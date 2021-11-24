Максим Тульев: о пути в телекоме, покупке частного самолета и желании уйти в политику

Есть специалисты, которые помогают в выборе самолета, покупке и доставке. Я нашел такого человека (профессиональный пилот Владимир Васильев), и спустя несколько месяцев он подобрал подходящий летный транспорт в США – Mooney M20TN Acclaim Type S. Интересно, что его предыдущему владельцу на тот момент было около 80 лет и он все еще летал профессионально, а самолет свой продавал лишь по причине покупки другого – реактивного.

Самолет мы пригнали из Америки в 2017 году – это был первый задокументированный перелет полностью украинского экипажа на однодвигательном самолете из Америки в Европу. Вылетали из Флориды, из города с необычным названием Палатка. В целом, с остановками перелет занял около недели. Брали с собой еду и плот, надевали гидрокостюмы (в случае приземления на воду гидрокостюм дает еще 2 часа жизни пилоту, а плот – еще 5).

Приземлялись в Житомире – это, по сути, Мекка малой авиации в Украине. Там созданы комфортные условия для таких самолетов. Есть ангар, полоса старенькая (но ее вроде как собираются отреставрировать, чтобы можно было и большие самолеты принимать тоже), таможня (а для меня, как часто летающего за границу, это очень важно), заправка с авиабензином с приличными ценами и компания по обслуживанию самолетов. Цена размещения летного транспорта в ангаре мне обходится 300 долларов в месяц.

Когда я приходил в авиацию в Украине было порядка 50 летающих на всю страну, сейчас число перевалило за тысячу. В 2010 году у нас было резко либерализировано авиационное законодательство. Правила полетов очень прозрачны, есть даже огромный кусок территории, на котором можно летать вообще никого не спрашивая. Хотя я не сторонник этого.