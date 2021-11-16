Реджинальд Фессенден – отец первой развлекательной радиопередачи

Безо всякого сомнения, вам неоднократно приходилось слышать горячие споры о том, кто же изобрёл радио, а возможно – даже участвовать в них. Гульельмо Маркони, Никола Тесла, Генрих Герц – имена этих великих учёных-изобретателей, которых принято считать отцами радио, на слуху у всех. Однако, кому бы из них мы не отдали бы лавры изобретателя радио – наша версия будет верной лишь отчасти. Ибо радио при всей его кажущейся внешней простоте (маленькая коробочка, которая разговаривает, кричит, поёт сутки напролёт) – вещь достаточно сложная, объединившая в себе множество составляющих. А посему к его рождению, становлению и развитию были причастны очень многие люди. Вклад каждого из них нельзя недооценивать. Ведь без их участия, настойчивости и кропотливого труда радио не существовало бы в привычном виде. А возможно не существовало бы и вовсе. Ведь поначалу его суть заключалась лишь в возможности передавать на расстояние «по воздуху» электрические колебания. И лишь затем появились решения, позволяющие это делать более эффективно, в различных диапазонах, а также передавать не только простой сигнал, но и голос, музыку, данные, изображения, цвет. Гетеродин, амплитудная и частотная модуляция, стереофония, RDS и многое другое – за всеми этими изобретениями стояли конкретные люди, с конкретными именами и фамилиями, которые в конечном итоге стали творцами радио в его привычном нам виде.

Впрочем, далеко не все эти имена – на слуху и широко известны каждому. Многие из них остались как бы «за кадром» и обычно не упоминаются в привязке к изобретению и становлению радио. Во всяком случае – в массовом сознании. И одно из таких имён – Реджинальд Обри Фессенден. Канадский и американский изобретатель, внёсший огромный вклад в развитие радио на раннем этапе.

В наши дни мало кто вспоминает это имя, которое, в отличие от имён многих других учёных и изобретателей, не было увековечено в названиях единиц измерений физических величин, торговых марок и не стало притчей во языцех. И это притом, что Фессенден был первым человеком, сумевшим организовать сеанс двусторонней трансатлантической радиосвязи (Маркони смог организовать лишь одностороннюю связь), а также стал первопроходцем в области передачи голоса и музыки посредством радио.

Однако, это ещё не все достижения Фессендена! Он получил патент на передачу радиосигнала непрерывной волной, которая заменила искровую генерацию радиоволн, сделав радиосвязь более практичной. В начале прошлого века данное решение многим казалось странным и абсурдным, поскольку в те времена было принято считать, что лишь искровой передатчик способен генерировать достаточное количество энергии. Несмотря на то, что искровые передатчики имели достаточно низкий КПД и были непригодны для передачи голоса, у них было множество сторонников. В 1906 году Джон Флеминг (подаривший нам трубки, которые иногда еще называют клапанами Флеминга) писал, что «простая синусоида вряд ли даст требуемый эффект». И это было в 1906 году – через пять лет после патента Фессендена.

Ранние годы

Реджинальд Обри Фессенден родился 6 октября 1866 года в городке Ист-Болтон, в канадской провинции Квебек. Он был старшим из четырёх детей Элиши Джозефа Фессендена и Клементины Тренхольм Фессенден. Его отец был служителем англиканской церкви в Канаде, и из-за этого семья будущего инженера часто переезжала из одного города в другой. Мать Реджинальда Фессендена была писательницей и являлась одной из основных инициаторов учреждения в Канаде в 1898 году праздника День Империи (ныне – День Содружества). Как ни странно, именно её имя сегодня известно больше, чем имя самого Реджинальда Фессендена, которого часто упоминают как одного из её четырёх сыновей, который «изобрёл радиотелефонию, радиокомпас, трассирующие пули для пулемёта, а также работал над созданием телевизора».

