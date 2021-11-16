Как выбрать универсальную зарядку

Универсальное зарядное устройство станет оптимальным выбором для каждого моделиста — профессионала или любителя, изготовляющего модели автомобилей, суден, летательных аппаратов и т.д.

Купить зарядное устройство для аккумуляторов разных видов на сайте https://18650.in.ua/ — значит хорошо сэкономить: вам больше не придется приобретать отдельно узкопрофильные зарядки для разных батарей.

Универсальные ЗУ обладают следующими преимуществами:

Взаимодействуют с любыми видами аккумуляторных батарей. Поддерживают разные опции: не только зарядку и разрядку, но также циклирование, балансировку, хранение. Оснащены дисплеем, на котором отображаются данные о процессах и который позволяет быстро и точно произвести настройку. Профессиональное зарядное устройство может выполнять несколько функций одновременно — заряжать не одну, а несколько батарей. ЗУ обеспечивает безопасность процесса: когда батарея полностью заряжена, заряд перестает поступать. Зарядное устройство может получать питание от сети (220В) или другого внешнего источника питания (12В). К примеру, на природе или во время путешествия обычную розетку может заменить автомобиль.

Правильный выбор

Прежде всего, нужно определиться с рабочим напряжением в соответствии с напряжением заряжаемых батарей. Необходимо учитывать токи заряда и разряда: от них зависит оперативность зарядки аккумуляторов.

Мощность зарядного устройства — не менее важная характеристика. Она определяется как произведение показателей напряжения и силы тока. Данные показатели можно посмотреть в характеристиках батареи или на ее корпусе.

Еще один значимый критерий для выбора универсального ЗУ — максимальное количество банок.

Профессиональные зарядные устройства нуждаются в точных настройках, поэтому их оснащают дисплеями с возможностью отображения всей необходимой информации. Для некоторых моделей разработано приложение, доступное для смартфона. При помощи такого приложения можно настраивать и перенастраивать ЗУ на расстоянии, а также вести наблюдение за зарядом.

Перед приобретением зарядного устройства, внимательно ознакомьтесь с его комплектацией. Некоторые модели продаются без блока питания — его нужно покупать отдельно. Это удачный вариант для тех, у кого уже есть блок питания, ведь цена устройства в такой комплектации снижается. Тем, у кого нет блока питания, стоит выбирать ЗУ в полной комплектации или докупать недостающий элемент отдельно.

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