Украинские разработчики создали систему распознавания фильмов

Продукт стал победителем онлайн-хакатона Hacka-con. Также в число призеров попали мобильное приложение-ассистент для взаимодействия со Smart TV, агрегатор наиболее интересных моментов в видео, основанный на человеческих эмоциях и др.

В чем суть системы

Поисковая система Cizam помогает найти фильм по кадру, скриншоту, тегу, метаданным и даже голосовому описанию. Просматривая ленты Tik-Tok, Instagram или находя старые скриншоты, пользователи часто не могут вспомнить или узнать, что это за фильм. Согласно опросу авторов название нужной киноленты не находят порядка 56% респондентов.

О хакатоне

Осенью текущего года MEGOGO и Parimatch Tech предложили всем желающим принять участие в «медиареволюции». К организации хакатона Hacka-con присоединились эксперты Digitizing.Space. Финал креативного 3-дневного действа состоялся 5 декабря. Всего в нем приняло участие более 500 авторов, было сформировано 53 команды. Из них жюри выбрали 9 победителей: три призовых места в направлениях и три места в челленджах.

Другие победители

Обладателями второго призового места стали авторы проекта Smart TV Assist – мобильного приложения, работающего как дополнение к основному приложению, установленному на Smart TV. Проект позволяет зрителю получить совершенно новый опыт просмотра, где он сможет взаимодействовать с трансляцией, получать доступ к сопроводительному контенту или рекламным интеграциям партнеров.

Третье место завоевали авторы идеи по распознаванию человеческих эмоций в видео. На основе этого решения можно будет создавать большое количество современных сервисов – прежде всего обогащение видеоконтента метаданными для систем рекомендации и персонализации. Также технология будет полезна в спортивных и киберспортивных трансляциях для создания короткого контента.

Призеры челленджей

Победителями челленджей от MEGOGO стали:

решения для эмоционального и содержательного анализа контента;

инновационное решение для слабослышащих, которое позволяет полноценно наслаждаться просмотром фильма;

рекомендательная система на основе данных видео и MVP (Minimal Viable Product) в виде бота.

Победителями челленджей от Parimatch Tech стали:

онбординговая платформа для привлечения новых беттеров;

платформа для вычисления вероятности результата будущего спортивного события;

новый опыт беттинга на основе смешивания видеоконтента и ставок.

Участники от организаторов

Кроме того, в хакатоне участвовали и сотрудники компаний-организаторов, правда, не на конкурсной основе. Важно отметить, что участники набрали наибольшее количество баллов от жюри и получили особое отличие от работодателей. Так команда разработчика из MEGOGO создала возможность «связать» приложения SmartTV с мобильными приложениями на Android и iOS. Имея гаджеты на одной сети Wi-Fi, пользователь может использовать возможности телефона для управления и приложениями Smart TV.

Что говорят жюри

«Мы приятно удивлены не только идеями, но и уровнем технической грамотности участников. Каждый проект имеет свою особенность, которую можно изучать и продолжать с ней работать. Выбирая победителя, мы принимали во внимание креативность, инновационность и адаптивность идеи к нашим реалиям. Все проекты будут изучать наш технический департамент, даже те, которые не прошли в финал. На этом сотрудничество с участниками никак не завершается, мы планируем связываться, встречаться и дорабатывать идеи и пытаться превратить их в реальность. А что касается победителей – верим, что уже скоро миллионы пользователей именно таким образом будут искать себе кино на вечер», – говорит Дмитрий Мелков, CIO MEGOGO и жюри хакатона HACKA-CON.

«Хакатон – полезная активность не только для команд, но и для всех участников. Мы ведь не только показываем свои идеи, но и вдохновляемся, делимся опытом и получаем возможность посмотреть с другой стороны даже на самые банальные вещи или стандартные задачи. Участники показали, что во всех проектах есть место для креатива и личного челленджа. Уверен, это не последний HACKA-CON для Parimatch Tech», – отмечает Денис Пархоменко, Head of Product в Parimatch Tech и судья хакатона HACKA-CON.