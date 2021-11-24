Максим Тульев: о пути в телекоме, покупке частного самолета и желании уйти в политику
В 12 лет он самостоятельно собрал компьютер, а в 20 – уже возглавлял свою собственную компанию и первый большой заработок потратил на приобретение частного самолета, который сейчас использует как транспортное средство для рабочих перелетов. Максим Тульев – успешный предприниматель и член правления Интернет Ассоциации Украины. В нашей стране известен тем, что резко критикует решения властей по блокировке сайтов и тем, что является участником первого украинского экипажа, который пересек Трансатлантику на однодвигательном самолете. В третьем выпуске текстового сериала «Человек и телеком» говорим с Максимом о создании собственного бизнеса в телеком-отрасли, любви к полетам и планах в большой политике.
Первый компьютер, взрывчатка и «встреча с НЛО»
Я родился в Киеве. Помню себя, пожалуй, с двухлетнего возраста. Есть очень яркое воспоминание из детства: я лежу совсем маленький на кровати и вижу, как в небе что-то зависло – вроде НЛО, как сейчас говорят. Пытался докричаться до родителей, привлечь их внимание, показать это, но не успел: оно повисело-повисело и исчезло.
Мама занималась домашним хозяйством, а папа был военнослужащим и интересовался разнообразной техникой. Мы вместе, да и по отдельности, постоянно копались в каких-то деталях, собирали схемы, паяли.
Первый компьютер мы собрали вместе с отцом в 1991 году. На то время это была довольно-таки сложная инженерная задача: нужно было найти схему, раздобыть дефицитные детали, собрать это все и заставить аппарат работать.
В детстве мне, кстати, дали прозвище «Химик», так как я мог приготовить взрывчатку практически из подручных средства. Сейчас бы это терроризмом назвали, но тогда это таким милым увлечением было. Как мы выжили тогда и остались со всеми частями тела на месте – реальная загадка.
Учиться пошел изначально в обычную школу, а последние два класса заканчивал уже в физико-математическом лицее. Хотя лучше бы там побольше времени провести, так как очень качественное профильное образование давали.
Совет всем родителям: если вы видите у ребенка склонности к чему-то – не нужно тупить, развивайте их сразу же.
Fidonet, интернет и свой бизнес в 20 лет
Затем я без проблем поступил в Киевский политехнический институт на факультет радиоэлектроники. Первые деньги получил в компании, где работали родители, за помощь в создании медицинской техники. Потом ушел в «Альфаком», где работал сисадмином и дежурил в техподдержке по ночам. Это именно «моя» работа была – там как раз понял, что мне интересно и в чем я хочу развиваться. Дальше был Fіdonet, а потом непосредственно с интернетом свою жизнь связал.
Сначала работал как соучредитель компании и технический директор. Потом фирму продали и на вырученные деньги уже смог создать свой собственный бизнес. Тяжелее всего давались какие-то организационные навыки, потому что собрать команду, заставить ее работать, контролировать и воодушевлять в возрасте 20 лет было сложновато. Не хватало управленческого опыта.
Тогда на работе мы реально «пахали». В результате эта компания («Мережа») существует и до сих пор: в 2003 году я ее продал, а пару лет назад выкупил обратно. Занимается фирма предоставлением «хитрых» телеком-услуг другим операторам.
Позже у меня появился и интернет-провайдер NetAssist – компания, которая предоставляет широкополосный доступ частным клиентам и организациям.
Интернет Ассоциация Украины, блокировка сайтов и суды
Во время моего пребывания в Интернет Ассоциации Украины было отбито множество деструктивных инициатив. Мы являемся, пожалуй, наиболее профильной ассоциацией – у нас около 250 участников.
К примеру, в прошлом году власти внезапно решили принять законопроект об электронных коммуникациях, в котором хотели приравнять регуляцию интернет-рынка к регуляции рынка телефонии. Но в телефонии, как известно, очень строгие правила и там сложно вести бизнес. Именно благодаря действиям нашей ассоциации удалось отвести удар от интернет-провайдеров и эту регуляцию опять разделить, как и было раньше.
Сейчас мы в ассоциации говорим о том, что нужно что-то делать с наценками на кабель, которые сейчас государство пытается ввести очень скользким методом.
