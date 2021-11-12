«Мы просто заполняем вакуум», – Александр Глущенко о работе в телекоме и создании уникальных медиапродуктов

Детство по маршруту «Ирпень-Киев-Черкасская область»

Все детские воспоминания в силу возраста у меня уже фрагментарные: обрывки фраз, действий, поездок. Себя помню с трех лет, и с этого момента воспоминаний становится все больше и больше. Все они крутятся по маршруту «Киев-Ирпень-Киев-село в Черкасской области», где я по чуть-чуть жил.

Хорошо помню три детских садика: два в Ирпене, третий в селе Майданецкое Черкасской области, куда родители с братом нас сослали после Чернобыльской катастрофы. Последний, третий по счету детский сад в Ирпене, находился возле железной дороги, и все мы мечтали сесть когда-то на товарняк и уехать путешествовать по необъятным просторам родины. Два ребенка когда-то так и сделали. Для всех взрослых это большим ЧП было, а мы им честно и по-детски завидовали.

В 88-м году был мой последний год в детском саду. Помню выпускной и как вся малышня ходила с умным видом и размышляла: кто же куда пойдет учиться. Я точно был уверен, что меня отправят во вторую школу. Так и случилось. Перед первым классом нас с братом отправили на первую половину лета в село Майданецкое в Черкасской области. Оно примечательно тем, что на его окраине в 1981 году археологи обнаружили поселение раннего этапа Трипольской культуры V тысячелетия до нашей эры. Поселение насчитывало под 3 тысячи зданий и до 10 тысяч жителей, что делало его одним из самых больших энеолитических поселений Европы того времени.

На вторую же половину лета родители отправили нас в санаторий в Евпаторию (Крым).