Юный Реджинальд Фессенден был весьма одарённым учеником и быстро учился. В 1877 году в возрасте 12 лет он поступил в Тринити-колледж в Порт-Хоуп, провинция Онтарио, а два года спустя перешёл в Бишоп-Колледж (ныне Бишопский университет) в Ленноксвилле, провинция Квебек. Однако, в возрасте 18 лет Реджинальд Фессенден бросил учёбу в колледже, почти одержав степень, но не получив окончательную квалификацию.

Из-за того, что Фессенден покинул Бишоп-Колледж без формальной квалификации, ему стало труднее двигаться дальше. Однако, ему всё же удалось получить работу в Институте Уитни на Бермудских островах в качестве единственного учителя и директора. Находясь на Бермудских островах, он подружился с Хелен Мэй Тротт, с которой позже обручился, и в сентябре 1890 года они поженились.

Тяга к науке и электронике появилась у Фессендена в 10-тилетнем возрасте, когда он стал свидетелем того, как Александр Белл демонстрировал в лаборатории в Брантфорде (провинция Онтарио) своё изобретение – телефон, а затем сделал первый в истории международный телефонный звонок из Парижа в Брантфорд. Вдохновлённый этим событием, Фессенден решил также заняться изучением электричества, и в конечном итоге перебрался из Канады в Соединённые Штаты, обосновавшись в Нью-Йорке, где он хотел, во что бы то ни стало, устроиться на работу к Томасу Эдисону. Это, впрочем, ему долго не удавалось – ведь поначалу Фессенден мало знал об электричестве и его свойствах.

Работа на Эдисона

Впрочем, настойчивость, как известно, ведёт к успеху, а тут ещё помог случай: однажды на работу в лаборатории Эдисона не явился один из тестировщиков, и начальник лаборатории предложил занять его место Фессендену, который регулярно торчал под окнами.

Попав на работу в лабораторию Эдисона, Фессенден достаточно быстро освоился и начал активно применять свои математические знания и навыки поиска и устранения неисправностей, благодаря чему он начал быстро продвигаться вверх и вскоре уже работал младшим техническим специалистом непосредственно у самого Эдисона в Нью-Джерси.

Несмотря на то, что Фессенден получил образование электрика, Эдисон хотел сделать его химиком. Поначалу Фессенден воспринял это предложение в штыки, на что Эдисон ответил: «У меня было много химиков… но ни один из них не может получить результатов». Фессенден оказался отличным химиком, занимавшимся изоляцией электрических проводов. Именно тогда он и решил изучать беспроводную электросвязь, попросив на это разрешение у своего шефа. Эдисон ответил согласием, однако попросил подождать своего возвращения из Европы.

Впрочем, обстоятельства сложились так, что Эдисон, ещё до своего возвращения, был вынужден уволить большую часть сотрудников собственной лаборатории. Этой участи не миновал и Фессенден.

Сотрудничество с Вестингаузом

Сменив несколько работ и приобретя дополнительный опыт, Фессенден в итоге стал профессором в Университете Пердью. Там его эксперименты привлекли внимание Джорджа Вестингауза, который предложил ему работу в Westinghouse Electric Company, а затем лично нанял его на должность заведующего кафедрой электротехники в Западном университете Пенсильвании в Питтсбурге (ныне Питтсбургский университет).

Вестингауз, очарованный талантом Фессендена, согласился изготавливать для него инструменты и машины. Фессенден, в свою очередь, должен был проводить для Вестингауза необходимые исследования. Данная сделка принесла пользу обоим участникам и дала Фессендену возможность поработать над теориями Генриха Герца из Карлсруэ, который изучал электромагнитные волны и обнаружил, что они могут проходить сквозь стены. Многие молодые изобретатели того времени также активно изучали теории Герца в надежде улучшить телеграфную систему Морзе, разработав её беспроводную версию. Гонка началась, и Фессенден был её участником!

Приблизительно в это время, в 1896 году, Гульельмо Маркони официально представил свою разработку – систему беспроводной связи на основе искровых разрядников и когереров, которая позволяла передавать сообщения в виде кодов азбуки Морзе. Радиосвязь получила практическое применение. Успешный эксперимент, проведенный вблизи Солсбери в Великобритании, принёс Маркони 76 000 фунтов стерлингов, выплаченных британским правительством за патент. Заинтересовавшись разработкой Маркони, Фессенден понял, что она нуждается в усовершенствовании. Однако, поначалу он не знал, что делать и куда двигаться. А Маркони стал лидером гонки.

