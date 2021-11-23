Бренд Сяомі один з найпопулярніших на ринку TWS навушників. Він завоював цю нішу своїми якісними бюджетними моделями «для народу». Однією з найпопулярніших з таких моделей є Redmi Airdots 2, яка завоювала любов бюджетністю, зручним управлінням, якістю звуку, універсальністю і довговічністю. У них є багато інших бездротових гарнітур різних дизайнів і форм факторів, які користуються успіхом, завдяки ідеальній пропорції ціни і якості.

Розглянемо докладніше чому варто купити бездротові навушники Xiaomi.

Хороша якість за маленьку ціну

Звичайно головна перевага — вартість пристроїв. Компанія робить багато бюджетних TWS лінійок, які тим не менш видають відмінні характеристики. У більшості моделей середньої цінової категорії відмінний мікрофон і великий час автономної роботи, завдяки чому їх можна використовувати як гарнітуру, особливо вакуумні.

Гарнітура Сяомі забезпечує стабільне підключення і непоганий звук на всіх моделях, завдяки чому навушники відмінно підходять для прослуховування музики в різних жанрах. У деяких моделях присутня низька затримка звуку, завдяки чому їх зручно використовувати для ігор або слухати стріми.

Також багато моделей видають вищі технічні характеристики, ніж конкуренти з тієї ж вартістю. Навушники мають широкий діапазон частот і маленький опором. Також багато моделей володіють високим рівнем захисту від пилу і вологи.

Користувач може персоналізувати управління моделей в спеціальному додатку.

Широкий вибір моделей

У компанії дуже великий асортимент бездротових навушників. Є вкладиші і вакуумні різних форм-факторів, дизайнів і кольорів. Є схожі на AirPods, як Xiaomi Air 2 SE або на AirPods Pro, як ZMI PurPods Pro.

Крім зовнішнього вигляду навушники відрізняються управлінням — деякі керуються фізичної кнопкою, а деякі сенсорною панеллю. Також відмінності є в способі зарядки — багато хто підтримує бездротову магнітну зарядку. Є водонепроникні пристрої, тобто пристрої з шумозаглушенням, є з хорошим мікрофоном і звучанням. Також важливим критерієм при виборі є автономний час роботи навушників. Багато популярних моделей TWS навушників Сяомі видають відмінні показники.

Також варто звернути увагу на сумісність з вашим пристроєм.

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