Уровень свободы в интернете продолжает снижаться. В свежем выпуске ежегодного издания «Свобода в сети», подготовленного Freedom House, отмечается, что права пользователей всемирной паутины сужаются вот уже 11-ый год подряд. Перечень основных угроз может показаться противоречивым, однако они взаимосвязаны между собой: отсутствие регулирования, допускающее злоупотребления со стороны мощных технологических компаний, и слишком агрессивное государственное регулирование, которое само по себе является злоупотреблением.

Падение онлайн-свободы

Наиболее резкое падение степени онлайн-свободы в Freedom House зафиксировали в таких странах, как Мьянма, Беларусь и Уганда. Во всех трёх упомянутых странах имели место избирательный и конституционный кризисы, результатом которых стало усиление контроля властей за каналами связи и передачей данных, а также наводнение информационного пространства пропагандистской дезинформацией. Таким образом, последние мировые новости становятся всё менее доступны для жителей этих стран.

В других местах авторитаризм прикрывается фиговым листком якобы законного регулирования. Индия, Турция, Индонезия и Россия разработали правила, требующие удаления определенного контента по соображениям общественной безопасности; законодательство о борьбе с цензурой, принятое в Мексике, Бразилии и России позволяет властям запрещать компаниям применять собственный подход в отношении опасного контента.

Нормы об обязательной локализации данных, которые предусматривают хранение и обработку данных исключительно в стране их происхождения, также готовятся в следующих странах:

Вьетнам.

Саудовская Аравия.

Пакистан.

Бангладеш.

Объединённые Арабские Эмираты.

Данные нормы могут служить поводом для слежки за пользователями сети.

В этом году Украина отнесена организацией Freedom House к категории стран с частично свободным интернетом. Это говорит о том, что пользователям сети доступны новости политики Украины и различные мировые ресурсы (за исключением подсанкционных).

Обратная сторона медали

Соединённые Штаты сталкиваются с проблемой противоположного характера. Принятый в данной стране «принцип невмешательства» со стороны правительства в работу технологической отрасли, по мнению авторов отчёта, породил благоприятную среду для некорректного использования данных, распространения дезинформации и прочих злоупотреблений.

Не предпринимая практически никаких действий для изменения сложившейся ситуации, федеральное правительство оставляет возможность компаниям самим решать, как взаимодействовать с пользователями и защищать их права, а злоумышленникам – возможность подвергать пользователей опасности, если технологические компании не могут или не хотят обеспечивать защиту своих клиентов.

Однако в США также существует риск «перегнуть палку»: к примеру, в Техасе принят новый закон (который уже был раскритикован юристами), направленный на то, чтобы запретить социальным сетям удалять сообщений или применять дисциплинарные санкции по отношению к пользователям на основе «точки зрения». Этим летом судья заблокировал аналогичное ограничение во Флориде.

Аналогичные проблемы имеют место также в странах Евросоюза и в некоторых других уголках мира, где пользователей пытаются защитить от опасностей «нерегулируемого» интернета. В этом году были приняты законы ЕС «О цифровых услугах» и «О цифровых рынках», регулирующие соответственно вопросы модерации контента и конкуренции. Эти документы содержат меньшее количество подводных камней, чем нормы онлайн-безопасности, разработанные Великобританией и Австралией, где расплывчатые формулировки и невозможные временные рамки могут создавать проблемы для свободы самовыражения. Новый законопроект, разработанный в Соединённых Штатах, в котором основное внимание уделяется требованиям к прозрачности платформ, также является многообещающим, но законодателям всё же следует помнить о возможных негативных последствиях от его принятия.

Отчёт Freedom House – это урок, который ежегодно преподаётся странам, искренне приверженным сохранению всего лучшего в интернете. Они должны помнить, что им следует действовать осторожно. Однако ещё худшим вариантом будет вообще не двигаться, потому что отсутствие чётких норм способствует автократии. Призыв к действию должен звучать особенно громко для Соединённых Штатов, которые при президенте Байдене подтвердили свою приверженность делу защиты демократии и свободы во всём мире. Это также означает продвижение данных принципов и в интернете.