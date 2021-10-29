В его видео влюбляются харьковчане. История аэровидеографа Виталия Шульги
«Я только в начале своего пути к успеху. Я – максималист.
И, если мне нравится результат сегодня,
то завтра этого уже мало, нужно идти дальше»
Он начинал снимать на iPhone, а теперь в его арсенале дрон и профессиональные камеры. Он работает маркетологом и не представляет своей жизни без музыки и любимой семьи. В этом материале Mediasat.INFO мы рассказываем историю успеха харьковчанина Виталия Шульги – создателя уникальных фотографий и видеороликов, мастера качественной аэросъёмки, маркетолога и музыканта.
Через музыку к фотовидеосъёмке
Я родился в Харькове, сегодня мне 30 лет. У меня два высших образования, более шести лет опыта работы маркетологом.
Работать начал сразу после школы. Кстати, школьное время – очень важный период для каждого человека, ведь многое со временем меняется, и ты с улыбкой вспоминаешь прошлое.
Сейчас всё по-другому. Раньше не было гаджетов и смартфонов, поэтому всё свободное время я с друзьями проводил на свежем воздухе, играя в футбол. Сейчас же, в связи с карантином, дети даже занимаются онлайн. Не хочу сказать, что это плохо. Во многом цифровые технологии делают нашу жизнь намного комфортнее, главное знать меру.
Так вот, параллельно с работой после школы я учился в НТУ ХПИ (Харьковский политехнический институт, — прим.ред.), где получил специальность теплофизика. К слову, второе высшее образование по специальности маркетинг, полученное в Харьковском национальном техническом университете имени Петра Василенко, тоже никак не связано c фотографированием.
В те же годы я закончил ещё и музыкальную школу по классу «гитара». Человек я творческий, очень люблю музыку. Раньше даже записывал собственные треки, выступал и имел довольно большую аудиторию почитателей. Но такой ритм жизни требует немалых временных затрат. Ведь порой заниматься приходилось до двух часов ночи. Это очень тяжело для семейного человека.
Поэтому, расставив приоритеты, решил оставить музыку как хобби. Затем, на втором курсе универа, открыл интернет-магазин по продаже цифровой техники с точкой выдачи заказов офлайн, который впоследствии был продан как готовое решение для бизнеса.
Позже устроился маркетологом в сеть торговых центров «Эпицентр К», где и работаю по сегодняшний день.
Фотографией я увлекался и раньше, а два года назад начал снимать с помощью смартфона iPhone, поскольку в нём установлена качественная камера.
Позже пришло понимание, что для создания качественных роликов дополнительно необходим ракурс с воздуха. Это позволяет делать контент на порядок выше. Ведь куда интереснее показать локацию сверху, а потом раскрыть детали на земле.
Что интересно, как раз для занятия искусством фотографии я не получал специального образования. Ведь в век технологий, ответы практически на все вопросы можно найти в сети. Поэтому учился по онлайн-материалам. Но в дополнение к обучающей информации из интернета также необходима практика.
Если вам интересна фото- или видеосъёмка – изучайте всё и обязательно практикуйте усвоенный материал. Ведь у данного занятия огромные перспективы. На сегодняшний день ни один рекламный или другой ролик не обходится без съёмки с воздуха. Направлений много: недвижимость, сельское хозяйство, массовые мероприятия, реклама…
Увлечение фотовидеосъёмкой открывает новые и интересные возможности. В этом году мне довелось проводить мастер-класс на международном детском медиафестивале «Дитятко». А 26 октября стало известно, что моё фото заняло первое место на Kharkiv Spotting Day: Autumn 2021 (конкурс, организованный аэропортом «Харьков» среди споттеров, фотографов и видеографов).
О собственных ресурсах и любви к продвижению
Мне всегда нравилась тема рекламы и продвижения. Поэтому я активно занимаюсь своей страничкой в Instagram.
В этом мне помогает знание маркетинга и опыт работы в крупнейшей компании Украины. Также у меня есть свой канал на Youtube, канал в Telegram и т.д.
Кстати, shulga.promo – официальный сайт, который рассчитан в будущем на комплекс услуг в сфере фото и видео.
Я считаю, что умение показать себя, является очень важным навыком, ведь сегодня без этого никак. Много талантливых людей не достигают успеха и популярности. Они не в состоянии реализовать себя в полной мере из-за неправильной коммуникации или её отсутствия в принципе. И наоборот. В жизни много примеров, когда из ничего люди делают успешный бизнес только потому, что красиво «упаковали» свою идею.
