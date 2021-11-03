Если вы видели, как другие люди расплачиваются в магазине телефоном, а не картой, но не знаете, как это технически происходит, самое время познакомиться с технологией NFC. До 90% терминалов в нашей стране (в зависимости от региона) позволяют расплачиваться с ее помощью. Причем технология доступна не только через телефон — она может встраиваться даже в умные часы, фитнес-трекеры и специальные кольца. Подробно ознакомиться с технологией вы можете по этой ссылке: https://oplata.com/blog/chto-takoe-nfc-i-kak-ego-ispolzovat. Она действительно очень удобна и стоит вашего внимания.

Особенности технологии

Ее суть сводится к тому, чтобы объединять два устройства, которые находятся на очень близком расстоянии — не более 20 сантиметров. Бесконтактная передача данных происходит с помощью специальных чипов, для “общения” которых используются радиоволны. Передача данных происходит в зашифрованном виде, поэтому обеспечивается высокий уровень безопасности.

Так как же платить телефоном с помощью NFC

На деле все просто. Если у вас есть специальный чип, то в описании к смартфону будет заявлена функция NFC. Как правило, сам значок функции вынесен на “шторку” или на один из главных экранов, так что его даже не придется искать в системе. Найдите эту функцию, включите ее и проведите нужные настройки — это не займет много времени. К своему профилю придется привязать карту, с которой вы будете оплачивать покупки.

Кстати, в этом случае очень удобно воспользоваться виртуальной картой, которую сейчас можно заводить и в банках, и в разных электронных кошельках. Если у вас есть электронный кошелек с такой возможностью, вы можете даже никуда не выводить деньги: просто заведите дублирующую карточку, привяжите ее к своему смартфону — и платите с помощью NFC. Это очень удобно и экономит немало времени.

Если функция NFC в телефоне не предусмотрена

Далеко не во всех моделях смартфонов (даже новых) есть специальный встроенный модуль. Но не расстраивайтесь, если не обнаружили у себя эту функцию. Сейчас продаются специальные наклейки, небольшие SIM-карты и другие приспособления, которые позволяют безболезненно добавить NFC даже в то устройство, где этого не было предусмотрено изначально. Стоят такие дополнения не очень дорого, так что их вполне можно себе позволить.

Оплата с использованием телефона — это удобно, просто и экономит немало времени. Имея под рукой смартфон, вы можете даже не брать с собой кошелек или карту, если отправляетесь в магазин. А еще это отличный вариант в качестве подстраховки. Например, одна карточка у вас в пластике, а другая привязана к электронному кошельку — если где-то произойдет сбой, у вас будет больше шансов без проблем оплатить покупку. Попробуйте такую функцию — и вы уже не сможете от нее отказаться.