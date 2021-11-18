Прежде чем купить индукционную плиту, не лишним будет узнать обо всех преимуществах и недостатках эксплуатации такой варочной панели. Индукционная плита обладает совершенно иным принципом работы, чем привычные многим бытовые газовые или электрические модели. Поэтому будет полезно знать о плюсах и минусах такого выбора.

Плюсы

Быстрота нагрева посуды и ее содержимого – эффективность индукции сравнима с газовыми плитами и существенно превосходит показатели нагрева большинства электрических плит с ТЭН;

– эффективность индукции сравнима с газовыми плитами и существенно превосходит показатели нагрева большинства электрических плит с ТЭН; Безопасность – за счет отсутствия источника тепла поверхность конфорки остается холодной, что предотвращает риск ожогов при случайном касании. Также это предотвращает появление неприятного запаха, если что-то «убежало» из посуды;

– за счет отсутствия источника тепла поверхность конфорки остается холодной, что предотвращает риск ожогов при случайном касании. Также это предотвращает появление неприятного запаха, если что-то «убежало» из посуды; Простой уход – индукционная плита Tefal практически не загрязняется, благодаря отсутствию эффекта ужаривания продуктов к поверхности панели. Очистить ее можно в одно движение с помощью тряпки и моющего средства;

– индукционная плита Tefal практически не загрязняется, благодаря отсутствию эффекта ужаривания продуктов к поверхности панели. Очистить ее можно в одно движение с помощью тряпки и моющего средства; Автоматическое отключение при отсутствии соответствующей посуды – плита не будет нагреваться даже в активном состоянии если на нее будет поставлен посторонний предмет;

– плита не будет нагреваться даже в активном состоянии если на нее будет поставлен посторонний предмет; Энергоэффективность – современные панели автоматически подстраивают зону нагрева под размер и форму посуды, что существенно снижает расход электроэнергии;

– современные панели автоматически подстраивают зону нагрева под размер и форму посуды, что существенно снижает расход электроэнергии; Дополнительные функции и широкие настройки – пользователь может подобрать оптимальный режим для варки, жарки или тушения, благодаря чему в продуктах сохраняется больше полезных веществ и витаминов.

Минусы

Несмотря на свои эксплуатационные преимущества, плита индукционная не лишена недостатков, которые пока не дают ей занять лидирующие позиции среди кухонных плит и аналогичных варочных поверхностей:

Специальная посуда – для готовки на индукции необходима специальная посуда со стальным или чугунным дном. Керамические, алюминиевые и стеклянные кастрюли не подходят для использования;

– для готовки на индукции необходима специальная посуда со стальным или чугунным дном. Керамические, алюминиевые и стеклянные кастрюли не подходят для использования; Стоимость – индукционные плиты на порядок дороже электрических и газовых моделей;

– индукционные плиты на порядок дороже электрических и газовых моделей; Сложность ремонта техники – несмотря на высокую надежность и долговечность такой плиты, в случае повреждения панель будет сложно и дорого починить.

Также считается, что в списке минусов индукционных плит стоит упоминать про их опасность для здоровья. В действительности вредность электромагнитного излучения и вихревых токов серьезно преувеличена. А радиация, которую также порой приписывают индукции, отсутствует вовсе. Единственную осторожность следует предпринимать людям с кардиостимулятором.