Если ваша компания сотрудничает с партнерами или инвесторами за границей, а также

представлена на международном рынке, вам наверняка нужен юридический перевод

(https://profpereklad.ua/yuridicheskij-perevod/). Скорее всего, заказчики этой услуги не

владеют целевым языком или языком оригинала, поэтому им сложно оценить качество

выполненной работы. Тем не менее, есть способы, которые помогут сориентироваться.

Особенности юридического перевода

К этой тематике относится перевод соглашений и договоров разных типов,

доверенностей, уставных документов и пр. К особенностям таких текстов можно отнести специфический стиль, который исключает разночтения, и терминологическую

насыщенность. Следует также обратить внимание на различие законодательства и

правовых особенностей разных стран — при буквальном переводе без поправки на

возможные различия перевод будет содержать смысловые ошибки.

Как обеспечить качество юридического перевода

Как любой специализированный перевод, перевод юридических текстов предполагает

привлечение профильных исполнителей. Переводчик, как правило, должен отвечать

следующим требованиям:

Отлично владеть языками, с которыми работает. Иметь профильное образование (лингвистическое или юридическое). Если

переводчик лингвист по образованию, требуется также опыт в данной отрасли:

согласно переводческим стандартам — не менее 5 лет. Владеть отраслевой терминологией. Разбираться в особенностях правовых систем тех стран, которых касается перевод.

Хорошие специалисты есть и среди фрилансеров, и в бюро переводов. По сути бюро

привлекают к работе тех же переводчиков на фрилансе, но при этом проводит отбор и

тестирование исполнителей, а также контролирует качество их работы.

Кроме отбора хороших исполнителей, для обеспечения качества имеет большое значение построение процесса работы. Согласно отраслевым стандартам, работа над переводом предполагает участие нескольких исполнителей (т. е. переводчика, редактора, корректора). Кроме того, текст можно дополнительно проверить с помощью специальных программ, которые, в частности, помогают корректно работать с терминологией. С подробной информацией о нашем подходе к юридическому переводу можно ознакомиться здесь.

Как проверить качество юридического перевода

Если вы нашли исполнителей или обратились в бюро и получили перевод после всех

требуемых этапов работы, но все же волнуетесь о качестве перевода, есть несколько

способов его проверки.

Еще до начала сотрудничества можно заказать тестовый перевод, который позволит

принять решение о сотрудничестве более взвешенно и обоснованно.

Получив перевод, вы можете заказать его проверку другому исполнителю (например,

носителю языка) или бюро переводов. Если по результатам такой проверки окажется, что перевод требует доработки или корректировки, прислушайтесь к совету.

Также можно заказать обратный перевод — перевод полученного текста назад на язык

оригинала. При этом следует учитывать особенности текста: в нем могут быть лакунарные понятия (т. е. единицы, присутствующие в одном языке, но отсутствующие в другом), культурные особенности и т. д. Кроме того, разные переводчики могут по-разному излагать материал без нарушения смысла. Поэтому не следует ожидать дословного соответствия, обращайте внимание на то, не потеряна ли суть. По этой же причине вряд ли будет полезным автоматический перевод.