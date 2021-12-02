MEGOGO реализовал технологию мультиаудио для спортивных трансляций. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

На медиасервисе MEGOGO появилась функция мультиаудио, которая позволяет пользователю выбирать аудиодорожку непосредственно во время прямой трансляции.

Возможности технологии

Мультиаудио предоставляет зрителю выбор среди нескольких аудиодорожек. В частности: классические украиноязычные комментарии, интершум (звук стадиона) и альтернативное звучание (французская, английская или любая другая аудиодорожка).

Новая технология реализована к эксклюзивным событиям, права на показ которых принадлежат MEGOGO. А именно: матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, La Liga, Ligue 1, Кубок Германии (DFB-Pokal), бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator и другие.

Где доступно

Новый функционал доступен при просмотре как на собственных каналах MEGOGO Футбол Первый/Второй/Третий и поп-ап каналах, так и на событиях в разделе «Спорт».

Воспользоваться функцией выбора аудиодорожки можно прямо во время просмотра, для этого следует выбрать её в настройках.

Отметим, что альтернативная аудиодорожка предлагает абсолютно произвольный выбор дорожки со всех имеющихся по данному событию, среди них может быть немецкая, английская, французская и другие.

Сами говорят

«Мы уже достаточно давно делаем просмотр ТВ и кино таким, каким его хотел бы видеть зритель. Добавляем все больше интерактивных и инновационных функций. Зритель может выбирать качество изображения, ставить просмотр на паузу, отматывать назад, а теперь и выбирать тип звучания прямо во время прямой трансляции. Многие пользователи обращались с просьбой давать возможность выбирать звуковой формат, а теперь это реально», – заявил Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.