О первом видео-миллионнике
Мой первый видеоролик, который совокупно собрал более миллиона просмотров на различных платформах, был приурочен ко дню города Харьков в 2020 году. Тогда я три дня отвечал на комментарии в соцсетях.
Это видео получилось простым в плане съёмки, но было сделано с душой и любовью к родному городу.
Кстати, правильно подобранная музыка к видеоряду тоже сыграла важную роль в успехе. Я соблюдаю авторские права, поэтому покупаю подписку на аудио-треки на сервисе Epidemic Sound.
О тонкостях съёмки и выборе локаций
Все локации, которые снимаю, показываю с положительной стороны. Для этого использую различные планы, делаю картинку плавной и т.д. Особенность такой съёмки – это качество и собственный стиль.
Локации, кстати, подбираю иногда из сети, иногда спонтанно. Что примечательно, зачастую лучше получаются те места, на которые не делал ставку.
Весь процесс создания ролика занимает различное количество времени, нужно учитывать много нюансов. На обычный – тратится примерно день, чтобы отснять материал, и рабочий день – на монтаж. Это если локация одна, а озвучка и сложные эффекты отсутствуют.
Если в видео задействовано несколько месторасположений – то это более длительный процесс. Максимальные временные затраты на создание одного ролика в моей практике – это две недели.
О работе под заказ
Я снимаю для души и работаю под заказ. Иначе аэросъемка – весьма затратное хобби. По личной инициативе снимаю достопримечательности или новости Харькова. Ведь это актуально, интересно, плюс дополнительный способ продвижения и рекламы.
Когда работаю под заказ, то первым делом готовлю раскадровку (визуализацию кадров), показываю её клиенту, чтобы было примерно понятно, каким получится финальный результат. Такой способ общения минимизирует недопонимание. Ведь практически каждый ролик, предварительно несогласованный с заказчиком в виде «превьюшек», обречён на проблемы.
На практике я уже сталкивался с подобными ситуациями. Ко мне обратился представитель крупной организации, предоставил все детали по заказу, а после съёмки и монтажа ролика, когда финальный результат увидел непосредственный руководитель, оказалось, что большая часть материала вовсе не нужна, а цель ролика – совершенно иная.
После этого я сделал выводы, что каждый человек видит одну и ту же ситуацию по-своему. Поэтому нужно уточнять и согласовывать все детали на этапе подготовки.
О работе с Youtube
Что касается зрительских откликов, то скажу, что больше положительных оценок и реакций имеют видео из условной категории «Харьков сегодня». Хотя есть ролики, которые не зашли аудитории или отзывы к ним из разряда: «Почему нет воды на Алексеевке?» или «Покажите лучше яму во дворе на улице…».
Негативные выпады хейтеров на Youtube и в соцсетях сначала принимал близко к сердцу, но теперь отношусь нейтрально.
Кстати, плохие отзывы в комментариях тоже влияют на продвижение ролика. При этом увеличение негативных комментариев и оценок также свидетельствует о выходе материала в массы.
Вообще, Youtube сложный «на подъём». На нём реально продвигать свой контент и зарабатывать на этом только при условии полной занятости. Я же уделяю этому занятию не так много времени. Но хочу отметить, что показатели у моего канала довольно высокие, несмотря на то, что монтажом и обработкой занимаюсь самостоятельно. Для этого я использую программу Adobe Premiere Pro, а для эффектов – Adobe After Effects.
О технике для съёмки и качестве видео
Однажды я понял, что съёмка только с земли не в полной мере отображает объект, поэтому аэросъемка – станет отличным дополнением моих работ. Эту идею поддержала моя супруга. И, несмотря на то, что это дорогостоящая покупка для семьи с маленькими детьми, часть семейного бюджета была потрачена на специальное оборудование.
Его стоимость составила около 100 тысяч гривен. Эта покупка, с учётом дополнительных заработков от съёмки, окупилась уже через полгода.
Сегодня для съёмки использую дрон DJI Mavic Air 2, камеру SONY Alpha 6600, электронный трёхосевой стабилизатор DJI Ronin SC, видеоштатив, петличный и накамерный микрофоны.