Первые разработки

В подавленном настроении Фессенден ушёл в длительный отпуск, который проводил недалеко от Питерборо, Онтарио. Однажды, гуляя по берегу озера, Фессенден случайно уронил в воду камень. И вдруг его осенила интересная мысль, на которую исследователя натолкнула рябь на воде, исходящая от этого упавшего камня. Что, если бы звуковые волны, исходящие из центра, были бы непрерывными, как эта рябь на озере? Спустя девять лет он сумел доказать правильность этой теории.

Вскоре Фессенден вернулся на работу в Пенсильвании и начал активно работать над своей новой теорией. В один из дней помощник Фессендена, мистер Китнер, передавал сообщения азбукой Морзе, ключ случайно заклинило, что породило завывание, которое принял находящийся в соседней комнате Фессенден. Это натолкнуло его на мысль о том, что если по радио может передаваться «завывание», то и передача голоса – не такая уж фантастика. Поразмышляв над этим вопросом, он пришёл к выводу, что для этого необходимы очень быстрые контролируемые волны высокой частоты, которые и будут переносить звуки. Фессенден предположил, что быстрая частота должна использоваться в качестве несущей, на которую будет накладываться полезная информация. А приёмник должен уметь изолировать программную информацию от несущей и оставлять для слушателя звуковой сигнал.

Фессенден был уверен, что его предыдущий опыт работы в области электротехники, полученный в тот период, когда он работал на Эдисона и Вестингауза, поможет ему спроектировать и построить высокоскоростной генератор или динамо-машину для передачи необходимой информации. Он предположил, что если сможет получить достаточно устойчивый набор радиоволн, то получится отправлять голоса или музыку в эфир. Однако для того, чтобы разработать и сконструировать необходимый генератор, были нужны немалые финансовые средства. Но ещё большей была потребность в свободном времени – для того, чтобы сосредоточиться на экспериментах и доказать свою теорию на практике, Фессендену пришлось бы оставить работу в университете.

Поэтому поначалу он продолжал свои эксперименты с системой Маркони, которую немного усовершенствовал, добившись более значимых результатов. К 1899 году он отправил несколько сообщений между Питтсбургом и Аллегейни-Сити, используя для этого приёмник собственной конструкции. Параллельно Фессенден раскритиковал когерер, разработанный Лоджем и Маркони, поскольку он не давал возможности проводить измерения, которые помогли бы сопоставить наблюдаемые радиоэффекты с теорией электромагнитных волн. Правильно настроенный когерер действует как переключатель. Он либо включен, либо выключен. Это затрудняло процесс сравнения двух сигналов, если они оба были достаточно сильными для того, чтобы вызвать срабатывание детектора. В свою очередь, это затрудняло сравнение антенн или передатчиков – особенно, если принять во внимание тот факт, что антенны и приёмники того времени были достаточно громоздкими и трудно транспортабельными.

В 1899 году Реджинальд Фессенден продемонстрировал публике три различных детектора, над которыми он в то время работал. Они обладали достаточной чувствительностью для измерения силы сигнала. В процессе проведенных им ранее экспериментов с мультиплексными телеграфными системами, использовавшими различные частоты, Фессенден также получил представление о резонансе. Он понял, что мощный сигнал, создаваемый искрой, не подходит для настройки, и искал решение, позволяющее использовать более высокие частоты, которые отличались большим постоянством и не звенели бы, как при затухании искры. Сегодня всё это звучит вполне обыденно, однако не стоит забывать о том, что система радиосвязи, созданная Маркони, работала на частоте около 8 Гц, при этом искры в процессе работы системы создавали множество гармоник, а сигнал при каждом импульсе затухал до нуля.

