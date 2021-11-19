В Украине запустили цифровое эфирное ТВ, которое можно принять обычной антенной, но качество картинки в нем гораздо лучше аналогового. Кроме этого, активно развиваются кабельные сети, которые предоставляют расширенный список каналов в ультравысоком качестве по выгодной цене.

Если в вашем населенном пункте можно подключить кабельное ТВ – обязательно этим воспользуйтесь. А мы расскажем, какой телевизор выбрать для высокого качества картинки.

Тип встроенного ТВ-тюнера

Выбирая телевизор для кабельного ТВ, прежде всего обратите внимание на тип тюнера, который в нем установлен. Аббревиатура тюнера обычно пишется в инструкции и на коробке и начинается с букв DVB.

Например, если вы решили купить телевизор Kivi, в спецификации будет указан один из таких типов:

DVB-C – именно тот, который нужен для приема цифрового сигнала через кабель;

DVB-T – используется для приема и обработки цифрового эфирного ТВ. Если в модели вашего телевизора есть такой встроенный тюнер, чтобы просматривать Т2 в HD качестве достаточно просто подключить обычную телевизионную антенну;

DVB-S – обрабатывает сигнал со спутниковой антенны. Этот тюнер нужен там, где нет эфирного телевидения и тем более кабельного.

Тюнер DVB-C сегодня есть в каждом телевизоре, начиная от самой маленькой диагонали. Но все же проверить этот параметр перед покупкой нелишне.

Разрешение экрана

Главный параметр, который напрямую влияет на качество воспроизводимой телевизором картинки. Чем оно выше, тем детализированнее и четче изображение на экране.

Сегодня отраслевой стандарт разрешения для домашних телевизоров — 4К UHD (3840×2160 пикс). В панели выше 40 дюймов наличие 4К обязательно.

Но важно понимать: кабельное ТВ имеет меньшее разрешение – HDTV, а это 1920×1080 (1080i) или 1280×720 (720p) в зависимости от поставщика и телеканала. Соответственно, даже телевизоры 24 дюйма и ниже будут хорошо воспроизводить картинку. Согласно каталогам производителей, сегодня у небольших телевизоров минимальное разрешение 1366×768 (HD Ready), которое вполне совпадает со стандартом цифрового кабельного телевидения. Поэтому ориентируйтесь на собственные пожелания, а качество картинки будет отменным на любой панели.

Функция Smart TV

Если вы сомневаетесь, что в телевизоре, который будет использоваться для кабельного ТВ, нужны смарт-функции, мы приведем несколько важных аргументов в их пользу:

возможность загрузки контента онлайн-кинотеатров;

удобная операционная система для управления телевизором;

доступ в интернет и соцсети с телевизора.

Теперь вы знаете, какой телевизор выбрать для кабельного телевидения и, надеемся, покупкой девайса останетесь довольны. Приятного просмотра!