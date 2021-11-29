Со времени выхода первой игровой приставки многое изменилось. Технологии стремительно развиваются. Игры становятся правдоподобнее, а приставки по функционалу приравниваются к компьютерам. Большой объем памяти позволяет хранить множество игр. Расширенные возможности приставок https://up2date.com.ua/igrovie-pristavki/ps4.html обеспечивают доступ к сети интернет и предполагают подсоединение к дополнительным сервисам, которые так нужны юзерам. При выборе игровой приставки следует ориентироваться на возраст и опыт геймера. Опытные игроки выберут более мощную консоль, которая будет выдавать более лучшую графику. Четкая графика и впечатляющие сюжеты позволяют полностью погрузиться в игровой процесс. Консоли постоянно усовершенствуются и дополняются новыми опциями. К примеру, на некоторых устройствах можно слушать музыку и смотреть видео контент.

Принцип работы приставок

Консоль включает в себя 6 частей. Главный блок состоит из корпуса с материнской платой, к которому присоединены кабель питания, HDMI кабель и другие соединительные кабеля. Кроме того, приставки оснащены аудио разъемами, которые позволяют воспроизводить звук с устройства например на колонки 7.1. Игровые контролеры представляют собой приборы для управления устройством и персонажами. Кроме того, приставка состоит из внутреннего носителя информации (жесткий диск), который может быть разного объема, в большинстве случаев это 500 ГБ или 1 ТБ.

Принцип действия устройств максимально простой. Имеется специальный джойстик, который направляется посредством определенных действий.

Игровые приставки можно условно поделить на два вида:

стационарные, для работы с которыми необходим телевизор или монитор. Основным преимуществом данных гаджетов служит максимальная точность трансляции за счет большого монитора. Еще одним существенным плюсом является эргономичность управления, поскольку к консоли можно присоединить руль и педали. Играть можно сразу нескольким геймерам;

портативные – представляют собой автономное карманное устройство с небольшим дисплеем. Картинка транслируется без привязки к компьютеру, но для комфорта эти девайсы также называются приставками но с приставкой «портативные». Основное их достоинство – это компактность. Такую консоль хорошо использовать в дороге, когда вы куда-то едите, ее можно брать с собой в поездки.

Игровая приставка – это отличное решение, подходящее как для взрослых, так и для детей. В нашем интернет-магазине https://up2date.com.ua/ можно купить разные виды игровых приставок от лучших производителей по самым приятным ценам.