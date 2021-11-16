ЮС Опен: что нужно знать о турнире

Открытый чемпионат США — заключительный из четырех теннисных турниров, идущих в зачет Большого шлема. История соревнования берет начало с 1881 года, но название ЮС Опен и свой нынешний формат оно получило только 87 годами позже. Игра в Нью-Йорке ведется на хардовых кортах, победители определяются в 5 взрослых и 4 юношеских разрядах. С момента начала Новой Эры в 1968 году чаще всего турнир выигрывали:

Джимми Коннорс, Пит Сампрас, Роджер Федерер (мужчины) — по 5 раз;

Серена Уильямс (женщины) — 6;

Боб и Майк Брайан (мужчины, пары) — 5 (Майк Брайан выиграл еще и 6-й титул с новым партнером);

Мартина Навратилова с разными партнершами (женщины, пары) — 9;

Маргарет Корт с разными партнерами (микст) — 8.

Выиграть Большой шлем (4 турнира серии) в течение одного сезона ранее удавалось только Роду Лейверу в 1969 году, Штеффи Граф (1988) и Маргарет Смит Корт (1970). В финале US Open 2021 максимально приблизился к этому достижению Новак Джокович, но достичь исторического успеха сербу помешал россиянин Даниил Медведев.

Значимость US Open для рейтингов WTA и ATP

Чемпионат США является одним из важнейших соревнований в профессиональном туре не только с точки зрения престижа. Его участники получают максимум баллов в зачет рейтингов ATP и WTA. Победителю мужского одиночного разряда начисляют 2000 очков. Для сравнения, выигрыш во всех 5 матчах итогового турнира с участием лучших игроков сезона принесет 1500 пунктов. Победа в рядовом турнире ATP оценивается в 1000 — это меньше, чем заработает финалист US Open.

У женщин ситуация схожая. За выигрыш ТБШ можно получить 2000 баллов, а за финал даже больше — 1300. В соревнованиях WTA Premier чемпионкам «платят» от 470 до 1000 очков. Но заработанные пункты нужно защищать в следующем году. Например, Элина Свитолина дошла в 2021-м в Нью-Йорке до 1/4 финала, что принесло ей 430 очков. Если она не сможет повторить этот результат, потеряет минимум 190 баллов (1/16 — 240), если превзойдет, получит от +350 (1/2 — 780).

За счет чего US Open зарабатывает больше, чем Уимблдон

Самым известным и престижным турниром в мире тенниса считается Wimbledon. Однако в финансовом плане открытый чемпионат США имеет существенное преимущество. По примерным подсчетам экспертов, он приносит примерно на 45–50 млн долларов больше, чем легендарный Уимблдон. Как так получилось? Известно, что основной доход от турниров дают:

вещательные права;

входные билеты;

спонсоры;

мерчандайз.

На продаже медийных прав и мерче англичане зарабатывают больше, но американцы имеют огромное преимущество по доходам от билетов и спонсоров. А все потому, что руководство Уимблдона отличается чрезмерной консервативностью. Желание сохранить традиции понятно, но игнорирование новых веяний приводит вот к таким результатам. Впрочем, в финансовом отношении US Open превосходит и все остальные турниры Большого шлема.

Автор sport.ua: Сергей Цыба