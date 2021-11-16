Как выбрать универсальную зарядку

Универсальное зарядное устройство станет оптимальным выбором для каждого моделиста — профессионала или любителя, изготовляющего модели автомобилей, суден, летательных аппаратов и т.д.
Купить зарядное устройство для аккумуляторов разных видов на сайте https://18650.in.ua/ — значит хорошо сэкономить: вам больше не придется приобретать отдельно узкопрофильные зарядки для разных батарей.
Универсальные ЗУ обладают следующими преимуществами:
- Взаимодействуют с любыми видами аккумуляторных батарей.
- Поддерживают разные опции: не только зарядку и разрядку, но также циклирование, балансировку, хранение.
- Оснащены дисплеем, на котором отображаются данные о процессах и который позволяет быстро и точно произвести настройку.
- Профессиональное зарядное устройство может выполнять несколько функций одновременно — заряжать не одну, а несколько батарей.
- ЗУ обеспечивает безопасность процесса: когда батарея полностью заряжена, заряд перестает поступать.
- Зарядное устройство может получать питание от сети (220В) или другого внешнего источника питания (12В). К примеру, на природе или во время путешествия обычную розетку может заменить автомобиль.
Правильный выбор
Прежде всего, нужно определиться с рабочим напряжением в соответствии с напряжением заряжаемых батарей. Необходимо учитывать токи заряда и разряда: от них зависит оперативность зарядки аккумуляторов.
Мощность зарядного устройства — не менее важная характеристика. Она определяется как произведение показателей напряжения и силы тока. Данные показатели можно посмотреть в характеристиках батареи или на ее корпусе.
Еще один значимый критерий для выбора универсального ЗУ — максимальное количество банок.
Профессиональные зарядные устройства нуждаются в точных настройках, поэтому их оснащают дисплеями с возможностью отображения всей необходимой информации. Для некоторых моделей разработано приложение, доступное для смартфона. При помощи такого приложения можно настраивать и перенастраивать ЗУ на расстоянии, а также вести наблюдение за зарядом.
Перед приобретением зарядного устройства, внимательно ознакомьтесь с его комплектацией. Некоторые модели продаются без блока питания — его нужно покупать отдельно. Это удачный вариант для тех, у кого уже есть блок питания, ведь цена устройства в такой комплектации снижается. Тем, у кого нет блока питания, стоит выбирать ЗУ в полной комплектации или докупать недостающий элемент отдельно.
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