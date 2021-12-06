Борис Скуратовский – летописец истории украинского радио

Первое «несоветское» телевидение и знакомство с радио

Первое «несоветское» телевидение я увидел в Литве в августе 1990-го года. Эта бывшая республика Советского Союза как раз провозгласила независимость. Москва объявила Вильнюсу экономическую и информационную блокаду, в центральных советских СМИ шла постоянная «чернуха», рассказывали какие-то «страшилки». И, дабы переломить ситуацию, литовцы решили активно раздавать путёвки жителям других республик бывшего СССР, в том числе и киевлянам. Чтобы люди приезжали, смотрели на всё своими глазами и делали выводы о том, чего же на самом деле хотят литовцы, зачем им необходима независимость и как они видят своё будущее. В список счастливых обладателей таких путёвок попали и мы с родителями.

Путевка предусматривала проживание в частном секторе курортного городка Друскининкай с питанием в расположенном неподалеку санатории. Так случилось, что мы приехали вечером, когда все сдающиеся комнаты были заняты, и нас на ночевку решили оставить в номере этого самого санатория. Именно там стоял маленький телевизор ŠILELIS, который показывал невиданные нами ранее передачи. Тогда я впервые смотрел польское телевидение, MTV, Eurosport и немецкий Pro 7. Честно говоря, тогда я не понимал, откуда и как они идут. Там было километров 20 до польской границы – думал, что сигнал оттуда (а на самом деле трансляции велись из Литвы, согласно договорам с западными партнёрами). Но я был поражён самим тем фактом, что могут существовать «форматные» телеканалы – музыкальные, спортивные.

Впрочем, посмотреть это всё мне удалось лишь «одним глазком» – ведь потом нас, согласно условиям путёвки, поселили в частном секторе, где телевизора в комнате не было. Правда, там много чего ловилось по радио – и литовские станции, и белорусские, и польские. Но я их особо не слушал, другими вещами занимался – там природа была очень красивая, плюс разные музеи, экскурсии. Цены тогда были ещё советские – можно было ходить, смотреть, изучать.

Ну а по возвращению в Киев я с грустью думал – эх, жаль, не удалось посмотреть «заграничное телевидение» как следует! Однако вскоре случилось чудо – где-то в октябре того же 1990-го года «заграничное» телевидение появилось и в Киеве – 7-ой канал начал транслировать спутниковые телепрограммы. Впрочем, чтобы принимать их, приходилось, что называется «потанцевать с бубном»: на коллективные антенны 7-ой канал не принимался, поэтому тем, кто хотел его смотреть, приходилось или покупать комнатные антенны, или мастерить их самому. Уже тогда я начал интересоваться тем, как вообще радиоволны распространяются, почему некоторые каналы видно лучше, а некоторые хуже, как устроены антенны, что такое коаксиальный кабель, как выглядела первая киевская телевышка и сколько каналов она транслировала. На часть вопросов мне мог отец ответить, который неплохо разбирался в радиоэлектронике. Но мне хотелось знать не только технические нюансы (многих из которых я всё равно не понимал), но и исторические, к примеру. Поэтому я начал искать эту информацию в различных источниках, «мониторить» киевский телеэфир, анализировать.