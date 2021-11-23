Когда пользователи планируют покупку внешнего переносного устройства для хранения данных, у них есть два варианта для выбора: первым из них является внешний HDD (внешний жёсткий диск), а вторым – флэш-накопитель USB. Это может вызвать у пользователя замешательство, ибо некоторые из них могут считать, что флэш-накопитель USB это и есть внешний жёсткий диск, другие – не понимают до конца разницы между ними, третьи – просто не знают, какой из двух вариантов им выбрать. В этой статье даны ответы на все эти вопросы. Поэтому настоятельно рекомендуем её к прочтению.

Флэш-накопитель USB и внешний жёсткий диск: что это?

Флэш-накопитель USB – это устройство хранения данных, которое представляет собой модуль флэш-памяти с интегрированным интерфейсом USB; его ещё называют просто «флэшкой».

Внешний жёсткий диск (HDD) – это устройство для хранения данных на жёстком диске, которое можно легко переносить, благодаря чему оно обеспечивает обмен данными больших объёмов между компьютерами.

Оба устройства можно подключать к любому ПК или ноутбуку через порт USB. Большинство операционных систем совместимо с внешним жёстким диском, поэтому вы можете просто подключить устройство и запускать файлы, размещённые на нём. После подключения внешний жесткий диск будет отображаться в системе как ещё один дополнительный диск.

Разница между флэш-накопителем USB и внешним жёстким диском

Несмотря на то, что оба устройства используются для хранения данных, они отличаются друг от друга по многим параметрам. Ниже перечислены шесть основных параметров, которые могут наиболее чётко показать разницу между двумя типами устройств.

Ёмкость

Как правило, внешние жёсткие диски имеют большую ёмкость, чем USB-накопители. Вместимость внешнего жёсткого диска может составлять от 150 МБ до 2 ТБ. Стоит также отметить тот факт, что ёмкость внешних жёстких дисков постоянно увеличивается. Также внешние жёсткие диски бывают двух подтипов – в устройствах первого подтипа файлы записываются на вращающийся диск, внутри устройств второго подтипа находится твердотельный накопитель (SSD).

А вот флэшка не имеет движущихся частей. Информация в ней хранится в виде битов на полупроводниковом материале микросхемы. Вместимость USB-накопителя может составлять от 500 МБ до 32 ГБ. Впрочем, в последнее время ёмкость USB-накопителей также увеличивается, и сегодня пользователи уже могут найти на рынке USB-накопители ёмкостью 128 ГБ и 256 ГБ.

Причина, по которой USB-накопитель имеет меньшую ёмкость, заключается в том, что он использует частицы памяти TLC. Существует три основных типа частиц флэш-памяти:

SLC.

MLC.

TLC.

Во флэш-накопителях обычно используют TLC, в то время как во внешних жёстких дисках, как правило, используют MLC или даже SLC. Каждая ячейка памяти SLC может хранить 1 бит данных; MLC может хранить 2 бита; TLC может хранить 3 бита. Хранение большего количества данных в каждом блоке позволяет производителям использовать меньше микросхем флэш-памяти для производства продуктов большой ёмкости, но, с другой стороны, это снижает скорость работы данных продуктов.

Срок эксплуатации

Внешние жёсткие диски имеют более долгий в сравнении с флэш-накопителями USB срок эксплуатации. Это связано с тем, что главный рабочий модуль флэш-накопителя USB не имеет технологии выравнивания износа, часто не поддерживает функцию обрезки и подходит только для прерывистой кратковременной записи данных. Технология выравнивания износа – это алгоритм, интегрированный во встроенное ПО главного контроллера, благодаря чему каждый блок хранения используется в среднем одинаковое количество раз, что помогает избежать появления повреждённых ячеек в некоторых блоках из-за их чрезмерного использования. Отсутствие этой технологии приводит к более быстрому износу часто перезаписываемых блоков и снижению срока службы флэш-накопителей USB.

Скорость

Ещё один вопрос, который интересует пользователей, – это скорость передачи данных этих двух устройств. Если сравнивать внешние жёсткие диски и флэш-накопители USB, то первые работают намного быстрее при передаче больших объёмов данных, а вторые могут работать быстрее при передаче небольших битов данных. Причина, по которой внешние жёсткие диски работают лучше, заключается в том, что они, скорее всего, комплектуются разъёмами USB 3.0, которые помогают оптимизировать производительность. Некоторые флэш-накопители USB сегодня также имеют интерфейс USB 3.0. Однако, имейте в виду тот факт, что скорость передачи данных не изменится, если на вашем компьютере отсутствует порт USB 3.0. Ниже приводятся максимальная пропускная способность USB 2.0 и USB 3.0, таким образом, вы можете более интуитивно почувствовать разницу в скорости передачи:

Максимальная пропускная способность USB 2.0: 480 Мбит/сек, а именно 60 МБ/сек.

Максимальная пропускная способность USB 3.0: 5.0 Гбит/сек, а именно 500 МБ/сек.

Портативность

Если говорить о сравнении портативности, то здесь, безусловно, победителем будет флэш-накопитель USB. Флэшки выигрывают по двум параметрам: размеру и весу. Флэш-накопители USB могут выпускаться в корпусах различной формы, однако основная часть любого флэш-накопителя – это небольшая карта памяти. Обычно флэш-накопитель USB весит от 20 до 50 г.

В то же время, внешние жёсткие диски по своей форме и размерам напоминают внутренние жёсткие диски, которые они, собственно, в значительной мере и заменяют. Существует три основных типа внешних жёстких дисков: 3.5-дюймовые жёсткие диски для настольных ПК, 2.5-дюймовые жёсткие диски для ноутбуков и 1.8-дюймовые мини-жёсткие диски. Их вес также на порядок меньше.

Управление

Ещё одно различие между флэш-накопителем USB и внешним жёстким диском заключается в том, каким образом пользователи управляют этими устройствами. На компьютере вы можете разбить на разделы лишь внешний жёсткий диск. Если же вы попытаетесь разбить на разделы флэш-накопитель USB, на панели управления вы всё равно будете видеть лишь один раздел.

Цена

В большинстве случаев цена внешнего жёсткого диска будет выше, чем у флэш-накопителя USB. Однако, в случае некоторых флэш-накопителей USB повышенной ёмкости (например, 256 ГБ) их стоимость может быть даже выше, чем стоимость внешнего жёсткого диска объёмом 1 ТБ.

Что же покупать?

Как флэш-накопители USB, так и внешние жёсткие диски отлично справляются с хранением данных, поэтому для того, чтобы решить, какое из этих устройств подойдёт больше, следует для начала подумать о том, что же вам нужно. Ваш выбор будет зависеть от того, какой объём хранилища вам необходим, для каких целей вы покупаете устройство и сколько вы готовы потратить на его покупку.