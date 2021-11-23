Вряд ли в наше время можно найти портного или швею, которые бы не слышали о знаменитом японском бренде швейного оборудования Brother https://janome.in.ua/shveynye-mashyny/brand_brother. История компании берёт начало с маленькой мастерской по ремонту швейных машинок. Братья Ясуи быстро осознали перспективность бизнеса по производству оборудования для шитья и приступили к разработке собственной модели, которая была выпущена в 1932 году серийно. Братьям Ясуи удалось преобразовать небольшую ремонтную мастерскую своего отца в грандиозную фабрику, выпускающую сотни тысяч швейных машинок и оверлоков. Девизом предприятия, как и 90 лет назад, является «Максимальное качество и ответственный сервис».

Правда, первая международная известность пришла к братьям Ясуи в результате изобретения и выпуска электрической вязальной машины, которой удалось пробиться на рынок Соединённых Штатов. Это положило старт развитию компании как мирового бренда.

Разносторонние таланты

Бурлящий энтузиазм заставил инженеров и дирекцию фирмы заниматься ещё и пишущими машинками, принтерами и факсами. Но при этом первоначальное направление не затухало. «Первая любовь» оказалась сильнее, о чём свидетельствует тот факт, что в 1971 году предприятие отправило в торговую сеть свою 10-миллионную швейную машину. В это же время вязальное направление тоже набирало обороты. И в 1983 году бренд отпраздновал 10-миллионный юбилей уже для вязальной машины Бразер.

В наши дни компания Бразер является лидером по реализации бытовых, профессиональных и промышленных швейных машин, оверлоков и вязальных машин. Оборудование, выпускаемое брендом, отличается предельной простотой, высокой производительностью, надёжностью и долговечностью. Всё это сделало швейные машинки Бразер самыми популярными и покупаемыми в мире.

Выбор модели

В каталоге интернет-магазина Janome в данный момент представлено 8 великолепных швейных машин Бразер стоимостью от 3 277 до 11 760 гривен. Рассмотрим возможности некоторых моделей: