Недорогие и эффективные рассылки в Viber можно назвать настоящим секретным оружием самых дальновидных компаний. Многочисленные американские исследования общественного мнения показывают, что более половины клиентов с большей вероятностью будут покупать предложенные им товары и услуги у тех компаний, которые могут связаться с ними через любимое приложение. Также более половины клиентов признались, что они предпочитают написать текстовое сообщение, чем делать звонок.

Услуга Вайбер-рассылки в Украине предоставляет возможность фирмам воспользоваться всей мощью коротких и сверхэффективных сообщений. Количество пользователей этого приложения в стране составляет несколько миллионов, что дает большой потенциал для продвижения.

Сила Viber-рассылки в ее удобстве

Учитывая огромную популярность этого мессенджера как средства общения, можно с уверенностью сказать, что практически вся целевая аудиторию любой фирмы ежечасно присутствует в Вайбере и ждет сообщения. Причем один и тот же человек удалит рекламное электронное письмо, не читая, но прочтет сообщение, присланное в Viber. Увидев в какой-нибудь социальной сети кнопку с приглашением перейти по ссылке, малоактивный пользователь ее практически наверняка проигнорирует. Но, получив такую кнопку в сообщении, пришедшем в Вайбер, он с большой вероятностью нажмет ее.

У Viber есть и другие не менее важные преимущества:

доступность сообщений на любых мобильных устройствах, включая Android и iOS;

доступность на настольных компьютерах, включая Windows, Mac, Linux;

пользователи уверены в конфиденциальности их данных, так как Viber это действительно обеспечивает;

очень низкая стоимость использования приложения.

Экономичность использования Вайбера обеспечивается в большой степени тем, что платить приходится только за доставленные сообщения, то есть за те, которые действительно сработали.

Что лучше – СМС-рассылка или кампания в Viber

В отличие от SMS (которые тоже эффективны и популярны) сообщение Viber значительно длиннее. Можно сказать, что это оптимальная длина текста. Он достаточно ограничен, чтобы у рекламщиков не возникало желание заниматься пустословием, и достаточно длинный, чтобы можно было объяснить суть предложения. Различные графические объекты позволяют добавить сообщению выразительности и сделать его действительно запоминающимся.

Статья была подготовлена специалистами сервиса Вайбер рассылок в Украине https://smsclub.mobi/ru/viber.