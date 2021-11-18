Широкий ассортимент моделей, входящих в новую линейку, а также целый ряд фантастических функций нового поколений, представленных в них, наводят на мысль о том, что, возможно, именно сейчас – самое время покупать новый iPad. В данной публикации читатели найдут максимум информации и советов по выбору планшета от Apple.

Листья на деревьях за окном меняют свой цвет, на прилавках появляются аппетитные тыквы, а планы на грядущие праздники начинают обретать реальные черты… Всё это значит, что пришло время подумать о покупке подарков – а также, возможно, о том, чтобы подарить самому себе новый iPad. Ведь совсем скоро – Чёрная пятница, и в магазинах электроники ожидаются большие скидки.

Впрочем, процесс покупки iPad может стать достаточно тяжёлой задачей. Ведь вам необходимо сделать выбор среди четырёх различных моделей (и это ещё не говоря о том, что iPad Pro представлен в двух размерах):

iPad Pro.

iPad Air.

iPad.

iPad Mini.

Каждая из этих моделей обладает своими уникальными характеристиками и причинами, по которым следует выбрать именно её.

Авторы данного обзора надеются на то, что это руководство по выбору iPad в 2021 году сможет пролить свет на то, кто есть кто в линейке планшетов Apple. Ознакомившись с данным текстом, вы, возможно, найдете подходящий iPad с нужными функциями, соответствующими вашим потребностям.

M1 iPad Pro

Подходит для: профессиональных пользователей, графических дизайнеров, 3D-художников, разработчиков, а также для тех, кому необходима альтернатива лэптопу с аналогичным уровнем производительности.

На протяжении нескольких лет компания Apple незаметно стирала грань между мобильными и настольными компьютерами/лэптопами, что может подтвердить любой, у кого есть Mac, iPhone, iPad, Apple Watch и другие устройства экосистемы Apple. iPad Pro с Apple Silicon M1 – лишь последняя версия этого размытия.

iPad Pro 2021 года работает под управлением системы на кристалле Apple Silicon M1, поддерживает беспроводную связь в стандарте 5G, выпускается в корпусах двух размеров – 11 и 12.9 дюймов, а в паре с дополнительным чехлом Magic Keyboard и Apple Pencil он становится серьезным кандидатом на замену лэптопу.

Впрочем, профессиональным пользователям, которые думают о замене MacBook на iPad Pro M1, не стоит торопиться, не приняв во внимание тот факт, что они будут ограничены приложениями iOS/iPadOS из App Store, поэтому перед покупкой убедитесь, что ваши основные инструменты доступны для iPad Pro. Для всех остальных решение купить Айпад Про – это лучший вариант, чтобы получать максимум отдачи от использования этого гаджета.

iPad Air

Подходит для: тех, кто хочет получить возможности iPad Pro по доступной цене, студентов, пользователей домашних планшетов, профессионалов, чья работа не требует использования оборудования высокого класса производительности, но которым необходима альтернатива лэптопу.

По своему размеру iPad Air с диагональю 10.9 дюйма меньше самого маленького iPad Pro, но во многих отношениях он имитирует его дизайн и набор функций. Как и Pro, iPad Air четвёртого поколения может работать в паре с дополнительным чехлом Magic Keyboard и поддерживает Apple Pencil. Также подобно Pro он отличается новым квадратным стилем дизайна Apple.

Однако, даже не думайте о том, что iPad Air – это полноценная альтернатива iPad Pro: он не может сравниться с аппаратной производительностью Pro и оснащён чипом A14 предыдущего поколения. Его стоимость также снижена за счёт экономии на некоторых из наиболее передовых функций Pro: в нём отсутствует Face ID, имеется лишь Touch ID на кнопке питания, а в плане беспроводной связи он поддерживает только LTE, а не 5G.

Тем не менее, iPad Air всё же является хорошим гаджетом и может стать отличной заменой лэптопу для тех, кому не нужна вычислительная мощность iPad Pro.

iPad

Подходит для: детей и пользователей младшего возраста, людей с ограниченным бюджетом, пожилых людей, которым необходим простой планшет, компаний, которым требуется набор доступных планшетов (но не плохого качества), а также для людей, которым нужен планшет Apple начального уровня.

Немногое можно сказать о стандартном iPad, который компания Apple переименовала в доступную модель начального уровня среди четырёх в линейке. У него всё ещё имеется кнопка «Домой», он больше похож на iPad предыдущего поколения, имеет лишь чип A13 и, честно говоря, не очень интересен для тех, кто ищет передовые технологии и новые модели продуктов.

Но давайте не сразу же отбрасывать стандартный iPad: это всё же новое устройство, срзданное для работы с современными операционными системами и приложениями, и это идеальное устройство для тех, кому необходим планшет от Apple, покупка которого не сильно ударит по карману. iPad поддерживает Apple Pencil, имеет собственное фолио Smart Keyboard, и – что надо отдельно упомянуть – стоит не так уж дорого.

iPad Mini

Подходит для: тех, кто любит маленькие компьютеры, для людей, которым необходим iPad Pro в миниатюрном исполнении, для профессионалов дизайна, которые всегда в дороге, а также для всех, кто часто путешествует.

Следует признать, что в сентябре, когда компания Apple представила новый iPad Mini, многие были неоправданно взволнованы. Это 8.3-дюймовый гаджет, имеющий дизайн материалов, аналогичный новым iPhone и iPad Pro, он поддерживает Apple Pencil, оснащён новейшим процессором A15 Bionic и поддерживает связь в стандарте 5G.

Новый iPad Mini – это гаджет для людей, которым необходим посредник-коммуникатор, имеющий больший размер, чем телефон, но не такой огромный, как лэптоп, и при этом обладающий практически аналогичной способностью к работе. Однако, если вы выберете данную модель, вам придётся пожертвовать некоторыми функциями: для Mini не существует совместимой клавиатуры-фолио, по крайней мере, от компании Apple.

Если вы человек, который много печатает в повседневной жизни и хочет использовать iPad в качестве рабочего устройства, то это, вероятно, не та модель, которая вам необходима. А вот профессионалы в сфере дизайна или те, кто может использовать Apple Pencil для заметок, набросков или составления электронных писем, сочтут его размер идеальным для использования в качестве цифрового блокнота.