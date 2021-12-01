Социальные сети развиваются и постепенно охватывают все аспекты нашей жизни, формируя спрос на специалистов, способных выполнять новые роли. Gif-дизайнеры и менеджеры TikTok – это лишь некоторые из профессий будущего.

Мы часто слышим о том, что многие из профессий будущего ещё не изобретены, что влияние на общество цифровизации, искусственного интеллекта и машинного обучения практически не изучено. И при этом нас уверяют в том, что по мере того, как современные профессии начнут отходить в прошлое, миллионы профессионалов смогут найти себе применение в цифровом мире.

Однако, если мы присмотримся более внимательно, то увидим, что в какой-то мере будущее уже наступило, и оно связано с платформами, которые каждый из нас использует ежедневно: сайтами социальных сетей. Вот почему компания Fiverr, объединяющая предприятия и фрилансеров, составила список новых профессий, которые обретают форму и наполнение по мере развития процессов, о которых мы говорим, и которые могут получить широкое распространение в обществе – особенно после пандемии.

Некоторые из профессий несут в себе долю интриги, другие же, возможно, не вызывают удивления. Читатели, наверное, спросят: как найти такую работу в Киеве? Ответ будет прост: искать на сайтах по трудоустройству, например, на grc.ua. На нём более 85 тыс. компаний ищут сотрудников, более 10 тыс. разнообразных вакансий по всей Украине.

Но давайте перейдём непосредственно к списку новых цифровых профессий.

Gif-дизайнер

Движущиеся картинки, обычно вызывающие у нас ассоциацию с поп-культурой, кинематографом и старые шутки, которые мы отправляем, чтобы выразить свои эмоции, когда нам не хватает слов, становятся всё более популярными в мире социальных сетей. Настолько, что всё более востребованной становится профессия gif-дизайнера – эксперта, который может создавать уникальный, персонализированный контент для таких платформ, как Instagram, TikTok и WhatsApp. По сути, это действительно полезный инструмент и для брендов, и для персонализации сообщений. Не лишним будет упомянуть о том, что, по данным Fiverr, спрос на экспертов в сфере создания Gif увеличился во всём мире на 73%. Если у вас есть творческая жилка и вы любите возиться за компьютером, эта работа может быть находкой для вас.

Создатели фильтров для Instagram

Ещё одной тенденцией, которая набирает популярность в социальных сетях (особенно в Instagram – социальной сети, специализирующейся преимущественно на размещении изображений), является использование так называемых фильтров – фотографических фильтров со спецэффектами, музыкальным сопровождением и многим другим. В этой сфере вы также можете дать волю своей творческой фантазии, при этом спрос на разработчиков фильтров для Instagram растёт. Согласно данным, спрос на профессионалов в этой области увеличился во всём мире на 109%; эта работа находится где-то между разработчиком и дизайнером, что, вероятно, будет привлекательно для многих.

Менеджер TikTok

Представители так называемого поколения Z, родившиеся между 1995 и 2010 годами и являющиеся самой большой группой пользователей последнего новичка в сфере социальных медиа – это то поколение, которое испытывает аллергию к традиционной рекламе и обращается к социальным сетям, как к источнику развлечений. Поэтому маркетинговая миссия менеджера TikTok весьма непроста: ему необходимо предоставлять контент, соответствующий стилю и сообщениям, которые больше всего привлекают молодую аудиторию, избегая примитивной стандартной рекламы продукта и пытаясь вместо этого заинтересовать и развлечь целевую аудиторию. Согласно статистике, в спрос на эту профессию во всем мире вырос на 200%.

Моушн-дизайнер

Все мы знаем, что сегодня в мире социальных медиа и интернета в целом больше картинок, чем слов. Вот почему профессия моушн-дизайнера – эксперта в области анимации, графики, титров и всего, что движется в цифровом формате, сегодня обретает для компаний всё большую важность. Персонализация брендов и взаимодействие с пользователями на различных платформах, включая старый добрый YouTube, постоянно эволюционирует. Это, безусловно, одно из тех направлений, на которые стоит обратить внимание в ближайшие годы.

Дизайнер чат-ботов

Одной из наиболее знаковых тенденций в социальных сетях является использование чат-ботов, искусственного интеллекта, способного автоматически отвечать на вопросы отдельных пользователей и помогать им в навигации их по web-сайтам. Специалисты, способные разрабатывать эти автоматизированные диалоговые системы, становятся все более важными по мере того, как службы поддержки клиентов переходят на автоматизацию. Сегодня такие чат-боты уже стали настолько интеллектуальными, что в процессе общения с ними вы часто не можете сказать, говорите ли вы с человеком или же с машиной.