В его видео влюбляются харьковчане. История аэровидеографа Виталия Шульги

Через музыку к фотовидеосъёмке

Я родился в Харькове, сегодня мне 30 лет. У меня два высших образования, более шести лет опыта работы маркетологом.

Работать начал сразу после школы. Кстати, школьное время – очень важный период для каждого человека, ведь многое со временем меняется, и ты с улыбкой вспоминаешь прошлое.

Сейчас всё по-другому. Раньше не было гаджетов и смартфонов, поэтому всё свободное время я с друзьями проводил на свежем воздухе, играя в футбол. Сейчас же, в связи с карантином, дети даже занимаются онлайн. Не хочу сказать, что это плохо. Во многом цифровые технологии делают нашу жизнь намного комфортнее, главное знать меру.

Так вот, параллельно с работой после школы я учился в НТУ ХПИ (Харьковский политехнический институт, — прим.ред.), где получил специальность теплофизика. К слову, второе высшее образование по специальности маркетинг, полученное в Харьковском национальном техническом университете имени Петра Василенко, тоже никак не связано c фотографированием.

В те же годы я закончил ещё и музыкальную школу по классу «гитара». Человек я творческий, очень люблю музыку. Раньше даже записывал собственные треки, выступал и имел довольно большую аудиторию почитателей. Но такой ритм жизни требует немалых временных затрат. Ведь порой заниматься приходилось до двух часов ночи. Это очень тяжело для семейного человека.

Поэтому, расставив приоритеты, решил оставить музыку как хобби. Затем, на втором курсе универа, открыл интернет-магазин по продаже цифровой техники с точкой выдачи заказов офлайн, который впоследствии был продан как готовое решение для бизнеса.

Позже устроился маркетологом в сеть торговых центров «Эпицентр К», где и работаю по сегодняшний день.

Фотографией я увлекался и раньше, а два года назад начал снимать с помощью смартфона iPhone, поскольку в нём установлена качественная камера.

Позже пришло понимание, что для создания качественных роликов дополнительно необходим ракурс с воздуха. Это позволяет делать контент на порядок выше. Ведь куда интереснее показать локацию сверху, а потом раскрыть детали на земле.

Что интересно, как раз для занятия искусством фотографии я не получал специального образования. Ведь в век технологий, ответы практически на все вопросы можно найти в сети. Поэтому учился по онлайн-материалам. Но в дополнение к обучающей информации из интернета также необходима практика.

Если вам интересна фото- или видеосъёмка – изучайте всё и обязательно практикуйте усвоенный материал. Ведь у данного занятия огромные перспективы. На сегодняшний день ни один рекламный или другой ролик не обходится без съёмки с воздуха. Направлений много: недвижимость, сельское хозяйство, массовые мероприятия, реклама…

Увлечение фотовидеосъёмкой открывает новые и интересные возможности. В этом году мне довелось проводить мастер-класс на международном детском медиафестивале «Дитятко». А 26 октября стало известно, что моё фото заняло первое место на Kharkiv Spotting Day: Autumn 2021 (конкурс, организованный аэропортом «Харьков» среди споттеров, фотографов и видеографов).