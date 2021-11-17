Чтобы решить юридические вопросы, IT-компании выбирают один из трех вариантов: нанять инхаус лоера, обратиться к юристу-универсалу или найти специалиста на аутсорсе, который работает только с IT-бизнесом. У последнего варианта 5 преимуществ.

1. Опыт и база знаний

Узкопрофильные специалисты нарабатывают базу решений. Благодаря фокусу юриста только на IT-сфере, все подводные камни известны, не приходится каждый раз заново разбираться.

У IT-компаний есть внутренние программные решения. Например, макеты, прототипы, мокапы, исходники, которые переиспользуют при создании продуктов для новых заказчиков. Так же и у IT-юристов формируется база договоров и консультаций. Остается провести аудит, выбрать релевантное решение и адаптировать под условия конкретной компании.

Юрист на аутсорсе с практикой в IT быстрее выдает результат, потому что алгоритмы уже отработаны. Например, инхаус лоерам реже приходится открывать новые компании. А вот IT-юрист делают это гораздо чаще. Так первый специалист будет дольше вникать в особенности страны, а юрист на аутсорсе уже проходил этот путь, заранее знает о сложностях и как их обойти.

2. Бэкграунд

Как и IT-компании, юристы создают портфолио и инфополе на профильных ресурсах.

Портфолио

Компании, которые оказывают юридические услуги в it сфере, размещают на сайте кейсы. Так вы узнаете, какие проблемы уже решали юристы, с какими продуктами работали. Но не забывайте, что не все IT-компании дают разрешение на публикацию кейса. Поэтому опыт юриста гораздо больше, чем количество раскрытой на сайте или в социальных сетях информации.

Публикации в интернете

Благодаря специализации юристы становятся частью IT-комьюнити. Вы легко найдете интервью и статьи на профильных ресурсах: DOU, AIN, Vector, MC Today и другие.

Отзывы клиентов

На сайте юридической компании найдете отзывы, а в портфолио — ссылки на клиентов. Их и спросите про опыт работы с юристом. Нет ничего достовернее, чем фидбек от коллег со схожим типом бизнеса или продуктом.

3. Понимание особенностей IT-бизнеса

Чтобы юридическое решение защищало финансовые интересы клиента, важно понимать как организованы процессы в IT-компании. К примеру, контракт для аутсорсинговой и аутстаффинговой компаний будет отличаться. В каждом документе прорабатываются разные риски. Для этого юристу нужно знать особенности аутстафа и аутсорса.

Также ведение бизнеса за границей вызывает много финансовых и операционных вопросов. Поэтому IT-юрист:

рассматривает страны со льготами и специальными режимами для минимизации налоговой нагрузки;

помогает избежать двойного налогообложения;

дает профессиональный совет по управлению компанией и организации команды.

Предыдущий опыт работы с иностранным IT-бизнесом помогает выбрать выгодный вариант для новых клиентов. Открытые компании ведут деятельность за рубежом от года и дольше, а значит юридическое решение прошло проверку временем.

4. Общение на одном языке

Со сленгом разработчиков составляют словари. Поэтому IT-компаниям легче работать с IT-юристами. Они знают что такое спринт, апгрейд и бенч, говорят с вами на одном языке.

5. Комплексное сопровождение и советы для развития бизнеса

Юридическая компания генерирует решения в команде, а значит IT-бизнес может решить все проблемы в одном месте. К примеру, юристу заходит задача спроектировать лицензию на платформу онлайн-банкинга для зарубежного заказчика. К работе нужно привлечь специалистов:

По контрактам, чтобы добавить в лицензию пункты о роялти, дисклеймерах, прекращении договора и решении споров. Внедрить положения о неразглашении конфиденциальной информации и неконкуренции.

По интеллектуальной собственности для разработки пунктов о защите прав на исходный и объектный код, изображения, анимацию, видео и -аудио контент и тексты на платформе. Запретить их переиспользование.

По GDPR для описания процессов сбора и обработки персональных данных.

В дальнейшей работе не обойтись без налогового юриста. Он поможет избежать двойного налогообложения на роялти.

IT-юристы решают не только текущие вопросы, но и разрабатывают план масштабирования бизнеса. Все потому, что не раз проходили такой путь с другими клиентами. При обслуживании сразу создаются юридические условия для выхода на рынок США и ЕС, привлечения инвестиций.

Юридические услуги для it компаний — это внимательный взгляд на бизнес со всех сторон, чтобы проработать недостатки и масштабироваться за счёт преимуществ. Такое видение формируют юристы, которые каждый день работают с IT-бизнесом и не отвлекаются на другие сферы.