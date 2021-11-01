Выбор наушников на рынке очень широк – так как же узнать, какие из них подойдут лучше всего?

В конечном итоге, ответ на вопрос о том, какая пара наушников – идеальна будет зависеть исключительно от вас, ваших специфических запросов и условий их эксплуатации. Вы хотите использовать наушники во время занятий спортом или во время путешествий? Они необходимы для простого прослушивания музыки, или вы планируете пользоваться ими во время её создания? Давайте помнить об этих сценариях, так как в данной публикации будут рассмотрены основные виды и особенности этих аксессуаров. Поскольку количество людей, покупающих технику онлайн постоянно растёт, то в качестве примера рекомендуем обратить внимание на раздел наушники в интернет-магазине F.ua.

Полноразмерные, накладные и внутриканальные наушники

Пожалуй, наиболее очевидной характеристикой данных устройств для прослушивания аудио является то, каким образом они крепятся на ваших ушах и голове. Ниже перечислены самые распространенные из типов наушников, которые можно встретить на рынке:

Внутриканальные наушники: Это всем хорошо известные наушники-вкладыши – такие как EarPods, которые вы покупаете вместе с iPhone. В отличие от двух последующих типов, внутриканальные наушники частично размещаются внутри каждого уха, и поэтому они могут иметь очень маленькие драйверы (также известные как динамики). В силу своего компактного размера наушники данного типа могут отлично подходить для прослушивания аудиоконтента во время тренировок или поездок на работу из-за своего небольшого форм-фактора и даже могут неплохо справляться с нежелательным окружающим шумом.

Это всем хорошо известные наушники-вкладыши – такие как EarPods, которые вы покупаете вместе с iPhone. В отличие от двух последующих типов, внутриканальные наушники частично размещаются внутри каждого уха, и поэтому они могут иметь очень маленькие драйверы (также известные как динамики). В силу своего компактного размера наушники данного типа могут отлично подходить для прослушивания аудиоконтента во время тренировок или поездок на работу из-за своего небольшого форм-фактора и даже могут неплохо справляться с нежелательным окружающим шумом. Полноразмерные наушники: Наушники данного типа закрывают всю ушную раковину. Такой дизайн может быть отличным решением для защиты от утечки звуков в «окружающую среду» и проникновения в уши посторонних звуков из «внешнего мира», однако, за это удовольствие приходится платить дополнительные деньги. В силу своего большого размера такие наушники могут быть не столь привлекательными для людей, которые любят много ходить или заниматься спортом, однако, они почти всегда будут лучшим выбором, когда дело доходит до создания музыки или серьёзного прослушивания аудиоконтента. Яркими примерами наушников такого типа являются серия M от Audio Technica и серия MDR от Sony.

Наушники данного типа закрывают всю ушную раковину. Такой дизайн может быть отличным решением для защиты от утечки звуков в «окружающую среду» и проникновения в уши посторонних звуков из «внешнего мира», однако, за это удовольствие приходится платить дополнительные деньги. В силу своего большого размера такие наушники могут быть не столь привлекательными для людей, которые любят много ходить или заниматься спортом, однако, они почти всегда будут лучшим выбором, когда дело доходит до создания музыки или серьёзного прослушивания аудиоконтента. Яркими примерами наушников такого типа являются серия M от Audio Technica и серия MDR от Sony. Накладные наушники: Наушники, относящиеся к данному типу, накладываются на каждое ухо, не закрывая ушную раковину полностью. Такие наушники в какой-то мере объединяют в себе признаки каждого из двух вышеперечисленных типов; они более портативны и легче, чем полноразмерные наушники, но при этом, благодаря более крупным драйверам, как правило, обеспечивают лучшее общее качество звука, чем внутриканальные наушники. Примерами таких наушников является целый ряд моделей – от серии Grado SR до таких моделей, как Sennheiser HD 25, которые особенно хорошо подходят для диджеинга.

Открытые наушники против закрытых

Предположим, вы решили выбрать полноразмерные наушники. Однако, здесь вас будет ждать очередное открытие: наушники данного типа бывают двух видов! Амбушюры с открытой задней стенкой специально разработаны таким образом, чтобы звук из них немного выходил наружу. Это создаёт при прослушивании более чёткие и объёмные ощущения, что отлично подходит для микширования музыки в тихой обстановке, но из-за вот этого «открытого» дизайна далеко не идеально для большинства других сред. Закрытые наушники обеспечивают прямо противоположный эффект, создавая изоляцию между ушами слушателя и внешним миром – ничего не входит извне и ничего не выходит наружу. Этот вариант отлично подходит для записи живого звука, поскольку в данном случае необходимо, чтобы исполнитель сам слышал микс, но при этом надо иметь гарантию того, что ничего, кроме его голоса, не попадает в микрофон. Для того чтобы получить лучшее визуальное представление о различии между наушниками этих двух видов, вы можете присмотреться к моделям DT-990 Pro (открытая крышка) и DT 770 Pro (закрытая крышка) от Beyerdynamic.

