей – они не совсем справились. Это уже второе предупреждение – месяц-два, посмотрим как дальше будет — объяснил приглашенный на заседание представитель ТРК «Виниччина» Вадим Мазурик.

«Первый независимый»

Внеплановая проверка ожидается у спутникового телеканала «Первый независимый». Лицензиат не уведомил регулятора об изменении конечного бенефициарного владельца. Эта информация была отображена в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Национальный совет также узнал, что теперь компанией ООО «Медиахолдинг новости» владеют не 99, а 40 физических лиц с долей 1% и одно физическое лицо с долей 60%. Больший процент собственности принадлежит новому конечному бенефициарному владельцу ООО «Медиахолдинг новости» – народному депутату Украины Нестору Шуфричу.

Учитывая, что Нестор Шуфрич возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, к полномочиям которого, в частности, входит обеспечение свободы слова, защита прав и свобод работников средств массовой информации, гарантии деятельности средств массовой информации, согласно Закону Украины «О предотвращение коррупции» он имеет потенциальный конфликт интересов.

Официальное заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением сведений о конечном бенефициарном владельце (контроллере) и сведениях о связанных лицах поступило в Национальный совет только 3 ноября 2021 года. Вместе с ней, ООО «Тайм медиа» также предоставило копию договора о том, что Нестор Шуфрич передал свою долю 60% в управление другой компании – ООО «Коммерческая инновация».

Напомним, спутниковый телеканал «Первый независимый» создан бывшими работниками телеканалов «ZIK», «112» и «NewsOne», которые были заблокированы на основании санкций СНБО.

Компания «Умные покупки»

Компания «Умные покупки» рискует лишится лицензии на спутниковое телевизионное вещание из-за отказа в проведении проверки.

Лицензия, выданная 20 июня 2012 года, предусматривает, что компания должна осуществлять спутниковое телевизионное вещание с логотипом «TV sale UKR». Однако мониторингом Нацсовета, проведенным в октябре текущего года зафиксировано, что вещание компания не ведет. К тому же, по адресу, указанному в лицензии, компанию и вовсе не удалось обнаружить. Сообщение по указанной почте лицензиат не получил, а телефон телеканала, указанный в Госреестре субъектов информационной деятельности в сфере телевидения и радиовещания, оказался недействительным. Связаться с кем-либо из менеджмента компании тоже не удалось.

3 ноября, в день, когда была назначена плановая проверка Нацсовета, был составлен акт об отказе в проведении мониторинга этой телерадиоорганизации. Далее будет направлен иск в суд об аннулировании лицензии на вещание.

«Неполноценное» вещание

КП «Тедерадиокомпания Тростянец» разрешили отступить от условий лицензии на время карантина. Так, представители канала предлагали уменьшить количество программ собственного производства с 12 часов 59 минут до 9 часов 44 минут. На 5 часов уменьшится и минимальная часть национального аудиовизуального продукта (в том числе собственного производства) – с 20 часов 4 минут до 15 часов 3 минут. Также вещатель решил на час снизить и максимальную долю аудиовизуальной продукции иностранного производства. Теперь она будет составлять 2 часов 57 минут вместо 3 часов 56 минут.

Ознакомившись на заседании 8 декабря с обоснованными компанией изменениями, члены Национального совета пришли к выводу, что они допустимы. После завершения карантинных и других ограничительных мер компания должна будет восстановить полноценное вещание, прописанное условиями ее лицензии.

С «ютуба» в телевизор

Компанию «Информ-ЮА» зарегистрируют как субъекта информационной деятельности. На данный момент организация работает в Новограде-Волынском, имеет свой канал на Youtube и регулярно создает сюжеты и передачи. Они рассказывают о событиях в этом районе, местах и ​​объектах, доступных для экскурсий, транслируются интервью с интересными людьми региона.

Согласно предоставленным документам, компания будет осуществлять деятельность в сфере телевидения и радиовещания. Целью деятельности и программной направленностью она определила создание информационно-аналитических и культурно-образовательных передач. Члены Национального совета, ознакомившись с пакетом документов и заслушав представителя компании, приняли положительное решение. Свидетельство государственной регистрации установленного образца согласно требованиям закона компания получит сразу после уплаты регистрационного сбора.

В планах компании в ближайшее время получить лицензию на телевизионное вещание.

Вещание еще на чуть-чуть

На заседании Нацсовета был удовлетворен ряд ходатайств касаемо перевыдачи разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания.

Новые разрешения получили «Телевизионная компания «Орбита» ( «Телекомпания ОРБИТА») г. Покровск Донецкой обл., и «Арс магна продакшн» («8 КАНАЛ», «8 CHANNEL»), г. Киев. Программы «Телекомпания Орбита» теперь будут транслироваться на 47 ТВК в г. Краматорске Донецкой области. Телеканал «8 КАНАЛ» будет вещать на 26 ТВК в Лисичанске и 47 ТВК в с. Подгоровцы Старобельского р-на Луганской области. Разрешения на временное вещание этим двум телекомпаниям выданы сроком на 1 год.

Рассмотрев заявления еще трех телерадиоорганизаций, Национальный совет продлил им разрешения на временное вещание еще на год.

Передачи «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» («Радио «Культура») будут дальше транслироваться на частоте 91,3 МГц в г. Краматорске Донецкой области. «ТРК «Радио-эра» будет дальше выходить в эфир на 103,6 МГц в с. Бахмутовцы Луганской области.

Также продлено разрешение на временное вещание «ТРК «Донбасс Онлайн». Передачи этого телеканала можно будет смотреть в цифровом стандарте DVB-T/Т2 в четырех городах Донецкой области, а именно: в Волновахе на 5 ТВК, в Горняке – на 35 ТВК, в Краматорске – на 8 ТВК и в Мариуполе – на 5 ТВК. В Луганской области телеканал «Донбасс Онлайн» будет транслироваться на 21 ТВК в с. Бахмутовцы, на 21 ТВК – в пгт Камышевахе, на 12 ТВК – в с. Подгоровцы и на 5 ТВК – в с. Широкое.

Все телерадиокомпании могут транслировать свои программы на территории проведения операции Объединенных сил и на границе с временно оккупированными территориями Украины.