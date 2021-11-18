Как правило, seo оптимизацию проводят, чтобы улучшить положение веб-ресурса в выдаче поисковых систем – Яндексе, Гугле и прочих популярных поисковиках. Основной целью данного мероприятия является увеличение количества посетителей и повышение конверсии.

Некоторым бизнесменам до сих пор непонятно, для чего им нужен собственный сайт, и обязательна ли процедура продвижения. Если верить статистике, то обычно сайты, созданные для мелкого и среднего бизнеса, львиную долю трафика получают из поисковиков. А это значит, что чем выше будет положение сайта в поисковой выдаче, тем больше пользователей его увидят и посетят. Без продвижения seo любой ресурс может превратиться в убыточный проект, даже тот, который создали опытные профессионалы. Поисковые системы не смогут делать ранжирование, а пользователи соответственно не увидят представленную на нем информацию.

Более 60% посетителей появляются на сайте из поисковиков, оставшаяся часть делает переход по контекстной рекламе. Если вы хотите, чтобы сайт вошел в ТОП и занимал высокие строчки поисковой выдачи нужно обратиться к сео специалистам https://apelsun.ua/seo.html. Не стоит ожидать мгновенных результатов, поскольку продвижение сео считается достаточно трудоемкой и долгой процедурой. Только каждодневные работы в этом направлении помогут добиться желаемых результатов.

Поисковая оптимизация является одним из наиболее эффективных инструментов маркетинга, который обладает длительным действием. Основными плюсами данной процедуры является работа с целевой аудиторией, экономия на рекламе, рост доверия пользователей и запуск воронки продаж.

Где найти специалиста по seo для сайта?

Сегодня в веб-сегменте работает огромное количество исполнителей – различные студии и независимые специалисты. В связи с чем, к выбору подрядчика следует отнестись внимательно и серьезно, ведь найти профессионала среди них не так просто, как кажется на первый взгляд. Если Вами нужен настоящий профессионал в этой области, советуем обратиться в студию «Апельсин». Квалифицированные специалисты сначала выполнят аудит сайта, составят прогноз трафика, а после подготовят коммерческое предложение.

Кто предлагает выгодную на seo продвижение сайта цену?

Сео невозможно выполнить без финансовых вложений. Однако данный вид продвижения считается более выгодным решением, нежели простая поисковая реклама. Студия «Апельсин» предлагает качественные услуги по доступной стоимости.