Надеясь немного подзаработать, Фессенден показал разработанное им в университете радиотелеграфное оборудование представителям Бюро погоды США, и продал свою разработку (с дальнейшими улучшениями) для использования в сфере прогнозирования погоды. Исследователь решил, что он может разрабатывать передатчики и приёмники для нужд Бюро погоды США и параллельно развивать свои другие разработки, используя генераторы Бюро. Изначально система Фессендена, основанная на азбуке Морзе, использовала технологии первых поколений, что позволяло ей работать на малой скорости, но Фессенден сумел убедить своих новых работодателей в том, что более быстрый и более совершенный генератор позволит увеличить скорость и в целом значительно усовершенствовать систему. Сделка, заключённая между Фессенденом и Бюро, предусматривала сохранение за ним права собственности на изобретения и разработки.

Во время своей работы в Бюро погоды США Фессенден изобрёл барреттер-детектор, который мог демодулировать радиоволны с помощью горячей платиновой проволоки, обработанной в кислоте. Он продолжил свои эксперименты, включив в них популярный в то время электролитический детектор, в конструкции которого использовался аналогичный провод, находящийся в кислоте во время работы системы.

Важность экспериментов с использованием этих достаточно примитивных (по нынешним меркам) детекторов заключалась в двух моментах. Во-первых, следует помнить о том, что данные эксперименты производились ещё в «доламповую эпоху», когда усиление было невозможно. И использование более чувствительных детекторов сыграло важную роль в разработке решений, позволивших найти радиосвязи практическое применение. А во-вторых, что ещё более важно, эти детекторы, в отличие от когереров, могли не только фиксировать наличие и отсутствие сигнала, но и определять его амплитуду. И это, в свою очередь, позволило Фессендену не просто проводить научные измерения, но и, по сути, изобрести амплитудную модуляцию и гетеродин. То есть, сделало возможным появление АМ-радио! Радио, которое впервые заговорило человеческим голосом!

Первое голосовое сообщение

23 декабря 1900 года, подключив в свою систему простой угольный микрофон, Фессенден смог успешно передать первое голосовое сообщение – это произошло на острове Кобб, расположенном на реке Потомак вблизи Вашингтона. Там находилась новая лаборатория Фессендена, в которой он проводил эксперименты по организации связи с приёмной станцией в Арлингтоне, штат Вирджиния, расположенной в пятидесяти милях от острова Кобб.

Фессенден и его помощник Тиссен усовершенствовали систему передачи азбукой Морзе, используя новый генератор, который они купили. А в октябре Фессенден начал лабораторные эксперименты с использованием микрофона, которые и завершились успешным сеансом голосовой связи.

История даже сохранила нам текст этого первого голосового сообщения, переданного по радио. В переводе с английского он звучит так: «Один, два, три, четыре. Господин Тиссен, идёт ли снег там, где вы сейчас находитесь? Если да – выйдите на связь и дайте мне об этом знать». Расстояние, на которое было передано это первое голосовое сообщение, составляло всего около мили (приблизительно 1600 метров), да и качество звука было далеко от идеального и больше походило на хрипы. Но первый шаг был сделан!

Тиссен ответил по телеграфу азбукой Морзе, что действительно идёт снег. Переполненный радостным волнением Фессенден записал в своём дневнике: «Сегодня днём здесь, на острове Кобб, впервые в мировой истории была передана внятная речь посредством электромагнитных волн». Это событие произошло почти за год до передачи Гульельмо Маркони сообщения азбукой Морзе из Корнуолла в Англии в Сигнал-Хилл вблизи городка Сент-Джонс на Ньюфаундленде, которая состоялась 12 декабря 1901 года.

После этого Фессенден продолжил свои эксперименты с генераторами переменного тока и начал увеличивать их рабочие частоты. Он сконструировал генераторы, способные выдавать сигнал с частотой до 50 Гц, однако, из-за отсутствия в то время усилителей, было трудно достичь хорошего звучания. Тем не менее, Фессенден добился определённых успехов и даже попытался объединить радио и телефон.

