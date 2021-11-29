Книги для родителей можно найти практически в каждом книжном магазине и каждой библиотеке Украины. Может показаться, что специалистов по «воспитанию» родителей больше, чем самих родителей. С чем же связан столь высокий спрос на данную литературу? Никто не может сказать точно, почему книги с практическими рекомендациями по тем или иным вопросам столь популярны в нашем обществе. Впрочем, эти рекомендации касательно того, как стать хорошим родителем, вызывают у людей смешанные эмоции. В частности, многие психологи заявляют: «Эти книги не работают!». Однако, почему же, несмотря на подобные отзывы специалистов, книги для родителей по воспитанию детей продолжают приносить их авторам неплохие заработки на их продаже?

Сегодняшние родители, похоже, испытывают недостаток естественного инстинкта к воспитанию детей, и поэтому готовы обращаться за советом к совершенно неизвестным авторам, которые не утруждают себя подтверждением своего статуса. Однако, во-первых, не стоит забывать о том, что для воспитания детей не требуется каких-либо инструкций, хотя, безусловно, существуют люди, которые могут брать уроки у сертифицированных специалистов, когда у них что-то не складывается. С учётом сказанного, давайте посмотрим, действительно ли книги для родителей могут чем-то помочь.

Мнение скептиков

Для начала, давайте выслушаем мнения скептиков. Их наиболее распространённые аргументы сводятся к тому, что каждый ребёнок – индивидуален, а авторы книг для родителей обычно всё обобщают, поэтому то, что вы читаете в этих книгах, может не сработать в вашей конкретной ситуации. Мы согласны с этим утверждением. Двух совершенно идентичных детей не существует. Как, впрочем, и двух совершенно идентичных взрослых.

Второй аргумент скептиков заключается в том, что у многих авторов по воспитанию детей собственных детей нет, поэтому они не вправе давать родителям единственно верные советы, основываясь исключительно на своих учёных степенях и не имея практического опыта. Многие родители, которые относятся к таким учебным пособиям скептически, также часто указывают на этот момент. Без собственного практического опыта невозможно давать хорошие уроки воспитания детей.

Следующий из наиболее распространённых аргументов можно услышать от любителей различных теорий заговоров. Многие из таких людей считают, что книги для родителей на самом деле заказываются правительствами для установки контроля над тем, как мы воспитываем собственных детей, и поэтому авторы заходят слишком далеко в своих суждениях. Разумеется, это звучит несколько странновато, но вы будете удивлены, узнав о том, сколько людей на самом деле в это верят.

Мнение сторонников

Однако, наряду с теми, кто не согласен с авторами книг для родителей, есть также немало тех, кто всецело одобряет их советы. Их аргументы в поддержку таких книг могут поставить под сомнение слова любого скептика.

Главный аргумент сторонников данных книг заключается в том, что сегодняшние родители теряют естественную способность делать правильный выбор для своих детей. Кто-то употреблял наркотики, кто-то проявляет гиперопеку, кто-то до сих пор не может забыть собственное тяжёлое детство – однако, одно можно сказать наверняка: воспитание детей сегодня совершенно не такое, каким оно было в прошлом.

Ещё один аргумент заключается в том, что эти книги могут сэкономить деньги налогоплательщиков, которые в противном случае пойдут службам защиты детей на правительственные программы, направленные на работу с проблемными семьями. Выпуская подобные книги и организовывая специальные курсы для родителей, мы сможем избежать излишних расходов, связанных с выплатой пособий и поддержкой приёмных семей.

Мнение экспертов

А что же говорят эксперты? По мнению доктора Гая Винча, которое он изложил в своей публикации в издании Psychology Today, одной из причин, по которой книги для родителей не работают так хорошо, как должны, является нежелание обоих родителей читать их и применять изложенные в них советы в собственном доме.

Он утверждает, что многие родители постоянно расходятся во мнениях касательно методов воспитания и обесценивают мнения друг друга, особенно когда они основаны на советах, прочитанных в книгах. Он рекомендует родителям согласовать свои взгляды, прежде чем они начнут читать ту или иную книгу. Ещё один совет от экспертов заключается в том, что родителям следует тщательно ознакомиться с информацией об авторе книги. Данную информацию легко найти в интернете, и она должна стать первой линией защиты от низкопробных книг от неосведомлённых авторов.

Эксперты также предостерегают от попадания в зависимость от этих книг. Ведь они могут быстро превратиться в своего рода «костыль» и единственный источник, из которого вы будете черпать информацию для решения любой проблемной ситуации, что, в свою очередь, может лишить ваши отношения с ребёнком индивидуальности и отдалить его от вас.

Книги также могут дать вам ложное ощущение того, что вы уже всё знаете, что в конечном итоге может привести к тому, что вы перестанете слушать здравые советы в будущем, сочтя их такими, которые не соответствуют вашему уровню. Это может относиться и к советам врачей. Никто не любит всезнайку. С другой стороны, они также заявляют, что книги для родителей также обладают целым рядом плюсов, однако, речь здесь идёт только о содержащейся в них информации.

Склонность к чтению подобных книг говорит о том, что вы действительно серьёзно интересуетесь вопросами воспитания детей и готовы на всё, чтобы воспитывать их правильно. Чтение данных книг также добавит вам чувство уверенности в себе, избавив от ощущения «измученного родителя», который не знает, что ему делать. Вы также можете найти в книгах советы для решения тех сложных ситуаций, которые время от времени возникают в процессе воспитания детей.

Подведём итоги

Основная рекомендация для тех, кто читает книги для родителей, состоит в том, чтобы воспринимать их исключительно как сборник советов, а не как истину в последней инстанции в вопросах воспитания. Также стоит регулярно общаться на тему воспитания детей с вашей «второй половинкой» – это будет способствовать разработке эффективного плана действий и избавит вас от стресса по мере того, как ваши дети будут расти и учиться. Помните о том, что советчиков в мире много, поэтому будьте осторожны и думайте над тем, чьим советам вы следуете и кого слушаете. Делайте то, что кажется вам правильным и приносящим пользу вашему ребенку. А купить издания для родителей можно на Book24.ua – молодом, но активно развивающемся интернет-магазине книг.