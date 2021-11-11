Настоящим прорывом для украинского рынка электронных торгов стала система Prozorro. Теперь каждый желающий может стать победителем, если сделает самое выгодное предложение и выполнит все условия заказчика. Закупки Прозорро регулируются законодательством, поэтому прежде чем стать участником, лучше всего изучить нормативно-правовую базу на случай возникновения спорных ситуаций.

Особенности SmartTender

Платформа SmartTender — официальный участник системы, предлагающий простую и максимально эффективную работу с тендерами.

Предприниматели могут участвовать в коммерческих и публичных закупках. Лучше всего участвовать в тендерах обоих типов, так как вы в подобном случае открываете новые возможности для заработка.

Оба варианта имеют свои особенности, поэтому сказать, какой из них лучше, нельзя: для каждого пользователя ответ может быть разным.

Преимущества публичных и коммерческих закупок

Преимущества публичных закупок:

Большое разнообразие закупок — можно сотрудничать с детскими садами, производственными площадками и другими предприятиями. Поэтому вы можете выйти на нишу, которую считаете для себя наиболее прибыльной.

Один алгоритм работы — все тендеры осуществляются по четкому алгоритму, поэтому вы заранее можете знать, из каких этапов будет состоять тендер, какие примерно документы нужны и как будет определен победитель.

Данные в открытом доступе — вы можете изучать аналитику конкурентов, чтобы построить свою стратегию.

В коммерческих тендерах участие бесплатное, так что в финансовом плане вы не ограничиваетесь по количеству торгов для участия. Требования здесь меньше, так как алгоритм не регламентируется законодательством — организатор сам определяет, какие документы ему нужно предоставить. Информация о закупках не попадает в открытый доступ — преимущество для компаний, которые не хотят афишировать свою работу.

Для коммерческих и публичных тендеров на платформе SmartTender предусмотрена исчерпывающая база знаний — сможете получить необходимую информацию и правильно участвовать в торгах.