Работодатели Фессендена из Бюро погоды США были весьма довольны успехами изобретателя, вскоре начальник Фессендена, Уиллис Мур, предложил ему перенести свои исследования в Северную Каролину, чтобы провести эксперимент по организации радиосвязи между мысом Хаттерас, Роанок и материком, в треугольнике длиной в сто миль (около 160 км).

Соперничество с Маркони

Однако Фессендену был брошен новый вызов. 12 декабря 1901 года, как мы упоминали выше, Гульельмо Маркони провёл успешный сеанс трансатлантической связи между Европой и Америкой, передав азбукой Морзе букву «S». Фессенден захотел превзойти успех Маркони, однако столкнулся с неожиданной проблемой. Его работодатель, Уиллис Мур из Бюро погоды США, попытался получить от Фессендена долю в его патентах, пригрозив ему увольнением в случае отказа, и это вызывало напряжение между изобретателем и работодателем. Фессенден написал жалобу Теодору Рузвельту, и, не получив ответа, в августе 1902 года оставил работу и уехал на Бермудские острова, где жила семья его жены.

Параллельно Фессенден занялся активным поиском финансовой поддержки для продолжения своих экспериментов. Он обратился к правительству Канады, которое уже выделило 80 000 долларов финансовой помощи на проведение экспериментов Гульельмо Маркони в Глейс-Бэй, но получил отказ. Вернувшись в США, Фессенден отправился в Питтсбург, где при поддержке двух миллионеров, Гивена и Уокера, создал компанию, получившую название National Electric Signalling Company, и построил две станции беспроводной связи вблизи Нью-Йорка, по обе стороны от Чесапикского залива. Позже были сооружены ещё три станции – в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне.

Несмотря на все сложности и перерывы в финансировании, Фессенден добился огромных успехов в организации беспроводной связи при помощи азбуки Морзе, и созданная им компания владела огромным количеством американских патентов. Он также получил репутацию учёного с мировым именем. Однако, в отличие от Маркони, оставался экспериментатором-одиночкой. Несмотря на то, что успешная трансатлантическая передача, организованная Маркони, имела огромный резонанс и принесла итальянскому учёному славу, Фессенден был убеждён, что принцип «удара хлыстом», применённый Маркони, то есть «включение и выключение» передатчика, далёк от совершенства. Большинство исследователей того времени поддерживали принцип «удара хлыстом», поскольку они не могли поверить в практическую возможность генерации непрерывной волны, дополнения её полезной программой, передачи на расстояние с последующим «устранением» самой волны (после чего слушателю оставалась бы лишь программа в чистом виде). Математический опыт Фессендена облегчил ему понимание этой абстрактной мысли. Все прочие изобретатели, не имевшие подобных навыков, пытались найти решения, не зная точно, куда они движутся.

В 1906 году Реджинальд Фессенден запатентовал систему для измерения при помощи радиоволн расстояния от корабля до айсберга, в работе которой были использованы принципы, лежащие в основе работы сегодняшних радаров. Система также использовалась в военное время для обнаружения подводных лодок.

Очередным знаковым событием для National Electric Signalling Company стало строительство радиопередачи в городке Брант-Рок недалеко от Бостона, а также радиовышек в Шотландии, которые были необходимы для проведения экспериментов в сфере трансатлантической связи.

Несмотря на разочарования, постигшие Фессендена в Канаде, он оставался настоящим патриотом своей страны, и вместо того, чтобы вести передачи из США, он хотел организовать радиосвязь между Канадой и Европой. В итоге 20 июля 1906 года канадский парламент своим актом утвердил создание новой компании Фессендена, которую поддержали своими инвестициями сэр Роберт Борден и другие влиятельные люди. Новая компания получила название Fessenden Wireless Telegraph Company of Canada.

Вопрос с организацией станции в Канаде был решён – её запуском занимался сам Фессенден, однако на радиостанции в шотландском Махриханише возникли сложности. Технические специалисты, нанятые на работу, никак не могли разобраться с оборудованием, и станция не могла принимать сигналы, передаваемые даже на коротких расстояниях. Фессенден был в ярости. Он был полностью уверен в том, что в проблемах виноваты техники, а оборудование, разработанное им, полностью исправно. Поэтому он командировал в Шотландию своего лучшего инженера, дабы тот запустил станцию и наладил её правильную работу, а сам продолжил свои локальные эксперименты в США и готовил документы, необходимые для очистки своих 300 патентов.

