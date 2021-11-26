Что такое YoBit и услуги какого рода она предлагает? Надёжная ли это платформа для обмена криптовалюты?

Если почитать YoBit отзывы, то у пользователей могут возникнуть противоречивые мысли. Но давайте обо всём по порядку.

Биржа криптовалют – будущее инвестиций?

Инвестиции в Биткойны и прочие виды криптовалюты захлестнули инвестиционный мир бурлящим океаном. Безусловно, проведение таких финансовых операций несёт в себе немалую долю риска, однако, возможное вознаграждение за данный риск выглядит очень заманчиво. Если вы желаете торговать криптовалютой, вам необходимо прежде всего зарегистрироваться на виртуальной валютной бирже.

Платформы, позволяющие торговать криптовалютой, растут, словно грибы после дождя. Широкий выбор возможных вариантов может ввести в замешательство новичка, который не знает, на какой из платформ ему следует зарегистрироваться, чтобы получать прибыль на этом рынке.

Именно это и стало той причиной, которая заставила авторов данного материала обратиться к данной теме. И сегодня вашему вниманию предлагается краткий обзор одного из наиболее популярных биржевых порталов: YoBit. Из данного материала вы сможете узнать максимум информации об этой бирже – начиная от условий регистрации и заканчивая вопросами безопасности.

Каковы основные особенности YObit?

YoBit – не новичок в мире криптовалют. Это глобальная биржа, которая обслуживает многие страны по всему миру. Портал был официально представлен в 2015 году в модуле BitcoinTalk. Команда, управляющая данным порталом, находится в России и прилагает максимум усилий для того, чтобы всё работало, и портал был надёжной платформой для обмена криптовалют.

Зайдя на сайт, вы сможете воочию убедиться в том, что его интерфейс – понятен и хорошо отлажен. Навигация на сайте также проста и удобна. В силу простоты и лёгкости использования сайта торговать криптовалютой на нём можно без особых проблем.

Стартовая страница web-сайта содержит ряд вкладок, среди которых, в частности, такие, как «Торговля», «Рынок», «InvestBox», «Портфели», «ICO» (первичное размещение монет), «CoinsInfo», «AddToken», «Поддержка» и «Личные сообщения». Справа на главной странице вы увидите две вкладки: одна — «Регистрация», а другая — «Вход».

Так что, на первый взгляд, платформа может показаться вполне надёжной, и вроде бы всё в порядке. Поскольку сайт является международной биржей, он существует в трёх языковых версиях: английской, русской и китайской. Для тех, кто не владеет каким-либо из указанных языков, это может стать проблемой.