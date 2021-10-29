На медиасервисе MEGOGO станет ещё больше контента на украинском языке. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Медиасервис MEGOGO запустил собственную студию озвучивания MEGOGO Voice, которая сфокусируется на звучании контента на украинский язык.

Кто и что будет озвучивать

Инхаус-студия будет озвучивать фильмы, сериалы и мультфильмы. К концу 2022 года планируется создать адаптацию для около 400 лент. Сейчас студия презентовала уже более 15 кинокартин, среди которых: «Море деревьев», «Призрачная нить» и другие.

К студии MEGOGO Voice будут привлекать профессиональных актеров дубляжа, актеров театра и кино, среди которых немало узнаваемых голосов. Сейчас в команде студии 8 актеров, количество будет увеличиваться.

Сами говорят

«Каждый день мы делаем так, чтобы компания росла и развивалась огромными шагами. Мы были и остаемся сервисом, имеющим самое большое в мире количество единиц легального украиноязычного контента. Поэтому коммуникация с правообладателями с целью увеличения количества украинских аудиодорожек все же остается в приоритете. Но несмотря на это, есть еще много фильмов и сериалов, не имеющих украинской озвучки вовсе. Следовательно, мы начинаем новый этап в работе с иностранным контентом, собственная студия озвучивания – важный шаг на нашем пути», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Напомним, в июле этого года MEGOGO представил статистические данные из собственной библиотеки контента. Таким образом, официально подтвердил статус стримингового сервиса, имеющего крупнейшую легальную украиноязычную библиотеку контента в мире (более 20 000 единиц контента).