Приблизительно в то же время Фессенден смог установить, каким образом на радиопередачи влияют погодные условия. Неоднократные наблюдения и эксперименты показали, что холодная погода и долгие ночи – хорошее время для передачи, а вот тёплая погода и дневное время – сильно ухудшают качество передачи, а то и вовсе делают её невозможной. В ночь на 3 января 1906 года стояла идеальная для радиопередачи погода – было холодно и темно. Фессенден настроил оборудование, установленное на передающей башне, которая напоминала каркас зонта, и начал передавать сообщение азбукой Морзе Армору в Шотландии. Позже той же ночью пришла телеграмма, в которой говорилось: «Мы доставим вам Брант-Рок, громко и ясно».

Фессендену начал сопутствовать успех – он сумел довести до совершенства свою систему, которая напоминала систему Маркони, однако была более надёжной и работала более слаженно. Впрочем, она была всё ещё недостаточно надёжной для того, чтобы проработать следующую весну, и всё ещё оставались проблемы, которые необходимо было решить.

Передача голоса между Америкой и Европой

Когда осенью вернулась холодная погода, а также стало раньше темнеть, Фессенден возобновил свои эксперименты с трансатлантическими передачами сообщений азбукой Морзе и эксперименты с голосовой передачей на небольшие расстояния. В ноябре Фессенден получил «личное» заказное письмо от своего инженера Армора из Махриханиша, которое и обрадовало, и шокировало его. В письме говорилось: «Около 4 часов утра я прислушивался к сигналам телеграфа из Брант-Рока, когда, к своему удивлению, я услышал вместо точек и тире голос мистера Штайна, который говорил операторам в Плимуте, как запускать динамо-машину. Сначала я подумал, что, должно быть, у меня галлюцинации, но всё же я был уверен в том, что это был именно голос Штейна, потому что он звучал так отчётливо, как если бы он находился в соседней комнате».

Фессенден начал лихорадочно проверять журналы, в которых фиксировались различные тесты. Всё совпадало! Таким образом, он убедился в том, что действительно разработал и создал оборудование, способное передавать голосовые сообщения в Шотландию! Это была настоящая удача!

Впрочем, как это часто бывает, удача была омрачена неприятным событием, которое на некоторое время остановило эксперименты: 6 декабря 1906 года сильный шторм разрушил его шотландскую приёмную башню…

При этом Фессендена ожидала ещё одна неприятная новость. Он узнал, что Маркони получил исключительные права на строительство радиостанций в Канаде. Одна лишь мысль о том, что итальянец Маркони получил не только одобрение, но и поддержку канадского правительства, которое при этом отвергло канадца Фессендена, взбесила и разочаровала изобретателя. Он захотел во что бы то ни стало доказать свою гениальность, продемонстрировав Канаде и всему миру, что он был настоящим изобретателем радио.

Первая в истории развлекательная радиопрограмма

У Фессендена был договор с компанией United Fruit Company, которая установила на своих суднах системы беспроводной связи для управления сбором и продажей бананов в Пуэрто-Рико. И он решил сделать рождественский подарок своим клиентам, которые на более чем дюжине кораблей находились в море. Он заранее попросил операторов связи настроить свои приёмные станции на нужную волну в канун Рождества, заинтриговав их сообщением о том, что они услышат «нечто особое».

