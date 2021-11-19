«Я разнесла в пух и прах всё, что делалось в Дизель Шоу до меня»
Эксперт по коммуникациям Лена Сныткова о продвижении развлекательных проектов и карьерном росте
Ее не приняли в лицей и отчислили из университета, а она продолжала усердно работать с самого утра и до поздней ночи. Целеустремленность и трудолюбие привели девушку к должности руководителя пресс-службы «Нового канала», а дальше ее позвали в благотворительные проекты Маши Ефросининой и заниматься созданием департамента промо и диджитала в украинском юмористическом проекте «Дизель Шоу». Сейчас Лена Сныткова – независимый эксперт по коммуникациям и человек, который точно знает, как получать удовольствие от жизни и достигать даже самых сложных целей. Редакция Mediasat.INFO поговорила с девушкой о личной жизни, карьерном росте и секретных приемах работы пиарщика.
«Хотела стать журналистом, чтобы изменить мир к лучшему»
Я родилась в 1987 году, когда все телевидение как раз переживало эпоху больших перемен. Появилась телекомпания ВИД, работали Влад Листьев, Александр Любимов, Иван Демидов. По вечерам с родителями я внимательно смотрела все передачи. На фоне такого увлечения, я уже в 4-летнем возрасте пришла к маме с папой и заявила, что буду журналистом.
Когда меня спрашивали, почему же журналистика – я отвечала, что люди данной профессии меняют мир. И мне так хотелось именно таким путем повлиять на что-то глобальное, изменить что-то к лучшему.
Родители у меня обычные рабочие люди, сотрудники запорожского завода. Папа чуть позже продвинулся по карьерной лестнице и стал парторгом. Мама же была сосредоточена на творчестве – писала стихи и очень красиво пела. Мне кажется, что вот это сочетание маминого таланта и папиной целеустремленности в будущем дало свои плоды.
Я была очень коммуникабельным, спокойным и высокоорганизованным ребенком. В нашей большой семье было 5 детей – мои двоюродные и троюродные братья и сестры. Когда мы оставались вместе, то именно я делала все возможное для организации нашего досуга – всех детей строила, собирала и проводила концерты или игры.
Мама хотела, чтобы я поступила в лицей в Запорожье, образовательное учреждение с музыкальным профилем и акцентом на иностранные языки. Со мной начали усиленно заниматься и я без проблем сдала первый экзамен. Единственное, что мне не удалось – посчитать в обратном порядке от 20. Я прекрасно знала, как это делается и в другое время запросто считала в любую сторону. Но сказалось волнение и в лицей я так и не попала.
Учиться я пошла в 103-ю школу. Это тоже не простая школа – с уклоном на немецкий язык. Город-побратим Запорожья – Оберхаузен, и в нашей школе в связи с этим реализовывалась программа по обмену: дети в 8 или 9 классе ездили на учебу в Германию. С 1 класса я усердно учила немецкий, с 5-го – английский. Но, когда подошел 9-й класс – в наш год с программой что-то пошло не так и я никуда не поехала.
Вообще до 5-го класса я была круглой отличницей. Потом приболела и на три месяца выпала из учебы – как раз во время прихода в жизнь нашего класса алгебры с геометрией. С гуманитарными науками все было замечательно, а все, что касалось точных – с каждым годом сложнее и сложнее давалось.
Я организовывала мероприятия, занималась школьной стенгазетой – и алгебру-геометрию мне за активность и «красивые глаза» закрывали.
Испытание учебой и работа сразу в трех местах
Позже наша школа заключила контракт с КПУ (Классический приватный университет в Запорожье, – прим.ред.), что дало мне возможность поступить в институт на первый курс и параллельно доучиваться в выпускном классе.
Школьные годы я не люблю и не согласна с нашей системой образования. Вот у человека есть талант, а его не развивают. Только требуют хороших оценок за науки, которые ему совсем не нравятся.
Я училась на журналистике и делала акцент на гуманитарные науки. Занималась тем, что мне нравится: литература, история.
На втором курсе я попала в уже сформированную группу студентов. В какой-то степени это тоже было испытание – влиться в этот новый коллектив. По итогу получилось: у меня была компания, с которой мы очень крепко дружили. И именно эти 6 человек из всей группы в дальнейшем начали работать по профессии. Больше, кажется, никто.
Это было время больших перемен. Ребята из нашей компании – воспитанные, начитанные. Мы постоянно друг с другом делились чем-то новым – в музыке, литературе, кино. Конечно, как и все студенты, мы хорошо гуляли. Но вместе с тем – помогали друг другу развиваться и давали много полезного и интересного.
