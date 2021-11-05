В ноябре торговая сеть отмечает День Рождения центров техники [ЦеТе] и по этому поводу запускает распродажу электроники и бытовой техники. Среди категорий, на которые распространяются скидки в Эпицентре: телевизоры, пылесосы, смартфоны и другие популярные товары в период распродаж. У вас наверняка уже имеется список желанных товаров, который самое время воплотить в реальность. Тем более что близятся праздники и каждый хочет порадовать своих близких крутыми сюрпризами.

Скидки, акции и распродажи – это конечно приятно, но что может быть лучше, чем подарки, тем более, если речь идет про новенький Apple iPhone 13, который стал бестселлером еще до начала продаж, ведь были доступны предзаказы. Кажется, что это за пределами фантастики? Узнав простые условия акции, вы будете поражены, насколько легко можно сегодня выиграть iPhone 13 в «Эпицентре».

Все, что вам нужно сделать – это с 01.11 по 21.11 (включительно) приобрести товары в центрах техники [ЦеТе] в офлайн магазинах, либо онлайн на сайте EpicentrK в разделах «электроника» и «бытовая техника», на сумму более чем 1500 гривен одним расчетным документом, воспользовавшись при этом бонусной карточкой «Выгода». И самое главное, при выборе способа доставки нужно выбрать доставку по указанному адресу собственной службой доставки продавца, либо забрать самовывозом с центров выдачи онлайн-заказов, которые расположены по всей территории Украины. И все, вы автоматически становитесь участником акции, без лишней регистрации и прочих формальностей.

Шансы выигрыша достаточно высоки, поскольку ежедневно компания «Эпицентр» дарит не по одному, а по целых три Apple iPhone 13 на 128 GB. Каждый день «Эпицентр» будет публиковать номер чека победителей на своем официальном сайте на странице акции «Центр техники [ЦеТе] днюху празднует – ежедневно по 3 iPhone 13 дарит!», чтобы вы не сомневались в реальности и честности акции.

Представители компании говорят, что удивляться нечему и подобные акции регулярно проводятся на сайте, ведь для «Эпицентра» самое главное, чтобы каждый покупатель стал постоянным клиентом и всегда имел возможность приобрести нужный товар высокого качества и по выгодной цене, еще и получить приятный бонус в виде подарка.

Поэтому, не теряйте возможности выгодно купить новые смарт часы, наушники, смартфон, компьютерную и офисную технику, стиральную машину, духовой шкаф или даже умную бытовую технику выиграв при этом новенький iPhone 13 на 128 GB.