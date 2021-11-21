А вы знали, что у телевидения есть свой день? У большинства людей в доме есть телевизор – устройство, которое предлагает потребителям широкий выбор контента различных жанров и для всех возрастных категорий. А сегодня, в период пандемии Covid-19, ещё и помогает обучать детей.

Телевизор был впервые представлен широкой публике в 1925 году, и с тех пор сильно изменился, пройдя огромный путь эволюции. Изначально это было устройство, главным элементом которого являлась электронно-лучевая трубка, которая воспроизводила чёрно-белые изображения. Затем изображение обрело цвета, потом оно стало трёхмерным, а его разрешение достигло 8К. Изменялся и сам экран. В плане формы он стал из выпуклого плоским, а сегодня – порой и изогнутым. А в плане технологий – на смену электронно-лучевой трубке пришли плазменные, жидкокристаллические (LCD), светодиодные (LED) и органическо-светодиодные (OLED) матрицы.

Эти устройства стали интеллектуальными и научились подключаться к Интернету. Они постоянно изменяются в соответствии с изменениями нашего мира, становясь всё более необходимыми и незаменимыми: количество домохозяйств, имеющих телевизор, постоянно увеличивается – несмотря на появление новых технологий. Эти устройства позволили миллионам людей увидеть своими глазами важнейшие события человеческой истории – высадку человека на Луну, выборы нового Папы римского, а также многое другое. Кто из футбольных болельщиков откажется от возможности смотреть по телевизору финал Чемпионата мира?

Как появился праздник

Всемирный день телевидения был учреждён в декабре 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 51/205 с целью способствования межгосударственному обмену программами, в центре внимания которых – проблемы мира во всём мире, безопасности, вопросы экономики и социального развития, а также многие другие важные вещи.

Таким образом, телевидение было признано важным инструментом для формирования, направления и мобилизации общественного мнения. Поэтому нельзя отрицать его влияние на политическую жизнь.

Дата 21 ноября была выбрана в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21 ноября 1996 года. В форуме приняли участие важные персоны из сферы СМИ, которые попытались проанализировать возможности для укрепления сотрудничества. Резолюция означала признание большого влияния геотелевизионной коммуникации на современную мировую арену.

Предыстория

Человеком, создавшим первый телевизор, был Фило Тейлор Фарнсуорт — американский изобретатель, родившийся 19 августа 1906-го года в простой семье. Когда будущему изобретателю было 10 лет, в его доме ещё не было электричества. Фило Тейлор Фарнсуорт создал первый полностью электронный телевизор — устройство с собственной системой подсветки, которое было способно обеспечивать более чёткое изображение. Конечно, Фарнсуорт — не единственный человек, работавший над созданием телевидения. Позже мы расскажем о всех изобретателях, причастных к созданию телевизионных систем. У нас для этого уже создана специальная рубрика «Историческая персона».