Занималась плотно университетскими газетами. Одна была именно от КПУ – нас туда набрали, как вторую, младшую редакцию, так как первая в тот год выпускалась. Я работала редактором и была доверенным лицом проректора, который курировал газету.
Второе издание – «Четверта влада». Мой будущий наставник и учитель, Олег Викторович Богуславский, получил грант и создал на базе университета эту газету. Там я тоже работала и еще несколько пишущих ребят. Редактором был Максим Асауляк, нынче он Head по коммуникациям в компании «Нафтогаз». Вот это была очень сильная школа журналистики – мы тогда даже несколько наград забрали, как лучшее молодежное издание Украины.
Потом Олег Викторович Богуславский меня в «Мрию» порекомендовал. Это была такая городская газета, которая писала в основном про НЛО и другие невероятные истории. Я как раз попала на время ребрендинга – газета становилась серьезным социально-политическим изданием.
Мне дали рубрику на целый разворот и я занималась разными социальными вещами. Люди писали в редакцию с просьбами о помощи, я решала вопросы на уровне местной власти и рассказывала о результатах. Конечно, были вопросы из разряда – я потерял друзей юности (тогда мы в архив шли и разыскивали), у меня украли корову в селе (разбирались почему местные правоохранительные органы бездействуют), ребенка укусила крыса возле стихийной мусорки в частном секторе (убирали и мусорки).
Вот такое у меня сформировалось особое назначение. Газета очень круто вверх пошла и, в частности, из-за этой рубрики люди стали ей доверять, верить, что журналистика может что-то сделать. А я кайфовала, потому что занималась тем, о чем мечтала – меняла мир к лучшему.
Вообще первой полноценной работой была должность секретаря декана. Я туда устроилась в день своего 18-летия. Деньги я на руки не получала, но и за университет ничего не платила – заработок покрывал стоимость обучения.
Первые деньги в газетах получила. У меня тогда мама в Чехию уехала и я помню, копила деньги на поездку к ней. Папа немного добавил, но основная часть была моя – и я так гордилась, что своим трудом смогла заработать средства на это путешествие. Тогда и мой день рождения, и Новый год мы с мамой в Праге отметили, еще и подарков ей навезла разных.
Дальше мне предложили вакансию в многотиражке Днепроспецстали. Там платили больше, а работы по факту значительно меньше было – и я согласилась. Со временем мы провели ребрендинг и превратили многотиражку в классное корпоративное издание. Пришел новый молодой редактор, собралась крутая молодая команда. Мы буквально поменяли отношение к газете, благодаря чему увеличивалось число подписчиков.
Большое количество работы и сильная занятость сказались на учебе: не сдав один предмет у очень принципиального преподавателя, попала в список на отчисление. Позже, когда я уже работала в столице на «Новом канале» и занималась новыми проектами, мне позвонили и сами предложили восстановиться – так я заочно университет окончила.
Жизнь в столице, Новый канал и работа с Ефросининой
Я всегда мечтала переехать в Киев. Моя подруга на то время уже работала на «Новом канале» и как раз собиралась уходить в декрет. Предложила на свое место в пресс-службе телеканала меня. Я приехала на выходные, сделала тестовое задание, отправила руководителю и уехала в Запорожье на работу. А уже на следующий день со мной связалась пиар-директор «Нового канала» Оля Балабан и спросила, когда я могу выйти. Две недели я отработала в многотиражке, собрала чемоданы и переехала в столицу.
«Новый канал» – это «Фабрика звезд», «Украина слезам не верит», конечно, «Подъем» с Педаном, Притулой и Фреймут, «Ревизор». Запускался один из моих любимых проектов «Шоумастгоуон» с Машей Ефросининой. Мы ездили на месяц-два в командировки – снимали шоу с иллюзионистами, братьями Сафроновыми, «Украина чудес» и с роуд-шоу «Кабриолето».
Как-то мне Оля Балабан сказала: покажешь хороший результат в командировке – станешь руководителем. Я рвала и метала, делала все возможное и невозможное. В конце концов стала начальником.
Руководство пресс-службой запомнилось и одним очень важным событием в стране – Революция Достоинства. Мы не знали, что делать: Нужно ли сейчас развлекать людей? Уместно ли это? Или наоборот стоит поддержать их таким образом и дать настрой в такое нелегкое время?
Наши звезды: Ефросинина, Притула, Педан и другие – лидеры мнений и не могли оставаться в стороне. Стало понятно, что недостаточно быть просто публичным человеком – мы им помогали развивать и масштабировать их социальную функцию, которая осознанно у них и так была.
