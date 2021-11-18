Каждый год поклонники продукции Apple ожидают презентации и этот год не стал исключением. Компания представила новую версию смартфонов – iPhone 13. Чем же отличился этот гаджет и стоит ли покупать именно технику этого поколения? Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Какие характеристики привлекают пользователей?

Если вы собираетесь купить 13 айфон советуем обратить на следующие функции и характеристики смартфона:

благодаря уровню защиты IP68 есть возможность без проблем вести фото- и видеосъемку находясь под водой;

с помощью новой широкоугольной камеры и системы из двух модулей можно снимать качественные видео в режиме макро (этот режим доступен в телефонах версии Про);

для качественной съемки видео появился режим “киноэффект”, управляемый как вручную, так и автоматически – он позволяет акцентировать внимание и съемку на важных объектах и замыливать задний фон;

благодаря улучшению системы распознавания лиц телефон стал еще более надежным защищенным от взломов;

улучшенные показатели связи (благодаря поддержке 5G).

И это далеко не все, что порадует пользователей.

Техническая составляющая смартфонов 13 поколения

Значительно изменились и технические характеристики айфона 13. Например, увеличился объем внутреннего хранилища телефона – теперь минимальный объем составляет 128 Гб, а максимальный – 1 Тб. Если говорить об оперативной памяти – она увеличилась до 8 Гб. Все версии этого поколения оснащены процессором А15 Bionic, который сделал работу техники намного быстрее.

Все это в комплексе с красивым дизайном телефона делает его очень желанным. Кстати, в этом году добавились новые расцветки – розовая и небесно-голубая.