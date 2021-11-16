20 интересных фактов ко Дню работников радио, телевидения и связи Украины

16 ноября 2021 года – 27-ая годовщина Дня работников радио, телевидения и связи. Традиция официального празднования была установлена в 1994 году, когда Президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий Указ.

Дата празднования выбрана не просто так. 16.11.1924 года в Харькове прошло первое радиовещание. В эфире играл спектакль местного театра. В то время еще не было дикторов и поэтому связист начал трансляцию по привычке со слова «Алло».

Помимо работников сферы радио, праздник относится к представителям СМИ, телевизионщикам, специалистам телефонных сетей, связи, а также работников интернет-провайдеров.

До 1994 года такой праздник тоже существовал, но не был признан официально. Его праздновали 7 мая – в честь дня, в который Попов впервые показал миру технологию радио.

Праздник носит локальный характер, поэтому отмечают его только в Украине. Всемирный день телевидения официально принято отмечать 21 ноября. А 13 февраля – Всемирный день радио, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО. В истории обоих праздников решающую роль сыграла ООН. Предпосылкой к появлению каждого праздника предшествовало событие так или иначе связанное с организацией. 13.02.1946 – дата основания радио ООН. А 21.11.1996 – проведен Всемирный телевизионный форум под эгидой ООН.

На ноябрь 2021 года в Украине зарегистировано более 4 000 операторов и провайдеров телекоммуникаций. Более 15 000 отделений почтовой связи, 10 ВУЗов, которые ежегодно обучают специалистов в области телекоммуникации.

Интересные факты

Телевидение

В Англии существует налог на телевидение – его размер 157,50 фунтов (около 5500 грн) в год.

ТВ на территории Украины появилось в 1951 году.

В 2010 году появилось цифровое телевидение.

На украинском телевидении насчитывается более 100 каналов (вместе с региональными).

Киевская телебашня – самое высокое решетчатое сооружение в мире. Его высота 300 м. Построена без единого болта и заклепки, а сами соединения сделаны при помощи сварочного аппарата.

Первая в мире реклама на телевидении вышла в 1941 году. Стоила 9 долларов и длилась 10 секунд.

Самая дорогая реклама за историю телевидения принадлежит компании Apple. За ролик со своим компьютером Macintosh они заплатили 900 000 долларов в 1984 году. Их рекламу снимал Ридли Скотт.

В эпоху черно-белого кино, актеры и телеведущие красили губы в зеленый цвет. Все потому, что красные фильтры камер делали красную помаду бледной.

Радио

Слово «радио» с латыни означает «излучать, испускать лучи». Понятие введено в 1873 году английским изобретателем Уильямом Круксом.

Слово «хакер» берет истоки со времен первых радиостанций. Так стали называть людей, которые взламывали пароли.

В 1990 году в Украине впервые появилось вещание радиостанции негосударственного формата.

В 1994 году появились первые радиостанции, которые вещали через интернет.

Гимн Украины в эфире радиостанции вышел раньше, чем был официально утвержден в стране.

Связь

Интернет был изобретен в 1989 году.

Первый веб-сайт появился в Швейцарии в 1991 году, на него можно зайти по сей день.

4 млрд пользователей имеют выход в интернет.

Первый звонок по сотовому телефону произвел молодой изобретатель Мартин Купер в 1973 году.

Официально первые почтовые марки появились в Великобритании в 1840 году.

Самое старое почтовое отделение появилось в 1712 году в Шотландии.

В 1959 году была попытка передать почту при помощи ракеты. Вместо боеголовки был установлен почтовый контейнер. Такая доставка была довольно дорогой, поэтому не получила распространения.

Коллектив Mediasat поздравляет всех работников радио, телевидения и связи с праздником! Как можно больше качественной информации, профессиональных успехов, вдохновения и исполнения всех планов!