20 интересных фактов ко Дню работников радио, телевидения и связи Украины

16 ноября 2021 года – 27-ая годовщина Дня работников радио, телевидения и связи. Традиция официального празднования была установлена в 1994 году, когда Президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий Указ.
Дата празднования выбрана не просто так. 16.11.1924 года в Харькове прошло первое радиовещание. В эфире играл спектакль местного театра. В то время еще не было дикторов и поэтому связист начал трансляцию по привычке со слова «Алло».
Помимо работников сферы радио, праздник относится к представителям СМИ, телевизионщикам, специалистам телефонных сетей, связи, а также работников интернет-провайдеров.
До 1994 года такой праздник тоже существовал, но не был признан официально. Его праздновали 7 мая – в честь дня, в который Попов впервые показал миру технологию радио.
Праздник носит локальный характер, поэтому отмечают его только в Украине. Всемирный день телевидения официально принято отмечать 21 ноября. А 13 февраля – Всемирный день радио, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО. В истории обоих праздников решающую роль сыграла ООН. Предпосылкой к появлению каждого праздника предшествовало событие так или иначе связанное с организацией. 13.02.1946 – дата основания радио ООН. А 21.11.1996 – проведен Всемирный телевизионный форум под эгидой ООН.
На ноябрь 2021 года в Украине зарегистировано более 4 000 операторов и провайдеров телекоммуникаций. Более 15 000 отделений почтовой связи, 10 ВУЗов, которые ежегодно обучают специалистов в области телекоммуникации.
Интересные факты
Телевидение
- В Англии существует налог на телевидение – его размер 157,50 фунтов (около 5500 грн) в год.
- ТВ на территории Украины появилось в 1951 году.
- В 2010 году появилось цифровое телевидение.
- На украинском телевидении насчитывается более 100 каналов (вместе с региональными).
- Киевская телебашня – самое высокое решетчатое сооружение в мире. Его высота 300 м. Построена без единого болта и заклепки, а сами соединения сделаны при помощи сварочного аппарата.
- Первая в мире реклама на телевидении вышла в 1941 году. Стоила 9 долларов и длилась 10 секунд.
- Самая дорогая реклама за историю телевидения принадлежит компании Apple. За ролик со своим компьютером Macintosh они заплатили 900 000 долларов в 1984 году. Их рекламу снимал Ридли Скотт.
- В эпоху черно-белого кино, актеры и телеведущие красили губы в зеленый цвет. Все потому, что красные фильтры камер делали красную помаду бледной.
Радио
- Слово «радио» с латыни означает «излучать, испускать лучи». Понятие введено в 1873 году английским изобретателем Уильямом Круксом.
- Слово «хакер» берет истоки со времен первых радиостанций. Так стали называть людей, которые взламывали пароли.
- В 1990 году в Украине впервые появилось вещание радиостанции негосударственного формата.
- В 1994 году появились первые радиостанции, которые вещали через интернет.
- Гимн Украины в эфире радиостанции вышел раньше, чем был официально утвержден в стране.
Связь
- Интернет был изобретен в 1989 году.
- Первый веб-сайт появился в Швейцарии в 1991 году, на него можно зайти по сей день.
- 4 млрд пользователей имеют выход в интернет.
- Первый звонок по сотовому телефону произвел молодой изобретатель Мартин Купер в 1973 году.
- Официально первые почтовые марки появились в Великобритании в 1840 году.
- Самое старое почтовое отделение появилось в 1712 году в Шотландии.
- В 1959 году была попытка передать почту при помощи ракеты. Вместо боеголовки был установлен почтовый контейнер. Такая доставка была довольно дорогой, поэтому не получила распространения.