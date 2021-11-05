Дистанционное обучение: преимущества и недостатки онлайн уроков

Еще до начала пандемии коронавируса, значительно расширились возможности обучения в режиме онлайн. Онлайн репетиторство, особенно в сфере изучения языков, в последнее время стало более популярным. И теперь вы можете выучить любой язык, не выходя из дома. Эта тенденция была усилена «принудительным переходом в онлайн» из-за коронавируса и локдауна.

Теперь онлайн-семинары и обучение полностью автоматизированы даже в государственных учебных заведениях. Студенты могут работать на семинаре в своем темпе. Онлайн-обучение стало настолько простым, что даже новые языки и навыки можно изучать онлайн. Такие платформы, как LiveXP, Preply, Italki, Cambly и другие, помогли заинтересованным студентам изучать языки онлайн, такие как испанский, немецкий, французский, итальянский, конечно же английский, даже хинди, арабский, персидский и многие другие.

Преимущества онлайн уроков

Онлайн уроки часто обходятся учащимся значительно дешевле, чем частные занятия. Также исключаются расходы на проезд и проживание. Кроме того, некоторые компании, вероятно, предполагают, что участники пройдут обучение в нерабочее время.

Для провайдеров услуг устраняются не только расходы на помещения и поездки. Любые ограничения продаж (регион, мощности, график, …) отменяются. Возможности для распространения онлайн-семинаров или тренингов означает, что огромное количество тренингов продаются параллельно. И провести вебинары намного легче по сравнению с организацией очного обучения.

Гибкость с точки зрения времени и места

Студенты могут брать уроки в своем темпе, в любом месте и в удобное для них время. Онлайн-курсы не навязывают плохое расписание ученикам. Можно адаптировать свой учебный план к личному расписанию.

Снижение затрат

С онлайн-курсом вместо очного обучения вы экономите такие расходы, как проезд, еду, расходы на наем репетиторов, затраты на печатные материалы и помещения, и т.д.

Часто обновляемый контент

Мир вокруг нас никогда не стоит на месте. Нормы корректируются, законодательство постоянно меняется, а результаты исследований опровергаются. Поэтому книги и статьи быстро теряют актуальность. Регулярная замена печатных материалов стоит дорого. А обновления онлайн-курсов — нет. Конечно, на это нужно время. Но изменения, внесенные в контент онлайн, быстро становятся доступными для аудитории в любой точке мира.

Недостатки занятий онлайн

Нужна самодисциплина и тайм-менеджмент

Свобода сопровождается большой ответственностью. Некоторые люди могут с этим справиться, другие — нет. Онлайн обучение требует самодисциплины. Студентам необходимо уделять время занятиям. Они должны приоритизировать курс и не отвлекаться на какие-либо другие дела. Любой, у кого есть бесконечный список дел, может столкнуться с этой проблемой.

Ограниченое время общения с репетитором

Онлайн-обучение сводит взаимодействие между учителем и студентом к минимуму. Некоторым для усвоения новой информации необходимы репетиторы, много внимания и обсуждения с другими учащимися.

Неудобство в чтении

Непрерывное сидение за компьютером или планшетом в течение нескольких часов может ухудшить зрение. Боли в спине также могут стать серьезной проблемой. Если вы уже провели за своим компьютером целый день, понятно, что дальнейшее чтение с экрана не будет заманчивым.

Новые возможности. Как работать из дома?

Если вы носитель английского языка, репетиторство может стать для вас идеальным способом заработать на преподавании в интернете. Вам не нужно ехать в школу, чтобы заниматься репетиторством. Онлайн платформы стали популярным способом преподавания, не выходя из дома. Английский как второй язык (ESL) никогда не перестанет быть востребованным.

В онлайн-обучении английскому языку замечательно то, что это один из самых быстрых способов выхода на рынок дистанционной работы. Вам не нужен опыт преподавания. А для некоторых платформ вам также не нужен диплом. Если вы говорите по-английски, работа преподавателем — хорошая возможность для вас.

Само собой разумеется, вы должны иметь доступ к надежному интернет-соединению, если вы работаете преподавателем английского языка онлайн. Как только у вас будут забронированы занятия, вам нужно вовремя выйти на связь и провести уроки. Если вы заинтересованы в этой возможности, рассмотрите LiveXP как платформу для преподавания онлайн.