Беспроводное подключение

Когда вас неожиданно посещает вдохновение на создание музыки или вы желаете поскорее послушать горячую новинку от вашего любимого исполнителя, то у вас обычно нет желания разбираться в хитросплетениях проводов. Беспроводные наушники особенно оценят те, кто часто ездит на работу или много путешествует, однако, они также могут быть весьма полезны и дома, поскольку в них вы можете спокойно отойти от телевизора или компьютера, не теряя возможности слышать звук. Тем не менее, прежде чем тратить деньги на приобретение пары беспроводных наушников, кое-что всё же стоит учесть. Возможность беспроводной передачи часто означает падение качества звука; необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор всегда был заряжен, при этом сами такие наушники можно использовать лишь с устройствами, которые способны передавать аудио по беспроводному каналу связи (например, через Bluetooth или подобный протокол, обычно вместе с использованием соответствующего родного приложения). Тем не менее, популярность беспроводных наушников растёт, и сегодня беспроводные модели можно найти среди наушников практически любого типа.

Шумоподавление

Шумоподавление является отличным решением для любой ситуации, когда вы желаете полностью отключиться от внешнего мира, однако, имеет ряд потенциальных недостатков, аналогичных недостаткам беспроводной связи. Серии Bose QuietComfort и Sony WH1000-MX3 – хорошие примеры, на которые стоит обратить внимание, если вы желаете полностью контролировать среду прослушивания, где бы вы ни находились.

Амплитудно-частотная характеристика

Если вы занимаетесь созданием или обработкой музыки и планируете использовать наушники вместо студийных динамиков-мониторов, вам следует обратить внимание на частотные характеристики наушников. Данный показатель свидетельствует о том, насколько точно и равномерно динамики наушников могут воспроизводить звук по всему диапазону частот (обычно от 20 Гц до 20 кГц). Многие модели наушников усиливают низкие частоты и приглушают высокие частоты, чтобы компенсировать малое расстояние между динамиками и ушами и создать более приятное впечатление от прослушивания. Хотя создать по-настоящему плоскую кривую практически невозможно, полезно знать, каким образом пара наушников будет воспроизводить звуки различной частоты, чтобы вы могли соответственно компенсировать их при микшировании музыки.

Сопротивление наушников

Ещё одним параметром, который часто вызывает вопросы при выборе наушников для профессионального использования, является сопротивление (импеданс). Большинство моделей потребительских наушников имеет низкое значение сопротивления – обычно в районе 32 Ом, и это означает, что им не требуется слишком большая мощность усиления для того, чтобы воспроизводить звук на большой громкости и прекрасно работать с вашим компьютером или смартфоном. В других моделях сопротивление может достигать сотен Ом, и для достижения аналогичного уровня звука может потребоваться использование аудио-интерфейса профессионального уровня либо мощного усилителя. Это может затруднить использование таких наушников вне дома или студии, но обеспечит более чёткое воспроизведение басов, улучшит стереоэффект и динамические показатели.

Удобство и цена

Последние факторы, которые следует учитывать при выборе наушников, могут варьироваться от человека к человеку, однако, при этом их важность для каждого конкретного пользователя может быть достаточно высокой. Ощущение удобства и комфорта может вас по-настоящему заставить полюбить одну модель наушников и забраковать другую, поскольку эти наушники будут сидеть на вашей голове часами. По возможности постарайтесь найти и прочесть отзывы других людей о той или иной модели наушников, поскольку некоторые из моделей могут вызывать различные ощущения в момент первого использования и при длительной эксплуатации. Цена также всегда была и будет оставаться ещё одним важным фактором при поиске наушников, и вопрос подходящей цены часто может сводиться к тому, что в настоящее время может «потянуть» ваш бюджет. Основная рекомендация здесь состоит в том, чтобы внимательно подумать о том, как вы собираетесь использовать ваши наушники и для каких целей. Если вы ежедневно занимаетесь спортом или вам приходится работать над созданием музыки в квартире с тонкими стенами, возможно, стоит серьёзно и тщательно изучить весь ассортимент, доступный на рынке, и вложить деньги в более качественный продукт, который, как известно, долговечен.

Дополнительные советы

И, наконец, ещё несколько дополнительных советов, которые должны помочь вам принять ещё более осознанное и взвешенное решение при покупке наушников: