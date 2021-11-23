ТОП-5 производителей гигабитных коммутаторов

Если вы собираетесь купить коммутатор (свитч), рекомендуем сначала ознакомиться с информацией о брендах, которые выпускают это оборудование, ведь именно от производителя зависит качество, надежность и долговечность устройства. Специалисты компании ROMSAT рассказывают о лучших производителях коммутаторов, чтобы вы могли выбирать с умом.
Среди таких брендов:
- TP-Link
- MikroTik
- Ubiquiti
- Totolink
- Edge-core
А далее – подробнее о каждом.
TP-Link
Китайский бренд, один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования для дома и небольших офисов – роутеров, switch и многого другого. Широко известен во всем мире благодаря доступным ценам на продукцию при ее высоком качестве. Компания TP-Link проводит научные исследования, чтобы внедрять в свое оборудование новейшие технологии, и поэтому долгие годы остается лидером рынка в Китае и имеет представительства в 50 странах.
MikroTik
Латвийский производитель сетевого оборудования – коммутаторов, роутеров, точек доступа, а также программного обеспечения. Ключевое преимущество и особенность продукции бренда – использование разработанной MikroTik операционной системы RouterOS, которая открывает новые возможности для оборудования. Другие преимущества – невысокая стоимость продукции в сравнении с аналогами, хорошее качество и широкий функционал устройств.
Ubiquiti
Американский производитель широкого спектра продуктов для беспроводной передачи данных для предприятий и провайдеров. Компания разработала для своих устройств собственные операционные системы, протокол связи, а также уникальную технологию прошивки. Ubiquiti – один из самых востребованных брендов для организации беспроводных сетей благодаря высокой производительности, простоте использования и высокой надежности продукции.
Totolink
Разработчик и производитель полного спектра сетевых продуктов для домашнего и офисного использования. Компания имеет собственные исследовательские центры, всегда в поиске новых решений и активно внедряет инновации в свои устройства. Totolink создает надежное оборудование с современным уровнем безопасности и при этом доступное по цене.
Edge-core
Производитель полного спектра сетевого оборудования, включая решения для средних и крупных предприятий. Edge-core изготавливает надежное, функциональное оборудование операторского класса для установки в корпоративных и абонентских сетях. Преимущество компании – комплексные решения, внедрение новейших технологий и строгий контроль качества.
Гигабитные сетевые коммутаторы этих производителей обладают такими преимуществами:
- надежность и долговечность;
- доступная стоимость при высоком качестве;
- функциональность и инновационность;
- соответствие современным тенденциям рынка и запросам пользователей.
Продукцию всех перечисленных брендов вы можете приобрести у их дистрибьютора в Украине – ROMSAT. Компания занимается комплексными поставками телекоммуникационного и сетевого оборудования и реализует продукцию оптом с доставкой по Киеву и Украине.
Чтобы узнать, какой гигабитный коммутатор вам подходит, и сделать заказ, обращайтесь к менеджерам ROMSAT.
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