Как организовать масштабный телеком-ивент: инструкция от программного директора TIM Анатолия Фроленкова

2 Тематика и поиск лекторов

Мы достаточно детально изучаем профиль наших участников. На протяжении года ведутся формальные и неформальные коммуникации с участниками рынка о том, что их интересует. Детально следим за новостями и новинками, которые выходят на рынок.

Важно понимать, что наша аудитория – это сами по себе эксперты, люди, которые не один год в профессии и за это время качественно изучили отрасль. Поэтому, чем-то удивить их сложно, но у нас получается. В этом году мы удачно взялись за тему геймдева, бэкинга и киберспорта, и она зашла.

3 Спикеры и модераторы

Для спикеров есть несколько важных критериев. Первый – это экспертность.

Если лектор не «глубоко в теме», ограничивается поверхностными, элементарными вещами и просто рассказывает о тенденциях – ему нечего будет рассказать нашей профессиональной публике. Слушать его не станут, либо просто покинут зал. Были прецеденты, когда спикера просто «задавливали» вопросами и он не справлялся.

Еще один критерий – доступность. Наше мероприятие длится два дня, программа очень насыщенная: если рассказывать неинтересно и монотонно, зритель попросту потеряет концентрацию. Очень часто бывает, что человек всю жизнь занимается техникой, оборудованием, но не всегда может подать нужную информацию так, чтобы она была интересна среднестатистическому посетителю конференции.

Вообще спикеров мы ищем на протяжении года. Некоторых находим и договариваемся легко, а с некоторыми согласования длятся от 2-х до 4-х месяцев. Почему-то компании иногда любят усложнить процесс. Например, одного из спикеров наших мероприятий, при чем не самого топового уровня, вообще сопровождали 4 или 5 пиарщиков.

4 Локация и дата

Место и время проведения всегда имеют значение. В этом году локацию подбирали поближе к железнодорожному вокзалу, чтобы гостям было удобно добраться и не пришлось нас выискивать. А со временем немного не по плану пошло. Мероприятие итоговое, но мы сместили даты, поэтому некоторые медиагруппы не были готовы озвучить нужную информацию.

5 Оформление зон

Каждое мероприятие состоит из нескольких форматов и их желательно разделять на зоны. У нас были сессии спикеров, работали переговорные комнаты, выставочный зал. Также были предусмотрены места для проведения «after-party». Были организованы территории для формального и неформального общения.