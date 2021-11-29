Сабвуфер традиционно представляет собой квадратную коробку, которую обычно размещают в углу комнаты или под столом, чтобы он не занимал слишком много места и был вне поля зрения. Вы можете выбирать между большой, маленькой и мини-моделью, в зависимости от того, что вам больше всего подходит. Если вы ограничены в пространстве, вам следует искать компактный сабвуфер, который должен занимать как можно меньше места.

Помимо напольных, полочных и центральных динамиков, сабвуфер является практически незаменимой частью всей системы домашнего кинотеатра. Сабвуфер необходим для точного воспроизведения низких частот в фильмах или музыке. Специальные кинематографические эффекты проявляются только благодаря глубоким басам и способствуют реалистичности кино. Все динамики могут воспроизводить звуковой частотный спектр, но вскоре они достигают своих пределов, когда дело касается особенно низких частот.

Больше звука с сабвуфером

Некоторые музыкальные жанры очень зависят от сабвуфера, не в последнюю очередь классическая музыка. В оркестре, например, есть акустические инструменты, которые звучат в нижних диапазонах частотной характеристики. Но особенно в электронной музыке или металле глубокий звуковой спектр (иногда близкий к инфразвуку) является стилистическим элементом. Для полноценного воспроизведения музыки вам понадобится сабвуфер для воспроизведения звуков от 20 до 200 Гц.

Совместимость сабвуфера с другими элементами системы

Совместимость с остальной частью вашей музыкальной системы важна при покупке сабвуфера. Характеристики ресивера и динамиков должны совпадать, а соединения должны быть совместимы друг с другом. Для подключения обычно используются штекеры типа «тюльпан», но существуют и проводные варианты.

Активный или пассивный

Это следующий большой вопрос, который следует задать себе при покупке сабвуфера. Сабвуферы бывают активными или пассивными. «Активный» означает, что в устройстве есть встроенный усилитель, а пассивный — что его нет. Вы можете легко подключить активный сабвуфер к AV-ресиверу с помощью кабеля типа «тюльпан». Дальнейшие настройки могут быть выполнены прямо на устройстве. Недостаток пассивных сабвуферов состоит в том, что вам придется покупать дополнительный усилитель, но это делает сабвуфер менее подверженным помехам.

Где лучше купить сабвуфер в Украине?

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