Я все еще работала на телеканале, когда Маша Ефросинина ушла оттуда. Она занялась благотворительной деятельностью и другими значительными проектами. Пиар-директор канала Оля Балабан – ее кума и близкая подруга, и именно она предложила мне присоединиться к Машиной команде.
Маша – человек-перфекционист, делает всегда все качественно и педантично. Я многому у нее научилась и всему этому в том числе именно во время работы в «Charity weekend».
«Дизель-шоу» и коммуникации с нуля
Опять же по протекции Оли Балабан я попала в «Дизель Студио». Алексей Бланарь, продюсер, мне позвонил как-то вечером и предложил встретиться.
Я за ночь проштудировала все новости, связанные с «дизелями» и на встрече разнесла в пух и прах все, что у них делалось до этого. А им это очень понравилось.
Сразу работала одна, а потом удалось создать департамент промо, PR, digital и увеличить количество сотрудников до десятка человек.
Тогда мне многие знакомые писали, что «дизели лезут со всех дырок». Это была колоссальная работа и результат был приятным.
Сначала я совмещала работу у Маши и «Дизель Шоу», потом пришлось выбирать что-то одно. Я остановилась на юморе. Всегда мечтала работать в подобном проекте и с детства фанатела от КВН. Поэтому приятно было вместе с «дизелями» подниматься на такой высокий уровень.
Хочу сказать, что такой человеческой близости, как с актерами и руководством «Дизеля» – у меня ни с кем и ни на каких работах не было. Но пришло время перемен.
Работа на себя, путешествия и йога
Сейчас я независимый эксперт по коммуникациям. У меня есть несколько клиентов, с которыми я работаю и кайфую. В планах – применить свой опыт в новых для себя отраслях.
Я считаю, что айтишники – будущие звезды. И хочу им помогать в достижении известности.
Мое увлечение с недавнего времени – это спорт и йога. Последние несколько месяцев занимаюсь йогой по утрам ежедневно, а на регулярной основе в целом уже несколько лет.
Считаю, что для человека, который работает в большом бизнесе и хочет оставаться адекватным – очень важно заниматься спортом и давать возможность и телу, и мозгу таким способом отвлекаться.
Уходят моменты каких-то тревог, переживаний, невозможности остановить мыслительный процесс. Поток информации огромный – его переварить невозможно. Для каждого вид спорта может быть свой, но именно я пропагандирую йогу. Даже пробовала немножко преподавать.
Люблю путешествия, как по миру, так и по Украине. Ехать куда-то с друзьями на машине – мой любимый вид досуга. Обожаю составлять подробные планы для путешествий. Как-то мой друг сказал, что это нужно продавать. А мне просто такое занятие приносит удовольствие – нахожу все адреса, пароли, явки. Еще люблю жить в других странах, как местный житель: ездить на обычном общественном транспорте, снимать квартиру, узнавать их стиль и темп жизни.
Обожаю смотреть интервью. Не только украинские, но и иностранные. Беру какие-то креативные идеи оттуда. И, имея комплимент от Богдана Сильвестровича Ступки, о том, что мое интервью с ним – отличное, я считаю себя хорошим интервьером в целом.
Блиц-опрос
Если бы не моя нынешняя профессия, то я бы работала
Если бы не моя нынешняя профессия, то я бы работала: Скорее всего, в ивент-бизнесе. Я мечтаю поехать в США и там каким-то чудом поработать на SUPER BOWL. Я знаю, как работать на больших мероприятиях в Украине, хочу посмотреть как у них.
По телевизору я чаще всего смотрю
«Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым по 1+1 и старые фильмы.
Самое большое достижение в жизни
Моя карьера и личный рост, как личности.
У меня не хватает времени
На чтение книг, о чем я очень сожалею. Порой во время сильной занятости я отодвигаю на второй план и общение с друзьями, и забиваю на себя в плане здоровья. Я пытаюсь сейчас сменить эту парадигму.
Качества успешного пиарщика
- Важно нигде, никого, ни с кем не обсуждать за спиной. Я этого и в жизни не люблю, а в работе и подавно. Это твоя репутация, это то, что о тебе скажут завтра.
- Порядочность, честность, открытость – это тоже важнейшие качества в работе. Возможно кому-то это мешает, но для меня они обязательны.
- Пиарщик должен понимать: какое сейчас время, что актуально сегодня, а что завтра. Нужно видеть на несколько шагов вперед.
- Обязательно нужно развиваться – не только в своей профессии, но и всесторонне.