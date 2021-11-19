Родители у меня обычные рабочие люди, сотрудники запорожского завода. Папа чуть позже продвинулся по карьерной лестнице и стал парторгом. Мама же была сосредоточена на творчестве – писала стихи и очень красиво пела. Мне кажется, что вот это сочетание маминого таланта и папиной целеустремленности в будущем дало свои плоды.

Я была очень коммуникабельным, спокойным и высокоорганизованным ребенком. В нашей большой семье было 5 детей – мои двоюродные и троюродные братья и сестры. Когда мы оставались вместе, то именно я делала все возможное для организации нашего досуга – всех детей строила, собирала и проводила концерты или игры.

Мама хотела, чтобы я поступила в лицей в Запорожье, образовательное учреждение с музыкальным профилем и акцентом на иностранные языки. Со мной начали усиленно заниматься и я без проблем сдала первый экзамен. Единственное, что мне не удалось – посчитать в обратном порядке от 20. Я прекрасно знала, как это делается и в другое время запросто считала в любую сторону. Но сказалось волнение и в лицей я так и не попала.

Учиться я пошла в 103-ю школу. Это тоже не простая школа – с уклоном на немецкий язык. Город-побратим Запорожья – Оберхаузен, и в нашей школе в связи с этим реализовывалась программа по обмену: дети в 8 или 9 классе ездили на учебу в Германию. С 1 класса я усердно учила немецкий, с 5-го – английский. Но, когда подошел 9-й класс – в наш год с программой что-то пошло не так и я никуда не поехала.

Вообще до 5-го класса я была круглой отличницей. Потом приболела и на три месяца выпала из учебы – как раз во время прихода в жизнь нашего класса алгебры с геометрией. С гуманитарными науками все было замечательно, а все, что касалось точных – с каждым годом сложнее и сложнее давалось.