С моей подачи официальной позицией ассоциации стало и негативное отношение к технической цензуре интернета. По российским сайтам вопрос поднимался еще за год до их блокировки: вылезли какие-то странные люди, начали устраивать круглые столы и говорить о том, что нужно блокировать детскую порнографию, торговлю наркотиками и другое. На этом, кстати, когда-то выехала и Россия, когда вводила блокирование, а поскольку я был непосредственным свидетелем того, как эта система зарождалась там, сразу сказал: «Ребята, нет».
Эксперты меня поддержали, сказав, что это очень вредная система. Тем более в том случае, когда мы не доверяем органам государственной власти (а мы им не доверяем).
Все понимают, что блокировка будет использоваться через какое-то время исключительно для политической цензуры и выкачивания денег.
Первая волна была отбита, но потом приплыли «синие киты» – все эти темы, о том что, якобы в интернете склоняют детей к суициду. Хотя ни одного задокументировано не было – эти группы существовали исключительно в мозгах пропагандистов. Тоже отбивались, давали интервью журналистам, выступали на телевидении и всем стало понятно, что эта тема тоже не зайдет.
Сработала тема блокировки уже на волне патриотизма и началась эра цензуры интернета в Украине, которая, как мы видим сейчас, только ухудшается и условия работы онлайн-бизнеса от этого сильно страдают.
Мой интернет-провайдер решение не поддержал и начались судебные разбирательства, которые тянутся до сих пор. Суды в Украине были проиграны, сейчас общаемся в Европейском суде по правам человека. Полноценно закон о блокировке сделать не удалось, и власти пришлось выкручиваться: есть решение СНБО, которое согласно закону об СНБО, обязательно к выполнению только для государственных органов. Это определение, почему-то, пытаются натянуть и на нас, предоставляя решения суда с бредовыми формулировками, по типу: «Вот мы так решили и все». Процесс долгий – будем смотреть, чем это все закончится.
Первый полет, покупка самолета и рекорд
Давно мечтал полетать самостоятельно и вот в 2012 году появился свободный месяц: я полетел в Чехию, прошел обучение и получил летную лицензию частного пилота. Мой самостоятельный полет длился минут 30. Первое ощущение – ну, наконец-то я один здесь и нет рядом вечно недовольного, бубнящего инструктора:) Я полетал, успешно приземлился. Потом включил компьютер и первая новость, которую я увидел, рассказывала о том, что в Европе был роздан последний IP-адрес и теперь их люди будут получать совершенно по другому принципу.
Моя компания «Мережа» работает как брокер для совершения таких покупок. Именно благодаря продаже IP-адресов, я получил возможность приобрести свой первый самолет. Я посчитал даже каким-то знамением то, что новость про последний свободный IP-адрес появилась, когда я впервые самостоятельно летал.
Есть специалисты, которые помогают в выборе самолета, покупке и доставке. Я нашел такого человека (профессиональный пилот Владимир Васильев), и спустя несколько месяцев он подобрал подходящий летный транспорт в США – Mooney M20TN Acclaim Type S. Интересно, что его предыдущему владельцу на тот момент было около 80 лет и он все еще летал профессионально, а самолет свой продавал лишь по причине покупки другого – реактивного.
Самолет мы пригнали из Америки в 2017 году – это был первый задокументированный перелет полностью украинского экипажа на однодвигательном самолете из Америки в Европу. Вылетали из Флориды, из города с необычным названием Палатка. В целом, с остановками перелет занял около недели. Брали с собой еду и плот, надевали гидрокостюмы (в случае приземления на воду гидрокостюм дает еще 2 часа жизни пилоту, а плот – еще 5).
Приземлялись в Житомире – это, по сути, Мекка малой авиации в Украине. Там созданы комфортные условия для таких самолетов. Есть ангар, полоса старенькая (но ее вроде как собираются отреставрировать, чтобы можно было и большие самолеты принимать тоже), таможня (а для меня, как часто летающего за границу, это очень важно), заправка с авиабензином с приличными ценами и компания по обслуживанию самолетов. Цена размещения летного транспорта в ангаре мне обходится 300 долларов в месяц.
Когда я приходил в авиацию в Украине было порядка 50 летающих на всю страну, сейчас число перевалило за тысячу. В 2010 году у нас было резко либерализировано авиационное законодательство. Правила полетов очень прозрачны, есть даже огромный кусок территории, на котором можно летать вообще никого не спрашивая. Хотя я не сторонник этого.
У нас еще помнят те времена, когда диспетчер был сродни вахтеру, который говорит: «Чего вы тут приперлись?». А в Европе диспетчер – это человек, который реально помогает летать: расскажет метеообстановку, сообщит, кто летает рядом, чтобы не было столкновений и так далее.