На квадрокоптере установлена широкоугольная камера. Это позволяет делать общие и средние планы с высоты. А крупные планы или детали снимаю камерой на земле. Такой дуэт даёт прекрасный результат.
Видео снимаю в формате 4K (25 или 50 кадров в секунду). Сегодня производить съёмку в HD-стандарте практически недопустимо. Нет, естественно, 90% пользователей потребляют HD-контент с телефонов. Тот же Youtube при загрузке видео самостоятельно сжимает качество для просмотра на устройствах с поддержкой 720р/1080р.
Видео, снятое в 4K, в любом случае будет выглядеть намного лучше, чем HD. К тому же, получится кропнуть (обрезать) картинку и показать объект ближе и т.д., а в HD, увы, этого сделать нельзя. К тому же, недавно был представлен дрон DJI Mavic Air 2S, способный снимать 5K-видео. А это новые возможности, ведь можно «играться» с детализацией при выводе 4K-видео.
О семье и путешествиях
Моя семья – самое главное для меня! У меня две дочери. Старшая ходит в первый класс, а младшей почти три месяца.
Семья и музыка – источники моего вдохновения. Поддержка супруги помогает мне достигать поставленных целей. Я часто советуюсь с ней. Правда, не всегда так поступаю, но прислушиваюсь к ней точно.
Мы любим вместе посещать различные места в Харькове, а также путешествовать в другие города и страны. При первой же возможности беру семью с собой в рабочие поездки по Украине.
В будущем мечтаю поснимать Карпаты. С этой точки зрения интересна почти вся Европа. Но там много нюансов и запретов на съёмку с помощью дронов. Говорю об этом, так как у меня есть опыт такой деятельности в Германии и Франции… Также готовил ролик про Украину на Евро 2020 в Бухаресте.
Ещё мечтаю совершить путешествие по Испании. Это особая страна. Любимое место – Севилья. Очень атмосферный город – так сказать, самая настоящая Испания, ведь он не является туристическим центром, как Мадрид или Барселона. В целом вся Испания хороша! Но Бенидорм, Аликанте, Ронда и Арасена – города как будто из сериалов, рекомендую!
Кроме путешествий по городам, я иногда езжу специально на футбольные матчи. В частности, уже побывал на таких стадионах, как «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано» в Мадриде, «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, «Парк де Пренс» в столице Франции и на бухарестском «Национальном стадионе».
Как снимать в небе и на земле: 5 советов Виталия Шульги
1 Никогда без подготовки не запускайте дрон в местах скопления людей, в зонах аэропорта. Лучше привыкнуть к управлению на свободных участках, почувствовать как ведёт себя дрон в той или иной ситуации. Это умное устройство, которое умеет возвращаться домой и садиться без участия пилота. Во-первых, бывают разные сценарии таких полётов и возврата дрона. Во-вторых, это всё-таки техника, которая иногда ведёт себя непредсказуемо, что может привести к негативным последствиям.
2 Обращайте внимание на провода – это главный враг дрона! Часто датчики не реагируют на них, а пилоту с земли тяжело оценить реальное расстояние к такому препятствию.
3 Не проводите съёмку дроном в сильный ветер или дождь. В холодное время года учитывайте, что батарея садится намного быстрее. Также сразу после взлета дайте коптеру время на прогрев двигателей, а потом приступайте к полёту для съёмки.
4 Разберитесь в таких понятиях, как основы видеосъёмки, крупности (дальний, общий, средний, крупный план, деталь), экспозиция, диафрагма, ISO (как они влияют на картинку, при каких значениях снимать), частота. Помните, 50 кадров в секунду и выше – это не значит лучше качество. Это инструмент для того, чтобы сделать правильное slow mo (замедление) на посте, когда монтируете. Если снимаете 50 кадров, правильная выдержка 1/100. Если 25 кадров в секунду – 1/50.
5 Всегда используйте:
- правило третей – инструмент, который подсказывает, как выстроить правильную композицию кадра на этапе съёмки – разместить самые важные объекты в тех местах, где линии пересекаются;
- зебру – инструмент, который помогает увидеть, где пересвет в кадре;
- цветовые профили HLG, Slog, D-log (на коптерах DJI). Благодаря этим профилям и за счёт большего динамического диапазона получают максимум данных с картинки. Также они помогают в светлых участках не просветить картинку, а в темных – извлечь больше информации.