В канун Рождества 1906 года в 9 часов вечера по времени Восточного побережья операторы услышали знакомое «C.Q.» что означает «слушайте все станции» из Брант-Рока, штат Массачусетс, где была расположена радиостанция Фессендена. Сигнал был передан азбукой Морзе. А после этого операторы вдруг услышали голос самого Фессендена, который включил микрофон и объявил о начале шоу. Затем в эфире прозвучала запись произведения Largo авторства композитора Генделя, которую Фессенден запустил с «эдифона» – граммофона раннего поколения. Фессенден также лично сыграл в студии на скрипке, исполнив композицию «O Holy Night» и спев во время игры последний куплет этой песни, после чего пожелал своим слушателям счастливого Рождества. Планировалось, что в рамках праздничной программы состоятся выступления и других участников. В частности, миссис Хелен Фессенден и секретарь Фессендена, мисс Бент, должны были прочитать сезонные отрывки из Библии, в том числе: «Слава Богу во всем – и мир на земле людям доброй воли». Но, когда пришло время подойти к микрофону, они замерли от страха. В итоге никто из них так и не решился в тот день заговорить в радиоэфире – ведь это для них было аналогично выходу в открытый космос! Поэтому Фессенден вновь взял «бразды правления» эфиром на себя и завершил трансляцию, поздравив своих слушателей с Рождеством, а также попросив их написать ему и доложить о факте и качестве приёма передачи, где бы они ни находились. И полученные вскоре по почте ответы подтверждали, что программу принимали и слушали.

Ощутить, как всё происходило, можно прослушав запись на YouTube:

Эта праздничная передача стала первой в истории радио развлекательной программой, прозвучавшей в эфире. А также, по сути, моментом рождения радио в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Ведь до того радио использовало исключительно азбуку Морзе. Увы, данная история не получила такой широкой известности, как передача Ли Де Фореста, вышедшая в эфир несколькими месяцами позже.

Не только радио

Реджинальд Фессенден был, безо всякого сомнения, человеком гениальным. Впрочем, как и все гениальные люди, он имел свои причуды. В частности, по воспоминаниям современников, Фессенден был очень тщеславен и частенько относился к своим коллегам и подчинённым без должного уважения. Сколько в этих свидетельствах правды, а сколько вымысла – сказать трудно. Как, в общем-то, это часто бывает при описании биографии известных личностей, у которых всегда было много завистников, стремившихся по возможности что-то приврать.

Внеся столь огромный вклад в развитие радиосвязи, Фессенден не сумел достичь финансового успеха. В 1911 году компания, спонсировавшая большую часть его экспериментов, решила разорвать контракт, что в итоге вылилось в долгую судебную тяжбу. В конце концов, компания была продана RCA, которой удалось уладить конфликт.

А Реджинальд Фессенден продолжал работать, но уже не в сфере радио. В частности, в 1914 году он провёл первое акустическое исследование морских глубин. Используя электрический осциллятор, Фессенден получил эхо от дна океана, а также от айсберга.

В целом Фессенден получил более 500 патентов (с полным их списком можно ознакомиться здесь). С возрастом Фессенден стал излишне эксцентричным, из-за чего журнал Radio News в конце концов прекратил выпускать его сериализованную автобиографию. При этом исследователь был вынужден вести постоянную борьбу со своими богатыми партнёрами, стремившимися присвоить себе принадлежащие Фессендену патенты. Изобретатель продолжал менять место жительства, периодически возвращаясь в родную Канаду, чтобы вскоре снова её покинуть. И в конечном итоге обосновался на Бермудах, на родине своей жены, где и провёл остаток жизни.

Умер Реджинальд Фессенден в 1932 году в своём доме в Гамильтоне на Бермудских островах. На его могиле выгравированы слова: «Благодаря его гениальным идеям далёкие земли могут общаться между собой, и люди без страха плывут по водным просторам».

В 1921 году Институт радиотехники наградил Фессендена своей почётной медалью. В 1922 году Консультативный комитет города Филадельфии наградил его медалью Джона Скотта за изобретение системы телеграфии и телефонии с использованием непрерывной волны; а в 1929 году он был удостоен медали Scientific American за свои изобретения, способствующие повышению безопасности на море. 1 апреля 1952 года Клуб пионеров радио вручил Фессендену свою премию Зала славы, и доктор Кристофер Криттенден принял эту награду от имени Национальной мемориальной ассоциации Фессендена. Клуб учредил премию Зал славы в 1950 году, и до Фессендена премии были присуждены Эдисону и Маркони.

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