Рекламные вывески в Харькове – одна из самых распространенных разновидностей наружной рекламы. Изготовление допустимо разнообразных типов и форм, с использованием различных материалов и технологий. Продукция может нести информационный и рекламный месседж. Фасадная конструкция – важная составляющая репутации компании. Она выступает своеобразной визитной карточкой. В Украине заказать производство представленных изделий можно на сайте в агентстве AdBuild.

Основная классификация

Все предложения производителя можно разделить на две главные категории:

Световые. Несветовые.

Первый вариант актуален из-за того, что красиво смотрится в любое время дня и ночи. Особенно эффектно он выглядит вечером, что повышает спрос на него среди заведений, которые в основном рассчитаны на работу в этот период – рестораны, казино, пабы, гостиницы и др.

Внутренняя подсветка выполняется за счет люминесцентных ламп, светодиодов, неона. Внешнее освещение возможно благодаря прожекторам и другим световым элементам с экономичными лампами. Подобные вывески распределяются на лайтбоксы и объемные световые буквы. Первые изделия могут быть представлены плоской фигурной поверхностью, которая внутри равномерно подсвечена лампами. Используемый материал – специальный светорассеивающий пластик или баннерная ткань.

Короб может изготавливаться одно- или двусторонним. Форма ограничивает исключительно фантазией дизайнера и исполнителя.

Что выбрать в конкретном случае

Любая продукция начинается с идеи. Только после индивидуальной разработки дизайн-макета можно понять визуальное представление. Обратившись за услугой к менеджеру компании-исполнителя, он поможет подобрать оптимальный вариант. К примеру, неоновые конструкции подойдут для ресторана, живые с пайетками – для салона красоты, лайтбоксы – для аптек, а с объемными буквами – вывеска на магазин в Харькове.

Особенности производства и ценообразования

Стоимость зависит от следующих факторов:

Размеры.

Материалы.

Способ передачи текста – плоский или объемный.

Благодаря большому разнообразию предложений клиенты смогут выбрать выгодные по цене и качеству варианты. Используемые для изготовления материалы:

ПВХ-пластик.

Акрил.

Композитный.

Оцинкованный металл.

Всем основам характерна высокая стойкость к неблагоприятным проявлениям погоды и ударам. ПВХ-конструкции – самые дешевые, позволяют сэкономить бюджет. Если вам нужно долговечное изделие, стоит рассмотреть композит и оцинковку. Они не подвержены проявлениям коррозии. Акриловая вывеска – золотая середина, в которой сочетается приемлемая стоимость и долговечность. Дополнительное преимущество – стильное исполнение, большой выбор обработки.