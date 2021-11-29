Курсы IT в Харькове

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Какую работу можно найти в IT без высшего образования?

Когда речь идет о работе в сфере информационных технологий, то все сразу думают о программистах. Но стоит отметить, что IT-индустрия также предлагает ряд других привлекательных предложений работы. Вот три примера высокооплачиваемых профессий, на которые следует обратить внимание:

Тестировщик программного обеспечения. Эти специалисты являются одними из самых востребованных специалистов в ИТ-индустрии. Важно то, что переквалифицироваться в эту профессию можно сравнительно быстро. Более того, у тестировщиков будет привлекательная зарплата и отличные возможности для трудоустройства даже для людей без опыта. Технический писатель. Это профессия, которую также называют «технический копирайтер». Так что он делает? В основном в его задачи входит создание и редактирование технических спецификаций, руководств пользователя. Он часто разрабатывает обучающие видеоролики. Все это должно привести к одной цели – правильной работе системы или приложения для обычных пользователей. Считается, что это хорошая профессия для гуманистов, желающих вносить положительные изменения. Заработная плата у такого специалиста обычно ниже, чем у тестировщиков, но в сравнении с профессиями в других отраслях достаточно высокая. Скрам-мастер. Это профессия с довольно загадочным названием. «Скрам» – это футбольный термин. Представьте, что у игроков одна общая цель – продвинуть мяч вперед и сократить расстояние до ворот. Однако, достичь этой цели непросто, ведь игроки должны работать над ней вместе на многих последовательных этапах. Точно так же в компании у команды есть одна общая цель, заключающаяся в реализации проекта или подготовке продукта. Скрам-мастер следит за рамками поведения на основе соответствующих методологий, благодаря которым удастся вместе достичь успеха, чаще всего в области разработки программного обеспечения. Для подачи заявки на эту должность обычно достаточно одного года опыта работы в сфере IT. Даже самая низкая зарплата на этой должности очень привлекательна.

По мере их прохождения компьютерных курсов IT в Харькове создайте портфолио – единственную демонстрацию ваших умений, которую можно продемонстрировать будущему работодателю. Чрезвычайно важно, чтобы вы собирали все свои законченные и существующие проекты (как маленькие, так и большие), пока учитесь и практикуетесь. Это поможет в ваших поисках новой работы после завершения обучения.