Раньше часто летал по рабочим делам, а из-за пандемии количество таких полетов сократилось. Что приятно: карантинные ограничения для членов экипажа совершенно другие – в пик жесткого локдауна можно было летать и никто не спрашивал никаких справок.
Ближайшая цель – научиться летать в сложных метеоусловиях и получить соответствующий рейтинг. Также планирую купить двухдвигательный самолет – это все-таки безопаснее и быстрее. Да, в обслуживании дороже, но сам самолет стоит дешевле. Стратегическая цель – отправиться в кругосветное путешествие на самолете. Это уже вопрос лет пяти.
О путешествиях, отдыхе и отношениях с дочкой
В зависимости от задачи выбирается решение. Понятно, что приоритет ставится на самостоятельные полеты, но если я хочу отдохнуть – лечу коммерческим путем. Тот самолет, который есть у меня сейчас, в принципе долетит до Мальдив, но это будет некомфортно и займет 3-4 дня как минимум. Такой перелет интересен с точки зрения приключений и планирования, но не тогда, когда у тебя есть 10 дней отпуска, которые надо потратить на отдых с максимальным результатом.
Сейчас тоже регулярным рейсом мне пришлось лететь в Прагу, потому что нужно было обновить медкомиссию. Без нее я просто не имею права летать самостоятельно.
В зависимости от того, куда лечу на своем самолете, как и когда – бюджет полета от тысячи до десяти тысяч долларов составляет. На это влияет цена аэропорта, сборы, стоимость топлива. Учитывая, что в самолете летит 4 человека, плюс-минус такой полет можно сравнить с бизнес-классом. Ну и обслуживание таких самолетов проводится тоже в залах ожидания для бизнес-класса.
У меня есть 20-летняя дочь. Вообще она занимается и увлекается лошадьми, профессионально готовит их к спортивным выступлениям. По интересам мы с ней не совпали: для меня лошадь просто животное, а для нее – вся жизнь. Что касается ее интереса к самолетам, то она летала со мной пару раз. В первом полете пыталась выпрыгнуть еще на взлете, в остальные разы была более сдержанной. Ее в принципе удалось заманить тем, что: мол, смотри, дочка, какие фотографии можно сделать.
А один раз в полете у нас произошла непредвиденная ситуация – это был школьный самолет, в котором внезапно открылась дверь, когда мы уже в небе были. Такое случается иногда, а дочка почему-то испугалась:) Зато потом, когда она уже летела обратно домой на рейсовом самолете и пассажиров немного потрясло, даже взрослые дяди переживали, а дочка мне звонит и говорит – ну подумаешь, такое же совсем не страшно.
Блиц-опрос
С кем бы полетели в кругосветное путешествие на самолете? Что взяли бы с собой?
С женой. А с собой бы взял достаточное количество денег, чтобы можно было все купить на месте.
Конечно в самолете был бы радиомаячок спасательный, спутниковый телефон, гидрокостюмы, плот и планшет для навигации. Есть специальные авиационные программы, которые позволяют совершенно просто и профессионально управлять самолетом. Там есть и карты, и схемы захода, и коммуникация. В моем самолете уже установлена такая стационарная система – это компьютеры с большими экранами, на которые выводится вся информация. Но мне удобнее с iPad – тем более это подстраховка, если одна из систем вдруг перестанет работать.
На что у вас не хватает времени?
На все практически. Есть много разных целей, которые хочется завершить: это проект электрического грузовика и мечта построить электрический самолет. Ну и кругосветное путешествие. Наверное, все закончится тем, что я просто волевым решением все дела подвину и возьмусь за осуществление этих желаний.
Какие профессии хотели бы освоить?
Профессию физика и спелеолога – люблю подземелья и в Киеве мы периодически лазим по ним.
Каким видите себя через 10-15 лет?
Со всеми реализованными проектами, о которых говорил. Еще думаю над тем, чтобы пойти в политику. Иногда очень хочется все бросить и именно таким образом решить наболевшие вопросы.
Что бы изменили в своей стране?
Провел бы люстрацию – те чиновники, которые работали в госаппарате, в какой-то момент теряли бы право это делать, при чем все и одновременно. По похожей схеме прошло множество стран – Чехия, Польша, Грузия, Молдавия. И везде, где эта люстрация была, где советский аппарат и его последователи были отстранены от власти – получилось улучшить систему.