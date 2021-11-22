Особенность подачи информации в интернет-магазинах – это списки товаров. В этом случае эффективность каталогов зависит от следующих моментов:

Информативная наполненность: текст, иллюстрации, ссылки на социальные сети; Структура списков, удобная для восприятия. Линейные каталоги не оправдывают ожиданий покупателей, поэтому будущее – за разветвленными вариантами каталогов; Практичная система поиска. Поисковая строка дополняется различными категориями поиска, фильтр-системами, шаблонами для ввода дополнительных данных и прочим.

Все это необходимо для того, чтобы направить перечисленные факторы на увеличение продаж.

От чего зависит информативность электронного каталога?

Рассматривая тематические интернет-магазины и маркетплейсы, например Avtopro.ua, можно заметить некоторые особенности. Скорость и эффективность поиска в каталогах запчастей всегда связана с кодировкой и маркировкой изделий. Это является своеобразной системой идентификации деталей. Основой для владельцев бизнеса являются международные коды, созданные компаниями-производителями автотранспорта.

Такие коды не предусмотрены для свободного использования и предназначены лишь для профессионалов. При этом основным является не просто наличие базы, а постоянное обновление информации. Дилеры работают со специальными программами, что позволяет им всегда получать актуальные данные.

Возможно ли получить доступ к такой базе? Это делается двумя способами:

Покупка партнерской программы у дилера с предоставлением ключа.

Ежемесячная оплата базы, что позволяет получать доступ к обновленным данным.

Возможность обновления и синхронизации данных на примере электронного каталога площадки Avtopro

Творческий подход отдельных владельцев электронных площадок помог создать третий способ решения проблемы доступа к профессиональной базе кодов. Известно, что основной каталог интернет-магазина синхронизируется со списками и прайс-листами программ учета. Перечень кодов для автозапчастей подается таким же способом. Для этого требуется:

Предоставляемые поставщиками маркировки.

Маркировки, что находятся вручную, используя информацию форумов, авторских блогов и прочего. Это важно в процессе поиска запчастей, которые сняты с производства или устарели.

Отдельные списки, синхронизированные с каталогом интернет-магазина с помощью кросс-системы. В результате, информация о кодах обновляется в автоматическом режиме и добавляется в нужные разделы и подразделы ресурса.

Когда работа по кодировкам закончена приходит время расширить поиск конкретных предложений. Таким образом, поисковая строка маркетплейса Avtopro дополняется особыми номерами. В первую очередь учитывается уникальный, 17-значный код транспортного средства, а также маркировка кузова и двигателя. Получив нужную информацию, система автоматически предоставляет чертежи автомобиля, изображение запчасти и всех составляющих.